Ultima ora

14:31Femminicidio:Sos Stalking,84 casi da gennaio,1 ogni 3 giorni

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nel 2016 in Italia sono state uccise 115 donne, prevalentemente per mano del marito, del compagno o dell'ex. Il 2015 ha visto 120 vittime, 117 donne sono state uccise nel 2014 e ben 138 nel 2013. Lo riferisce SOS Stalking: da gennaio a oggi le donne che hanno perso la vita sono 84, contro le 88 a novembre 2016 e le 87 a settembre 2015. Di queste 84, due erano incinte e i rispettivi feti, di 5 e 6 mesi, sono morti insieme alle madri. L'elenco per regioni indica in Lombardia il numero più alto di donne assassinate, 11, seguita da Veneto, Emilia Romagna e Campania (8), Sardegna (7), Toscana, Piemonte e Sicilia (6), Lazio e Puglia (5), Abruzzo (4), Liguria (3), Trentino, Friuli e Calabria (2) e Marche (1). Ci sono poi le vittime secondarie, bambini o ragazzi che, in seguito al delitto, rimangono orfani di madre o, in caso di omicidio-suicidio, di entrambi i genitori: in questi 11 mesi ce nel sono stati 60, età media fra 5 e 14 anni.

14:28Berlusconi: conclusa udienza a Strasburgo

(ANSA) - STRASBURGO, 22 NOV - Si è conclusa alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo l'udienza sul ricorso presentato da Silvio Berlusconi contro la decadenza del suo mandato di senatore e la sua ineleggibilità, sancite in base alla legge Severino. La seduta è stata tolta dalla presidente della Corte Angelika Nussberger dopo poco più di due ore dall'inizio. La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio, ma una decisione è attesa non prima di diversi mesi, come consuetudine della Corte.

14:25Renzi, Fca rispetti impegni su investimenti e lavoro

(ANSA) - MINTURNO (LATINA), 22 NOV - "La questione occupazionale è una questione enorme, noi siamo al fianco di chi chiede a Fca di rispettare gli impegni che ha preso. Come Pd e come Governo , abbiamo qui il ministro Delrio, chiediamo di rispettare gli impegni e investire da Melfi, a Pomigliano e Cassino. Sono fiducioso che Marchionne e Fca manterranno gli impegni presi". Lo afferma Matteo Renzi, rispondendo a una domanda sulla crisi di Cassino durante la visita a Minturno.

14:24Difesa Cav, Senato anfiteatro gladiatori, non giustizia

(ANSA) - STRASBURGO, 22 NOV - Per il legale di Silvio Berlusconi Edward Fitzgerald nel caso del Cavaliere "la legge Severino è stata applicata a fatti contestati per gli anni 1995-1998, quindici prima che la legge fosse adottata". Berlusconi, ha aggiunto davanti alla Corte di Strasburgo, "è stato privato del suo seggio con un voto in un Senato composto a maggioranza da suoi avversari: non era giustizia ma ma un anfiteatro romano in cui una maggioranza di pollice versi o pollici in alto decidono se uno va su o giù".

14:23Renzi, vogliamo governare con nostra coalizione, non con Cav

(ANSA) - MINTURNO (LATINA), 22 NOV - "Noi vogliamo andare al governo con la nostra coalizione: Berlusconi è il leader del partito di opposizione, che non ha mai votato la fiducia ai nostri governi". Lo chiarisce Matteo Renzi, a bordo del treno che lo porterà nel basso Lazio e in Campania, rispondendo sull'ipotesi di un governo di larghe intese. "Io eviterei salti tripli, che nemmeno Carl Lewis... Ora stiamo lavorando alla squadra da mettere in campo, la coalizione. Poi al programma e ai candidati per vincere ovunque. Noi vogliamo vincere le elezioni. Fi ha la metà dei nostri voti".

14:22Rappresentante governo a Strasurgo, rispettati diritti Cav

(ANSA) - STRASBURGO, 22 NOV - "Il governo italiano ha rispettato la Convenzione dei diritti dell'uomo, nessuna violazione può essergli attribuita". Lo ha detto il rappresentante del governo Maria Giuliana Civinini all'udienza a carico di Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "Il diritto è stato scrupolosamente rispettato", ha sottolineato. La decisione della decadenza da senatore e della sua ineleggibilità "non è stata arbitraria - ha aggiunto - è arrivata al termine di una procedura che ha rispettato tutti i diritti" del Cavaliere.

14:20Gran San Bernardo, obiettivo è riaprire primo gennaio 2018

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - "Vogliamo riaprire il traforo del Gran San Bernardo il prossimo primo gennaio". Lo ha annunciato il presidente della Sitrasb (società concessionaria per la parte italiana del traforo), Silvano Meroi, incontrando a Martigny gli omologhi svizzeri della Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, il presidente Olivier Français e il direttore generale Fabrice Vouilloz. "I lavori sono iniziati - ha detto al giornale Le Nouvelliste - e ho dato 40 giorni di tempo per terminarli". Il traforo è chiuso dal 21 settembre scorso dopo il crollo di una soletta. L'intervento riguarda circa 1,8 chilometri di volta del tunnel. (ANSA).