Ultima ora

21:13Renzi, Mdp? Pronto riunire i cocci ma no all’art.18

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Non sono ottimista" sull'unità di tutto il centrosinistra ma "abbiamo tempo: Mdp e la sinistra di Fratoianni hanno scelto di fare un'assemblea il 3 dicembre. Ho dato l'incarico a una personalità autorevole come Piero Fassino di provare a rimettere insieme i cocci. Ma le nozze si fanno in due, poi tocca a loro". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta. Alla domanda se sia disposto ad aprire alla reintroduzione dell'articolo 18, risponde: "No, lo abbiamo detto da sempre".

21:02Appalti sanità, corruzioni prescritte per fratelli Tarantini

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Il Tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta contestati ai fratelli Gianpaolo e Claudio Tarantini e all'ex primario di neurochirurgia del Policlinico di Bari Pasqualino Ciappetta, relativi alle presunte gare truccate per forniture di attrezzature chirurgiche fra il 2006 e il 2009. I giudici hanno condannato il medico a 1 anno e 6 mesi di reclusione per l'unico reato non ancora prescritto, la presunta truffa ai danni del Policlinico. Nonostante avesse un contratto in esclusiva con l'azienda ospedaliera barese, Ciappetta operava infatti nei fine settimana nella clinica 'Villa del Rosario' a Roma. Per questo i giudici hanno disposto anche il sequestro di circa 70mila euro, pari all'ingiusto profitto, e hanno condannato Ciappetta al risarcimento danni nei confronti delle parti civili costituite: Policlinico, Università degli Studi di Bari e Regione Puglia. Ciappetta ha ottenuto la pena sospesa, a patto che risarcisca i danni entro sei mesi.

21:00Calcio: Valverde, Messi? Per adesso godiamocelo

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Messi? Per adesso è qua, godiamocelo senza parlare più di tanto e senza pensare alla firma che non arriva ancora...". Il tema del futuro del fuoriclasse del Barcellona tiene banco anche a Torino, alla vigilia del match contro la Juventus. Ne ha parlato, a lungo, anche Ratikic, nella conferenza stampa nell'Allianz stadium. "Anch'io vorrei vedere la firma - ha detto il centrocampista croato - e tutti noi al Barca lo appoggeremo, perché vogliamo che resti con noi e confido in questo. Se ha deciso di aspettare per la firma del nuovo contratto avrà i suoi buoni motivi. Sono fiducioso, ma lasciamolo tranquillo, senza farlo impazzire con tutte queste parole".

20:57Renzi, se Berlusconi candidabile lo sfido in collegio

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Sarei contento che Berlusconi potesse candidarsi perché vorrei proporgli di candidarsi contro di me, visto che leggo che c'è l'accordo segreto o chissà cosa. Vorrei che i cittadini vedessero candidarsi me contro Berlusconi". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta.

20:57Migranti:Cona, ancora proteste, ma prosegue snellimento hub

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - Prosegue, non senza difficoltà, il lavoro della Prefettura di Venezia per alleggerire le presenze di migranti nell'hub di Cona, mentre continuano le 'fughe' di piccoli gruppi di richiedenti asilo, e altri, rifiutate le nuove strutture di accoglienza, tornano nel Cpt veneziano. Oggi sono rientrati in 24 a Cona, mentre 14 trasferiti a Jesolo hanno rifiutato il centro della Croce Rossa, ma non sono ancora tornati al Cpt, che conta ora 830 presenze. Altri 13 sono stati ricollocati in piccole strutture del veneziano. Un gruppo più numeroso, 55 persone, che si era messo in marcia con borse e bagagli e aveva dormito la notte scorsa in una sala parrocchiale, è adesso a Padova, in attesa del da farsi. Tra loro vi sono migranti "sindacalizzati", nel senso che sono seguiti dall'Unione sindacale di Base (Usb) a cui sono iscritti, e che dice di volerne difendere la dignità. Proprio il supporto dell'Usb ha fatto parlare la stessa Diocesi di Padova di un pericolo di 'strumentalizzazione' della protesta. (ANSA).

20:56Berlusconi, comunque in campo per vittoria urne

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Dopo 5 anni di attesa spero che adesso in tempi brevi la corte accolga il mio ricorso e comunque il mio ruolo è già chiaro: indipendentemente dalla candidabilità sarò in campo per portare il centrodestra al governo del paese". Lo afferma Silvio Berlusconi ospite di Matrix su 105.

20:50Calcio: Genoa, stop per Galabinov e salterà la Roma

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - La vittoria di Crotone porta con sé anche un infortunio: quello dell'attaccante Andrej Galabinov. Il giocatore, in campo nell'ultima mezz'ora, al termine della sfida, aveva accusato un fastidio muscolare che gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno confermato. Galabinov ha subito una lesione muscolare di I Grado al bicipite femorale destro e salterà sicuramente la sfida contro la Roma, attesa domenica al Ferraris. In forte dubbio anche la sua partecipazione alla partita di Coppa Italia, che vedrà giovedì 30 il Genoa impegnato al Ferraris contro il Crotone. Non solo cattive notizie, però, dalla seduta odierna che ha segnato la ripresa settimanale degli allenamenti ed è stata seguita da almeno duecento tifosi. Ballardini ha riaccolto in gruppo il centrocampista Brlek mentre Migliore, ormai sulla via del recupero, dovrebbe tornare in gruppo giovedì. Per domani prevista una doppia seduta, con pranzo nella Club House del Signorini, a porte chiuse.