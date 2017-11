Ultima ora

19:00Calcio: Serie B scende in campo contro violenza sulle donne

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La Lega di Serie B scende in campo nella giornata internazionale contro la violenza alle donne. 'B solidale', la piattaforma di responsabilità sociale della seconda Lega nazionale, promuove - in concomitanza con il 25 novembre - una campagna di sensibilizzazione negli 11 campi dove si giocherà il 16/o turno di campionato. I 22 club della serie cadetta, al termine del riscaldamento pre-partita con il proprio capitano e un dirigente, consegneranno un mazzo di fiori a una rappresentante della squadra femminile della società di casa.

18:52Morto carbonizzato in casa: ucciso e poi bruciato

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 21 NOV - Sarebbe stato ucciso e poi bruciato il tunisino trovato stamani con un polso legato con catena metallica alla sponda del letto, in un'abitazione a Piombino (Livorno). Secondo quanto si è appreso, sugli occhi dell'uomo sono state trovate due monete, probabilmente un 'messaggio' che l'assassino o gli assassini hanno voluto lasciare. Gli inquirenti, accanto al letto, hanno anche trovato un coltello: sarà l'autopsia a stabilire se lo stesso coltello sia stato usato su di lui prima che le fiamme carbonizzassero completamente il corpo.

18:36Figc: assemblea Lega A del 27 novembre diventa elettiva

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - L'assemblea della Lega Serie A prevista per lunedì 27 novembre è diventata anche elettiva. All'indomani delle dimissioni del presidente della Figc Carlo Tavecchio, che è anche commissario della Lega, l'ordine del giorno della riunione, inizialmente incentrata sull'approvazione del bando per la vendita dei diritti tv, è stato integrato con l'elezione del presidente, dell'ad e delle altre cariche previste dal nuovo statuto della Lega Serie A. E' stato inserito anche l'esame del canale televisivo della Lega.

18:24Figc: Abete “Serve presidente con ampia maggioranza”

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Da un approfondimento giuridico è emerso che ci sono seri dubbi sul fatto che la Federazione sia commissariabile. Da ieri sera è cominciata a circolare una situazione di maggiore incertezza circa il commissariamento, peraltro confermata dal presidente Malagò anche nelle dichiarazioni di stamattina". Cosi, a Radio 24, l'ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, che però preferisce non dare indicazioni sui nomi dei possibili papabili per il dopo-Tavecchio, limitandosi a dire che "Veltroni è una persona di grande qualità". "Quando ci sono fenomeni complessi da affrontare - aggiunge - io penso che il prossimo presidente federale non possa essere un presidente da 52% dei voti, perché ovviamente non ce lo possiamo permettere. Ci vuole un'assunzione di responsabilità di tutti i soggetti che hanno un ruolo all'interno del mondo del calcio e che in qualche modo facciano un patto, tra virgolette, che consenta una ripresa di competitività del nostro paese anche a livello calcistico".

18:23Zimbabwe: ‘Mugabe si è dimesso’

(ANSA) - HARARE, 21 NOV - Il presidente Robert "Mugabe si è dimesso". Lo ha annunciato lo speaker del Parlamento dello Zimbabwe, precisando di avere ricevuto una lettera dell'anziano leader.

18:20Calcio: Milan, Uefa chiede approfondimenti

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Nell'attesa di prendere una decisione sulla richiesta di voluntary agreement, presentata dal Milan, l'Uefa ha inviato al club rossonero una lettera per chiedere maggiori approfondimenti. Non viene chiarito su cosa in particolare voglia vederci più chiaro il Financial body, di fronte al quale due settimane fa l'ad rossonero Marco Fassone ha discusso il business-plan quadriennale. La richiesta dell'Uefa arriva a breve distanza dalla pubblicazione, venerdì scorso, dell'inchiesta del New York Times che ha sollevato nuovi dubbi sull'effettivo patrimonio di Li Yonghong. Dal magnate cinese non sono finora arrivate smentite e, negli ambienti rossoneri, non c'è lo stesso "tiepido ottimismo", di cui aveva parlato Fassone giovedì, alla vigilia della pubblicazione dell'inchiesta. Dal club filtra sorpresa per l'articolo del quotidiano spagnolo Marca secondo cui la squadra rischierebbe addirittura l'esclusione dalle coppe europee.

18:15New York lancia nuova campagna, ‘turismo del quotidiano’

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - New York va oltre le attrazioni per cui e' famosa in tutto il mondo e lancia una nuova campagna per il turismo. Sotto lo slogan 'True New York City', la citta' punta a far conoscere al mondo la vita quotidiana dei cittadini all'ombra dei monumenti. Una campagna da oltre 15 milioni di dollari, che oltre alla Grande Mela interesserà 17 paesi esteri, per andare oltre il selfie e far vivere Ny ai turisti allo stesso modo dei newyorkesi. "Vogliamo incoraggiare i visitatori di New York ad andare oltre il selfie - ha detto Fred Dixon, ceo di Nyc & Company, l'agenzia di marketing che cura l'immagine di Nyc - per esplorare e interagire in modo piu' profondo con la destinazione". Dixon ad esempio sottolinea che proprio nei pressi dell'Empire State Building c'e' 'Koreatown', dove i residenti di solito vanno a mangiare autentici piatti coreani, ma pochi turisti sanno della sua esistenza. Oppure i ferry che collegano Brooklyn a Wall Street.