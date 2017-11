Ultima ora

17:48Champions: Chiellini niente Barca, problema muscolare

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Forfait dell'ultima ora per Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero - informa la Juventus - non giocherà questa sera in Champions contro il Barcellona a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il suo posto dovrebbe essere preso da Benatia.

17:45Argentina: sottomarino, ‘nessuna traccia trovata’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 22 NOV - "Al momento attuale non è stata trovata nessuna traccia del sottomarino": con queste parole il portavoce della Marina argentina, Enrique Balbi, ha smentito oggi le informazioni circolate nelle ore scorse riguardo a possibili segnali provenienti dal Ara San Juan, sparito nell'Atlantico Sud una settimana fa, con 44 uomini a bordo.

17:42Birmania: Tillerson, contro Rohingya pulizia etnica

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha condannato la persecuzione della minoranza Rohingya in Birmania come "pulizia etnica". In una dichiarazione, Tillerson ha accusato l'esercito birmano di aver causato "tremende sofferenze ai musulmani Rohingya, costringendo centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini a fuggire dalle loro case". "Dopo un'attenta analisi dei fatti disponibili - ha precisato - è chiaro che la situazione nello stato del Rakhine costituisce una pulizia etnica contro i Rohingya".

17:39Giappone: imperatore, governo studia date abdicazione

(ANSA) - TOKYO, 22 NOV - Il governo giapponese è vicino a determinare la data in cui avverrà l'abdicazione dell'imperatore Akihito, la prima di un monarca in oltre 200 anni di storia. In un incontro stabilito per l'1 dicembre i principali rappresentanti del governo, tra cui il presidente e lo speaker di entrambe le aule del Parlamento, il capo della Corte suprema e il premier giapponese Shinzo Abe, si riuniranno al palazzo imperiale per discutere delle date. Fonti ufficiali riferite al canale pubblico Nhk parlano di due opzioni: il 31 marzo o il 30 aprile 2019. Lo scorso agosto l'imperatore 83enne Akihito aveva espresso la volontà di abdicare in un discorso televisivo, spiegando di sentire il peso degli anni durante l'espletamento delle proprie funzioni.

17:37Brexit: Ft, accordo su conto di divorzio ‘in tre settimane’

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - Un primo accordo nei negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles, quello relativo all'ammontare del cosiddetto conto del divorzio, potrebbe arrivare nel giro di "tre settimane". Se ne mostra oggi convinto il Financial Times, dopo il tentativo di accelerazione degli ultimi giorni della premier Theresa May e il via libera del suo governo a un sostanzioso incremento dell'offerta che la Gran Bretagna è disposta a mettere sul piatto di fronte all'Ue. Il giornale della City dà conto di una ventata di "ottimismo" alla luce di questi sviluppi e trova indicazioni positive da fonti diplomatiche di entrambe le parti. Mentre la stessa May appare intenzionata a prendere le redini della trattativa. Resta tuttavia il nodo delle garanzie sui confini dell'Irlanda (uno dei tre punti preliminari da risolvere, assieme al conto del divorzio e alla tutela dei diritti dei cittadini Ue, prima di passare alla fase due del negoziato): considerato in questa fase il più spinoso e su cui Dublino non fa sconti.

17:31Mladic: figlio, ricorreremo in appello contro ergastolo

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - Gli avvocati di Ratko Mladic ricorreranno in appello contro la sentenza di primo grado emessa oggi dal giudice del tribunale penale internazionale dell'Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi), che ha condannato l'ex comandante dell'esercito serbo bosniaco all'ergastolo. Lo ha annunciato il figlio Darko Mladic, che ha definito la decisione "propaganda di guerra". "Tale condanna è ingiusta e la combatteremo in appello per provare che si tratta di un giudizio sbagliato", ha detto il figlio di Mladic in una conferenza stampa.

17:30Cremlino, faremo il possibile per difendere Kerimov

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Mosca farà tutto il possibile per proteggere "gli interessi legali" del senatore russo e miliardario Suleiman Kerimov, in stato di fermo in Francia con l'accusa di evasione fiscale: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Lo status di senatore di Suleiman Kerimov e il fatto che è un cittadino russo - ha detto Peskov - garantiscono che noi faremo del nostro meglio e compiremo ogni sforzo per proteggere i suoi interessi legali".