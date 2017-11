Ultima ora

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Il Consiglio regionale della Sardegna ha votato questa sera per l'inserimento del principio della doppia preferenza di genere nella legge elettorale statutaria. Voti favorevoli: 50, contrari: 2. Alle prossime elezioni regionali, dunque, i sardi avranno la possibilità di esprimere due preferenze (la seconda di genere diverso). L'Aula ha superato lo scoglio del voto segreto che è stato chiesto per ben quattro volte, la prima sul passaggio degli articoli, la seconda e la terza su due emendamenti e la quarta sul testo dell'articolo sulla doppia preferenza. La legge approvata introduce anche il principio che prevede la parità al 50% nella compilazione delle liste e, sempre a garanzia di una perfetta parità, un numero di candidati pari (maggiorato di un'unità) anche nelle circoscrizioni con seggi dispari. Nel caso di circoscrizioni con due soli candidati, come in Ogliastra, un emendamento orale sancisce che entrambi i generi devono essere rappresentati. La doppia preferenza ottiene il via libera quattro anni dopo il 2013, quando venne affossata dall'Assemblea che anche in quell'occasione fece ricorso al voto segreto. Al risultato ha contribuito la battaglia di associazioni come Heminas, Meglio In Due, Coordinamento 3 - Donne di Sardegna, che negli ultimi mesi hanno tenuto alta l'attenzione sul principio in questione. Attualmente, con sole quattro consigliere elette nel 2014, la Sardegna è quart'ultima in Italia per presenza di donne nel Consiglio regionale. "Le buone istituzioni sono quelle di Regioni che in questi anni hanno fatto passi importanti nella direzione delle pari opportunità e noi dobbiamo recuperare tempo gravemente perduto - ha detto in Aula il presidente della Giunta, Francesco Pigliaru - oggi facciamo un passo avanti che ci affianca a quelle Regioni che fanno le cose giuste. Sarebbe stato un errore gravissimo non andare aventi con questa legge, prolungare in modo velleitario un passato che ha negato i diritti delle donne". (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Chi conosce questa legge elettorale sappia che, numeri alla mano, il Pd sarà il baricentro della prossima legislatura. Perché la sommatoria dei collegi e del proporzionale ci darà un ruolo fondamentale". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta.

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "La Juventus ha molto bisogno di vincere, ma anche noi lo vogliamo. Per domani non c'è una favorita, si parte alla pari e saranno decisivi i dettagli". Così l'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, nella conferenza stampa di vigilia all'Allianz stadium. "Noi cercheremo di gestire il gioco, i bianconeri faranno altrettanto, - ha aggiunto l'allenatore dei blaugrana - sarà una partita tra le più difficili anche per noi. La Juve è reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria, vorrà riscattarsi, ma siamo pronti alla sfida".

(ANSA) - PADOVA, 21 NOV - Un bimbo di due anni e mezzo, che i genitori avevano lasciato in casa assieme al fratello di 15, è uscito da solo in strada a Padova e dopo un po' si è perso tra le vie cittadine, venendo soccorso da un giovane straniero. L'uomo, assicuratosi che il bimbo stesse bene, ha avvisato i carabinieri, che hanno rintracciato i genitori e scoperto il motivo della loro assenza: erano usciti lasciando i figli a casa per cercare i regali di Natale. La coppia è stata denunciata per abbandono di minore. Il bambino era sgattaiolato fuori casa quando il fratello più grande si era addormentato. Ma, solo in strada, non è passato inosservato: "Come ti chiami? Cosa ci fai qui?" ha chiesto preoccupato l'uomo che l'ha trovato. "Mi sono perso, non trovo più la casa" è stata la risposta del bimbo, che ha saputo solo aggiungere il proprio nome.

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Saranno rafforzate le misure di controllo per la sicurezza e la prevenzione di casi violenti per la movida a Napoli. Dopo i colpi di pistola, esplosi nella notte tra sabato e domenica scorsi, che hanno visto protagonisti giovanissimi tra i 14 e i 19 anni, in Prefettura, si è riunito un Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico tra i vertici delle forze dell'ordine. Il rafforzamento, come ha fatto sapere il prefetto Carmela Pagano, riguarderà in particolare la zona dei baretti di Chiaia, quartiere dove è avvenuta la sparatoria. "Le misure e le decisioni che abbiamo preso - ha affermato - saranno visibili già a partire dal prossimo weekend". "La mobilità, in sé, è un fenomeno che va approcciato da più parti - ha aggiunto - E' già in programma, giovedì mattina, un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al quale prenderà parte anche il sindaco di Napoli".

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Non li diamo assolutamente per morti". Diego Perotti assicura che la Roma non commetterà l'errore di sottovalutare l'impegno contro l'Atletico Madrid, nonostante la squadra spagnola sia a un passo dall'eliminazione in Champions League. "Sappiamo di cosa è capace l'Atletico, conosciamo il suo percorso in Champions, le finali raggiunte, il campionato vinto alle spese del Barcellona, cose impensabili fino a poco tempo fa - ricorda l'attaccante argentino -. Sappiamo come Simeone carica la propria squadra, sarà difficile affrontarli soprattutto perché giocano in casa, ma siamo consapevoli di avere due risultati utili su tre". A chiedere alla Roma una prestazione di livello è anche il tecnico Di Francesco che si dice "sereno" alla vigilia dell'impegno europeo. "Bisogna guardare avanti non indietro - spiega dopo il successo nel derby sulla Lazio - c'è ancora tanto da dimostrare, Roma è una città che spesso ti fa accontentare e io non voglio questo".

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Per me quella di domani è una sfida determinante per poter passare il turno e magari rimanere in testa al girone, al Genoa non ci sto assolutamente pensando". Così Eusebio Di Francesco, che vuole assicurarsi in casa dell'Atletico Madrid il passaggio agli ottavi di Champions. Il tecnico, dalla sala stampa del Wanda Metropolitano di Madrid, sottolinea che la squadra giallorossa "ha affrontato alla grande il derby e affronterà questa sfida al meglio. I ragazzi sono carichi, abbiamo un buon margine di vantaggio, ma non ci dobbiamo accontentare. Giocheremo con determinazione per un risultato positivo". "Ho visto le ultime partite dell'Atletico, è sempre stato molto aggressivo e lo sarà ancor di più domani, dovremo essere bravi a rispondere - aggiunge -. Questo è un campo molto difficile e l'avversario molto forte, dovremo essere umili, ma consapevoli della nostra crescita. Nainggolan? È stato convocato, è a disposizione; Gerson può essere una possibilità, ma sulla formazione non anticipo nulla".