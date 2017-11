Pubblicato il 21 novembre 2017 da ansa

(ANSA) – NEW YORK, 21 NOV – New York va oltre le attrazioni per cui e’ famosa in tutto il mondo e lancia una nuova campagna per il turismo. Sotto lo slogan ‘True New York City’, la citta’ punta a far conoscere al mondo la vita quotidiana dei cittadini all’ombra dei monumenti. Una campagna da oltre 15 milioni di dollari, che oltre alla Grande Mela interesserà 17 paesi esteri, per andare oltre il selfie e far vivere Ny ai turisti allo stesso modo dei newyorkesi. “Vogliamo incoraggiare i visitatori di New York ad andare oltre il selfie – ha detto Fred Dixon, ceo di Nyc & Company, l’agenzia di marketing che cura l’immagine di Nyc – per esplorare e interagire in modo piu’ profondo con la destinazione”. Dixon ad esempio sottolinea che proprio nei pressi dell’Empire State Building c’e’ ‘Koreatown’, dove i residenti di solito vanno a mangiare autentici piatti coreani, ma pochi turisti sanno della sua esistenza. Oppure i ferry che collegano Brooklyn a Wall Street.