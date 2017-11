Ultima ora

19:59Calcio: Gasperini, Europa League non è alibi per campionato

(ANSA) - BERGAMO, 22 NOV - "Non ho mai usato l'Europa League come alibi per il campionato". Alla vigilia al Goodison Park della penultima giornata del Gruppo E di Europa League contro l'Everton, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ci tiene a distinguere l'impegno sul fronte domestico da quello di coppa: "In Europa la vittoria dell'andata, nella prima partita, ci ha spianato la strada e siamo sempre andati bene - argomenta il tecnico nerazzurro -. La vera sorpresa del girone è che l'avversario di domani è fuori dai giochi. In serie A abbiamo sofferto un andamento un po' altalenante, raccogliendo tutto sommato quanto meritato". Nel prepartita anche una notizia positiva: Caldara è recuperato. Il difensore aveva dovuto saltare la partita con l'Inter per un fastidio all'adduttore destro.

19:52Dakar: presentata a Parigi la 40/a edizione

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Sei settimane prima del via della Dakar 2018 che scatterà il 6 gennaio da Lima, a Parigi Etienne Lavigne ha presentato i contenuti sportivi della 40/a edizione della corsa che promette tanta sabbia a partire dalle prime tappe che si svolgeranno in Perù. Il percorso si estende da Lima a Cordoba per una distanza totale di quasi 9.000 km, di cui 4.500 km di prove speciali. 337 i veicoli al via della grande maratona che attraverserà Perù, Bolivia e Argentina. "Come in Africa alla fine degli anni '70 od oggi in Sud America, i piloti che partecipano alla Dakar sono animati dallo stesso desiderio di avventura e dalla stessa sete di scoperta", ha dichiarato Lavigne, "Per questa edizione eccezionale, un programma speciale è stato concepito per soddisfare le aspettative dei concorrenti in attesa sfidare ancora il deserto peruviano, conosciuto nel 2012 e nel 2013".

19:46Pallavolo: potenziata convenzione Credito sportivo-Fipav

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La Federazione Italiana Pallavolo e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno firmato questa mattina un ampliamento della convenzione finalizzata allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'impiantistica sportiva. L' accordo è stato siglato presso la sede dell'ICS dal presidente federale Pietro Bruno Cattaneo e dal commissario straordinario Paolo D'Alessio, in rappresentanza della Fipav era presente anche il segretario generale Alberto Rabiti."Siamo davvero soddisfatti per la firma di questo accordo - le parole di Cattaneo - dopo la firma dello scorso giugno il nuovo protocollo rappresenta un ulteriore passo in avanti per quel che riguarda l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti sportivi. Sono convinto che molte delle nostre società potranno usufruire dei termini vantaggiosi della convenzione, migliorando le proprie strutture e di conseguenza il livello della propria attività".

19:31Riina: prete che lo paragonò a Bonino continuerà a insegnare

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - "Al momento don Francesco Pieri non è stato sospeso e continuerà a insegnare nella facoltà teologica dell'Emilia-Romagna, deciderà il consiglio di facoltà". Queste le parole del preside don Valentino Bulgarelli sulla posizione di don Francesco Pieri, docente a contratto della facoltà, dopo il suo post su Facebook di pochi giorni fa in cui scriveva "Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?". Interpellato sull'argomento all'inaugurazione dell'anno accademico 2017-18 del facoltà, don Pieri invece ha preferito non rispondere. "Dobbiamo riprendere la questione all'interno - ha aggiunto il responsabile della comunicazione della facoltà, Paolo Boschini - il codice deontologico al momento non prevede cosa fare e cosa dire. Dobbiamo pensare a una nuova situazione non prevista dai nostri regolamenti interni". (ANSA).

19:29Ciclismo: partenza Giro da Israele, pedalata per il No

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - "Gino Bartali non sarebbe d'accordo": con questo slogan a Firenze il comitato pro-Palestina ha organizzato per sabato prossimo una pedalata da piazza della Signoria fino alla sede del museo Bartali a Ponte a Ema per dire no alla partenza del giro d'Italia da Israele "A Gerusalemme hanno ricordato la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito del titolo 'Giusto fra le Nazioni'. Ma Israele usa il nome di Gino per pulire la sua immagine di stato d'apartheid, per nascondere le sue politiche criminali contro il popolo palestinese e per promuovere il 'Brand Israel'. Gino - si legge in una nota in cui si dà notizia della pedalata - non sarebbe dalla parte degli oppressori (Israele) ma dalla parte degli oppressi (I Palestinesi). Egli ha salvato i perseguitati, non i persecutori".

19:22Sanità: ‘mago trachea’ Macchiarini assolto anche appello

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Anche la Corte d'appello di Firenze ha assolto 'il mago della trachea', professor Paolo Macchiarini, dall'accusa di aver truffato pazienti gravi che si erano rivolti a lui all'ospedale di Careggi dove il chirurgo ha lavorato dal 2009 al 2012. Con Macchiarini sono stati assolti anche i medici Alessandro Gonfiotti e Fabio Mannini, la sua assistente Aida Chiti, i direttori di Careggi Valtere Giovannini e Valerio Del Ministro. La Corte d'appello conferma nella sostanza la sentenza di assoluzione già pronunciata in rito abbreviato dal gup Fabio Frangini. Secondo l'accusa Macchiarini con il sostegno di parte del suo staff avrebbe ingannato pazienti molto gravi sostenendo con loro l'utilità di operarsi in strutture private anziché all'ospedale di Careggi. Ma anche in appello le difese hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse del pubblico ministero e la Corte d'appello ha confermato anche oggi l'assoluzione.

19:10Champions: Hamsik crede ancora nella qualificazione

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "Credo nella qualificazione. So che non è solo nelle nostre mani. Ci concentriamo su noi stessi, vogliamo vincere contro il Feyenoord. E spero che il Manchester City ci aiuti con lo Shakhtar. Gli inglesi vogliono vincere ogni partita, spero che lo faranno anche in Ucraina". Marek Hamsik affida al proprio sito il commento dopo la vittoriosa gara con lo Shakhtar Donetsk che consente al Napoli di rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions "Prima della partita - scrive il capitano del Napoli - sapevamo che solo una vittoria ci avrebbe consentito di avere ancora chance per la qualificazione agli ottavi. Siamo molto felici di essere finalmente riusciti a battere la squadra ucraina. E' stata una partita molto difficile, visto che lo Shakhtar è una grande squadra".