20:22Champions: Di Francesco, vogliamo chiudere discorso

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Per me quella di domani è una sfida determinante per poter passare il turno e magari rimanere in testa al girone, al Genoa non ci sto assolutamente pensando". Così Eusebio Di Francesco, che vuole assicurarsi in casa dell'Atletico Madrid il passaggio agli ottavi di Champions. Il tecnico, dalla sala stampa del Wanda Metropolitano di Madrid, sottolinea che la squadra giallorossa "ha affrontato alla grande il derby e affronterà questa sfida al meglio. I ragazzi sono carichi, abbiamo un buon margine di vantaggio, ma non ci dobbiamo accontentare. Giocheremo con determinazione per un risultato positivo". "Ho visto le ultime partite dell'Atletico, è sempre stato molto aggressivo e lo sarà ancor di più domani, dovremo essere bravi a rispondere - aggiunge -. Questo è un campo molto difficile e l'avversario molto forte, dovremo essere umili, ma consapevoli della nostra crescita. Nainggolan? È stato convocato, è a disposizione; Gerson può essere una possibilità, ma sulla formazione non anticipo nulla".

20:05Calcio: Rakitic “Buffon unico, gli regalerei i Mondiali”

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Buffon è davvero unico, ha il rispetto di tutti, spiace davvero tanto che non possa avere un'ultima occasione di giocare un Mondiale. Se potessi glielo regalerei io". Così Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona domani avversario della Juventus in Champions League. "Quando lo vedi in quelle condizioni, come dopo la partita con la Svezia - ha aggiunto Rakitic - ti viene voglia di stargli vicino, di qualunque strada tu sia. Avrei voglia di dirgli 'vai tu al io posto al Mondiale...".

19:53Calcio: Ibra abdica,dopo 10 anni miglior svedese è Granqvist

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Zlatan Ibrahimovic, dopo 10 anni di dominio incontrastato, cede lo scettro di miglior calciatore svedese dell'anno direttamente nelle mani del capitano della Nazionale, Andreas Granqvist, con un passato anche nel Genoa. Il difensore, fra i protagonisti della qualificazione della Svezia ai Mondiali 2018 a spese dell'Italia, attualmente è in forza ai russi del Krasnodar. Granqvist ha ricevuto il 'Guldbollen' e naturalmente ha ringraziato un po' tutti. "Vorrei anche ringraziare gli svedesi per il sostegno e l'apprezzamento che mi hanno mostrato, ma anche la Nazionale per quanto fatto nell'ultimo anno - le sue parole, riportate dal sito della Federcalcio svedese -. Insieme giocheremo la Coppa del mondo 2018". Nella motivazione per la scelta del difensore, si legge che "Andreas Granqvist ottiene il Pallone d'Oro (svedese) per le prestazioni in Nazionale e nella squadra di club del Krasnodar, dove ha mostrato capacità di leadership eccezionali".

19:52Carabinieri celebrano Virgo Fidelis a Incisa Scapaccino

(ANSA) - ASTI, 21 NOV - I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, al Santuario di Incisa Scapaccino, borgo in provincia di Asti che prende il nome dal carabiniere Giovanni Battista Scapaccino, prima Medaglia d'Oro al Valor Militare del corpo. "Vorremmo che questo santuario diventasse nazionale", è l'auspicio del comandante dell'Arma, generale Tullio Del Sette, intervenuto alla cerimonia. A celebrare la Messa, alla presenza del pronipote dell'Eroe Marcello Rota, il presidente della Cei, cardinal Bassetti, l'Ordinario Militare, monsignor Marcianò, e il vescovo di Acqui, monsignor Micchiardi. "Oggi celebriamo uomini e donne presenti ovunque per la lotta al crimine, al servizio espletato ogni giorno fino al sacrificio della vita", sottolinea il cardinal Bassetti, ricordando il "ruolo positivo vicino al popolo" dei carabinieri. "Qui rinnoviamo il giuramento di fedeltà", riprende il generale Del Sette, ribadendo che il santuario "è un luogo molto amato perché ha radici profonde nell'anima dei carabinieri".(ANSA).

19:35Tratta: in Italia poche condanne, vittime sempre più giovani

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Vittime sempre più giovani, indagini complicate, poche condanne, collaborazione con i Paesi di provenienza che si cerca di rafforzare ma non senza difficoltà: è il fenomeno della tratta, che vede protagonisti soprattutto giovani donne provenienti per lo più dalla Nigeria, da una parte, e spietati criminali e senza scrupoli dall'altra. Di tutti gli aspetti di questo odioso fenomeno si è parlato alla Camera, in un incontro che ha voluto mettere a fuoco anche la partnership tra Italia e Nigeria, Paese dal quale proviene una donna su 2 tra quelle che sbarcano in Italia. "Occorre - ha detto la presidente Laura Boldrini - reprimere le organizzazioni criminali ma anche creare un accesso regolare, flussi regolari di immigrazione". La collega nigeriana, Yakubu Dogara, ha chiesto che Roma rafforzi il programma di collaborazione con la Nigeria, mentre il capo della Polizia, Franco Gabrielli, chiede di punire severamente la domanda, cioè chi usufruisce delle prestazioni sessuali fornite dalle vittime di tratta.

19:25Zimbabwe: festa nelle strade dopo dimissioni Mugabe

(ANSA) - HARARE, 21 NOV - La folla sta esultando per le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, all'annuncio delle dimissioni del presidente Robert Mugabe dopo 37 anni al potere. La città è esplosa in cori di giubilo, accompagnati da gente che canta, balla, mentre nelle auto in molti suonano i clacson. Lo scorso fine settimana sempre ad Harare si era svolta una imponente manifestazione per chiedere le dimissioni dell'anziano leader.

19:21Casa Bianca, telefonata Trump-Putin su Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 21 NOV - Siria, Iran, Corea del Nord e Ucraina: sono i temi discussi nella telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo riferisce la Casa Bianca.