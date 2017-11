Ultima ora

18:20Figc: Chimenti, ascoltiamo parere legali

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Se sono favorevole al commissario? Io vorrei innanzi tutto adeguarmi a quello che dicono i legali oggi, poi bisogna andare avanti con grande attenzione e oculatezza". Così Franco Chimenti, vice presidente vicario del Coni, al suo arrivo a Palazzo H dove si terrà a breve la Giunta straordinaria che dovrà decidere, anche sulla base di un parere legale, se commissariare o meno la Figc dopo le dimissioni del suo presidente Carlo Tavecchio. L'alternativa sarebbe quella di attendere le assemblee di Lega A (lunedì) e Lega B (domani): "Tavecchio comunque non ha una colpa gravissima, e questo rispecchia quello che pensa il presidente Malagò, come sarebbe stata quella di sottovalutare i bilanci", ha aggiunto Chimenti, escludendo una sua eventuale candidatura a commissario. "No - ha concluso - potete stare tranquilli: avendo avuto esperienza nel calcio, mai...".

18:12Sappada: Zaia, cura è autonomia non le amputazioni

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - "A Roma si continua a banalizzare, si pensa che la cura, che sarebbe l'autonomia, si possa sostituire con amputazioni ad hoc". E' la reazione del presidente Luca Zaia al voto della Camera che ha approvato la legge per il distacco di Sappada dal Veneto, e l'aggregazione al Friuli Venezia Giulia. "Non è un caso - ha aggiunto il governatore - se 2,4 milioni di veneti sono andati a votare per il referendum sull'autonomia". Ma la scelta a Roma, ribadisce, è di usare come cura "l'amputazione, invece di riconoscere che quella veneta è una questione cruciale". "Oggi se ne va Sappada. Domani sarà Cortina d'Ampezzo, poi chissà. Di questo passo daremo uno sbocco al mare al Trentino", ha commentato con ironia Zaia. Per il presidente veneto è invece necessario prendere atto "che il Veneto è l'unico a confinare con due regioni a statuto speciale e fare una riflessione: i comuni che ci chiedono di andarsene lo fanno solo verso Friuli e Trentino, nessuno ci chiede di passare in Lombardia o in Emilia Romagna"

18:12Calcio: carica Spalletti, vinciamo tutti insieme

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Solo nella mente dei nostri nemici può esistere una distinzione tra esclusi e titolari. Le partite si vincono tutti insieme durante la settimana. Sempre più uniti, sempre più Inter". Luciano Spalletti, con un post su Instagram, tiene alta la concentrazione della squadra nerazzurra che è tornata ad allenarsi oggi ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Cagliari di sabato sera. Il tecnico vuole che i calciatori si facciano trovare pronti e tiene tutti sulla corda. Già nella partita contro l'Atalanta, Spalletti ha rilanciato Santon sulla fascia sinistra, concedendogli una chance importante. Non è escluso che anche contro il Cagliari e poi contro il Chievo, ci possano essere novità nell'undici titolare anche per risparmiare energie in vista del big match contro la Juventus del 9 dicembre.

18:01Azzurri: Montella, io ct part-time? Ulivieri non lo permette

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - ''Un ct part-time per la Nazionale? Non penso che Ulivieri lo permetta, gli piace dare posti di lavoro a più persone possibili''. Vincenzo Montella, a Sky Sport, esclude la possibilità di dividersi fra Milan e Nazionale. Il tecnico rossonero era tra i candidati nel 2016 per il dopo-Conte, come ammesso dallo stesso Lippi. ''Ma ora - sottolinea Montella - alleno il Milan, ho tutta la concentrazione possibile su questa opportunità. Con Lippi, quando non ero tesserato per nessuno, abbiamo fatto una chiacchierata, c'è stato uno scambio di vedute che è stato utilissimo per me e ora penso al Milan''.

17:59Tiro a volo: Mondiali ogni due anni, l’Italia non ci sta

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Ancora novità e polemiche nel mondo del tiro a volo. La Issf ha fatto sapere di voler stabilire una cadenza biennale per i Mondiali di tiro a volo. In pratica, non saranno disputati nel 2019, poi si procederà per bienni a partire dal 2021. Varato anche un nuovo sistema di carte olimpiche per i Giochi, e fissato il criterio della parità di genere: le donne gareggeranno su 125 piattelli più finale, come i colleghi uomini. L' Italia si batteva da tempo per l'equity gender'. "Sono soddisfatto - commenta il ct azzurro Albano Pera, componente del Coach Committee della Issf -. Era da tempo che lo stavamo sollecitando". Ma le altre decisioni non sono state prese bene dalla Fitav, federazione leader nel mondo, con gli Usa, di uno sport serbatoio di medaglie per lo sport azzurro.In particolare sui Mondiali ogni 2 anni il dibattito è stato acceso."Proposta ridicola - dice Pera -.I Mondiali con cadenza annuale sono il momento più importante della stagione, dal punto di vista tecnico e personale di ogni tiratore".

17:57Portavoce Grasso, Presidente non ha sciolto riserva

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Come già ripetuto in altre occasioni il presidente Piero Grasso non ha sciolto alcuna riserva in merito al suo futuro. Notizie e dichiarazioni in un senso o nell'altro vanno lette come auspici dei singoli e non interpretano il suo pensiero né le sue decisioni. Quando queste saranno prese sarà lui stesso a comunicarlo". Lo ha detto il portavoce del Presidente del Senato Piero Grasso, Alessio Pasquini, rispondendo ai giornalisti a proposito delle dichiarazioni di Giulio Marcon, capogruppo Sinistra Italiana - Possibile a Montecitorio.

17:53Sicurezza: a Bologna i primi dieci ‘daspo’ urbani

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Dieci senzatetto che bivaccavano e dormivano sotto i portici di viale Masini, poco lontano dalla stazione di Bologna, sono stati sanzionati e allontanati ieri sera durante un servizio svolto da agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. E' la prima volta in città che viene utilizzato lo strumento del cosiddetto 'Daspo urbano', introdotto dalla legge Minniti. A ricevere il provvedimento sono stati otto romeni, un marocchino e un italiano. Erano sdraiati su materassi e accerchiati da numerose masserizie - spiega una nota del Comune - impedendo di fatto la fruizione del passaggio pedonale nelle vicinanze di infrastrutture ferroviarie. A tutti è stato notificato l'ordine di allontanamento; uno dei romeni, di 25 anni, è stato anche denunciato per non avere rispettato un foglio di via da Bologna, che aveva ricevuto nel luglio 2016. Al termine dell'intervento della Polizia, tutte le persone si sono allontanate consentendo agli operatori di Hera la pulizia dell'area. (ANSA).