17:42Birmania: Tillerson, contro Rohingya pulizia etnica

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha condannato la persecuzione della minoranza Rohingya in Birmania come "pulizia etnica". In una dichiarazione, Tillerson ha accusato l'esercito birmano di aver causato "tremende sofferenze ai musulmani Rohingya, costringendo centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini a fuggire dalle loro case". "Dopo un'attenta analisi dei fatti disponibili - ha precisato - è chiaro che la situazione nello stato del Rakhine costituisce una pulizia etnica contro i Rohingya".

17:39Giappone: imperatore, governo studia date abdicazione

(ANSA) - TOKYO, 22 NOV - Il governo giapponese è vicino a determinare la data in cui avverrà l'abdicazione dell'imperatore Akihito, la prima di un monarca in oltre 200 anni di storia. In un incontro stabilito per l'1 dicembre i principali rappresentanti del governo, tra cui il presidente e lo speaker di entrambe le aule del Parlamento, il capo della Corte suprema e il premier giapponese Shinzo Abe, si riuniranno al palazzo imperiale per discutere delle date. Fonti ufficiali riferite al canale pubblico Nhk parlano di due opzioni: il 31 marzo o il 30 aprile 2019. Lo scorso agosto l'imperatore 83enne Akihito aveva espresso la volontà di abdicare in un discorso televisivo, spiegando di sentire il peso degli anni durante l'espletamento delle proprie funzioni.

17:37Brexit: Ft, accordo su conto di divorzio ‘in tre settimane’

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - Un primo accordo nei negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles, quello relativo all'ammontare del cosiddetto conto del divorzio, potrebbe arrivare nel giro di "tre settimane". Se ne mostra oggi convinto il Financial Times, dopo il tentativo di accelerazione degli ultimi giorni della premier Theresa May e il via libera del suo governo a un sostanzioso incremento dell'offerta che la Gran Bretagna è disposta a mettere sul piatto di fronte all'Ue. Il giornale della City dà conto di una ventata di "ottimismo" alla luce di questi sviluppi e trova indicazioni positive da fonti diplomatiche di entrambe le parti. Mentre la stessa May appare intenzionata a prendere le redini della trattativa. Resta tuttavia il nodo delle garanzie sui confini dell'Irlanda (uno dei tre punti preliminari da risolvere, assieme al conto del divorzio e alla tutela dei diritti dei cittadini Ue, prima di passare alla fase due del negoziato): considerato in questa fase il più spinoso e su cui Dublino non fa sconti.

17:31Mladic: figlio, ricorreremo in appello contro ergastolo

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - Gli avvocati di Ratko Mladic ricorreranno in appello contro la sentenza di primo grado emessa oggi dal giudice del tribunale penale internazionale dell'Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi), che ha condannato l'ex comandante dell'esercito serbo bosniaco all'ergastolo. Lo ha annunciato il figlio Darko Mladic, che ha definito la decisione "propaganda di guerra". "Tale condanna è ingiusta e la combatteremo in appello per provare che si tratta di un giudizio sbagliato", ha detto il figlio di Mladic in una conferenza stampa.

17:30Cremlino, faremo il possibile per difendere Kerimov

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Mosca farà tutto il possibile per proteggere "gli interessi legali" del senatore russo e miliardario Suleiman Kerimov, in stato di fermo in Francia con l'accusa di evasione fiscale: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Lo status di senatore di Suleiman Kerimov e il fatto che è un cittadino russo - ha detto Peskov - garantiscono che noi faremo del nostro meglio e compiremo ogni sforzo per proteggere i suoi interessi legali".

17:25Doping: confermate condanne dottor Ferrari e Taschler

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - La Corte d'appello di Bolzano ha confermato le condanne per doping nel biathlon. La scorsa primavera, in primo grado, era stato condannato l'ex ct dell'Italia ed ex vicepresidente della Federazione mondiale biathlon (Ibu) Gottlieb Taschler a un anno di reclusione, suo figlio, il biatleta Daniel Taschler, invece a 9 mesi, mentre il medico Michele Ferrari a un anno e sei mesi per concorso. Per lo stesso periodo Ferrari non potrà esercitare la professione medica. In secondo grado è stato invece ridotto di 2.500 euro il risarcimento per la Wada che si era presentata parte civile, che ora è di 12.500 euro. I due Taschler erano rimasti coinvolti in uno dei due filoni della maxi inchiesta sul doping della Procura di Padova, insieme con Ferrari, medico già inibito per doping, al quale il padre si era rivolto per il figlio. Gli atti relativi ai Taschler erano poi stati trasferiti per competenza a Bolzano, dato che i fatti contestati si sarebbero svolti ad Anterselva, in Alto Adige, fra il 2010 e il 2011.

17:19Agguato in Ogliastra, un morto e un ferito

(ANSA) - NUORO, 22 NOV - E' stato trovato morto dai carabinieri, Fabio Longoni, l'allevatore di 39 anni colpito dalle fucilate durante un agguato nelle campagne di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. L'uomo si trovava insieme a Daniele Angelo Congiu, 37 anni, suo socio in affari, rimasto ferito a un polpaccio e ricoverato all'ospedale di Lanusei. Dopo essere stato raggiunto dalle fucilate, Longoni era riuscito a scappare, ma le ferite si sono rivelate fatali: l'allevatore è morto quando ormai era giunto in prossimità dell'ovile.