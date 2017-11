SMART Failure Predicted on Hard Disk ¿Qué es y qué hacer?

Paolo Parente

ESPAÑOL: Soy italo-venezolano, inicié mis actividades como técnico en informática en 1988, cuando fui operador de una red local Netware Novell de un servidor con estaciones de trabajo bajo ambiente DOS y windows 3.1. Desde entonces he dado asistencia técnica, a usuarios de oficina, con instalaciones, revisiones y reparaciones de computadoras. De mis 29 años de servicio 17 años son actualmente con mi propia empresa de servicios.



En la actualidad mis actividades de soporte se enfocan en dar servicio técnico y mantenimiento preventivos a la plataforma informática de mis clientes y también servicios de desarrollo y mantenimiento de sitios web y gestión de redes sociales.



Soy un blogger que le apasiona los temas de tecnología e Informática, y a través de este espacio virtual me gusta ayudar a las personas y resolver sus problemas con artículos técnicos tratandolos con la myor sencillez posible.





ITALIANO: Sono italiano-venezuelano, ho iniziato la mia attività come tecnico del computer nel 1988, quando ero operatore di una rete locale di Netware Novell di un server con workstation con sistemi operativi diversi come DOS, Windows 3.1. Da allora ho dato assistenza tecnica agli utenti presso gli uffici dove ero dipendente, realizzando installazioni, controlli e riparazioni di computer. Dei miei 29 anni di servizio 17 sono attualmente con la mia società di assistenza tecnica.



Nell'attualità, le mie principali attività sono focalizzate sull'assistenza tecnica e manutenzione mensile della piattaforma informatica dei miei clienti, nonché servizi di sviluppo e manutenzione di siti web come anche la gestione dei loro social network.



Sono blogger appassionato di argomenti di tecnologia ed informatica e per mezzo di questo spazio virtuale mi piace aiutare le persone e risolvere i loro problemi con articoli tecnici che si tratterano con la massima semplicità possibile.

