11:48Mladic: attesa all’Aja la sentenza contro ‘boia Srebrenica’

(ANSA) - L'AJA, 22 NOV - Oggi si attende la sentenza del Tribunale per la ex Jugoslavia dell'Aja a carico di Ratko Mladic, che si trova in aula. L'ex generale (75 anni) comandante delle forze serbo-bosniache è accusato di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra durante il conflitto in Bosnia del 1992-95. Mladic, tra le altre cose, è accusato di essere stato alla testa delle peggiori atrocità commesse durante il conflitto, come l'assedio di tre anni di Sarajevo ed il massacro di ottomila musulmani nell'enclave di Srebrenica, la peggiore esecuzione di massa in Europa dalla Seconda guerra mondiale. La corte del tribunale dell'Onu, formata da tre giudici, si pronuncerà oggi. Se giudicherà Mladic colpevole, emetterà subito la sentenza. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

11:47Riina: salma tumulata nel cimitero di Corleone

(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 22 NOV - Arrivata stamane a Palermo con il traghetto da Napoli, la salma di Totò Riina è stata portata nel cimitero di Corleone dove è stata tumulata alla presenza della vedova Ninetta Bagarella, e di tre dei quattro figli: Lucia, Concetta e Salvo; Giovanni è in carcere. I parenti, circondati da polizia e carabinieri, sono poi andati via su una Fiat Punto, senza dire una parola ai giornalisti presenti. Fra Giuseppe Gentile, parroco della chiesa di Maria Santissima delle Grazie di Corleone, ha benedetto la salma.

11:41Calcio: Icardi fa gola a molti,si muove anche il Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La possibile partenza di Gareth Bale, ma soprattutto la scarsa vena di Karim Benzema, alimentano le voci di un ricambio tecnico nel Real Madrid di Zinedine Zidane. Per l'attacco le strade portano a Mauro Icardi, attaccante argentino dell'Inter, che fa gola a tantissimi club e adesso, almeno secondo quanto scrive il Mundo deportivo, anche al club di Florentino Perez. Dalla Francia, invece, rimbalza la notizia che Philippe Coutinho - l'estate scorsa corteggiatissimo dal Barcellona - interessa al PSG. E' stato lo stesso Thiago Silva, difensore brasiliano della squadra parigina, nonché compagno di Coutinho nella Selecao, a rivelare - sempre secondo il giornale spagnolo - di "parlare spesso con Coutinho". "Spero che, a fine stagione, ci possa essere una grande sorpresa per noi - ha detto Thiago Silva -. Spero proprio che venga a giocare da noi, e in breve tempo".

11:29Violenze fisiche e sessuali a convivente segregata,arrestato

(ANSA) - GIZZERIA (CATANZARO), 22 NOV - Ha segregato per dieci anni, prima in varie case e poi in una baracca fatiscente senza luce e servizi igienici, la convivente romena sottoponendola ad ogni forma di violenza, fisica e sessuale, dalla quale sono nati due figli, di 9 e 3 anni. I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito un fermo disposto dalla Procura nei confronti di un italiano di 52 anni, per maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e violenza sessuale pluriaggravata. Dalle indagini è emerso che alcune gravi lesioni provocate alla donna - anche alle parti intime e anche durante la gravidanza - erano state suturate con una lenza da pesca direttamente dall'uomo. Alla donna, inoltre, quasi sempre rinchiusa dentro la baracca e costretta per ore a subire inaudite violenze immobilizzata e legata al letto, non è stato mai consentito di avere relazioni sociali e di ricevere cure mediche neanche durante le gravidanze. L'uomo ha più volte minacciato i figli perché voleva partecipassero alle violenze.

11:22Calcio: Griezmann, felice nell’Atletico ma non escludo nulla

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'attaccante dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, nel proprio libro biografico, parla del rapporto con l'Atletico Madrid, suo club di appartenenza, sottolineando di "essere felice di indossare la maglia dei 'colchoneros'". L'attaccante francese, inoltre, a proposito del rapporto con l'allenatore Diego Simeone, ammette che "è un apprendimento quotidiano e vorrei continuare a lavorare con lui". Tuttavia, Griezmann, che ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2022, "non esclude nulla per il futuro". E questa sua frase potrebbe alimentare le voci di un possibile passaggio, nel mercato estivo dell'anno prossimo, al Barcellona, disposto a pagare la clausola rescissoria del francesino, attualmente fissata a 200 milioni, ma nel 2018 scenderà a 100 milioni.

11:00Siviglia: Berizzo ha il cancro e sarà operato

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il grande entusiasmo del Siviglia per la formidabile rimonta con il Liverpool in Champions, da 0-3 a 3-3, è stata gelata dalla notizia che l'allenatore Eduardo Berizzo è gravemente malato. Al tecnico, come informa sul sito ufficiale il club, "è stato diagnosticato un adenocarcinoma (un tumore maligno) della prostata". "Gli esami - comunica il club - permetteranno di decidere i passi da seguire per il trattamento". "Il Siviglia - conclude la nota - vuole mostrare pieno supporto al tecnico in questo momento e gli augura una pronta guarigione". Già il quotidiano Marca aveva rivelato la notizia della grave malattia, riportando le parole del presidente José Castro, dopo l'appassionante sfida con il Liverpool. Il massimo dirigente degli andalusi, però, aveva detto di voler "aspettare fino a domani per la comunicazione ufficiale". L'allenatore argentino, che l'estate scorsa ha preso il posto di Jorge Sampaoli, verrà operato, ma ancora non si sa quando. Di certo, l'intervento chirurgico avverrà in tempi molto brevi.

10:52Donna uccisa nel Bolognese, fermato il marito

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Svolta nelle indagini nell'omicidio di Anna Lisa Cacciari, la pensionata ex fioraia 65enne trovata morta lunedì nella sua casa di Armarolo di Budrio. Nella tarda serata di ieri la Procura di Bologna ha sottoposto a fermo il marito, Athos Vitali: il provvedimento sarà sottoposto a convalida del Gip. Il fermo è stato emesso dal procuratore Giuseppe Amato e dai Pm Enrico Cieri e Stefano Orsi, che hanno coordinato le indagini dei Carabinieri. L'uomo, 69 anni, ha confessato, fornendo un quadro che gli investigatori definiscono "coerente" con gli indizi raccolti nei suoi confronti. Non è riuscito a spiegare movimenti e contatti che aveva detto di avere avuto tra le 7.30 e le 10 di lunedì, l'arco temporale del delitto. Ha ammesso in sostanza di aver avuto una discussione con la moglie, per motivi da poco. Quindi ha colpito la donna due volte con un coltello da cucina, arma trovata e sottoposta a sequestro. Vitali è stato quindi portato in carcere, mentre proseguono ulteriori accertamenti. (ANSA).