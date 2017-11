Ultima ora

19:31Riina: prete che lo paragonò a Bonino continuerà a insegnare

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - "Al momento don Francesco Pieri non è stato sospeso e continuerà a insegnare nella facoltà teologica dell'Emilia-Romagna, deciderà il consiglio di facoltà". Queste le parole del preside don Valentino Bulgarelli sulla posizione di don Francesco Pieri, docente a contratto della facoltà, dopo il suo post su Facebook di pochi giorni fa in cui scriveva "Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?". Interpellato sull'argomento all'inaugurazione dell'anno accademico 2017-18 del facoltà, don Pieri invece ha preferito non rispondere. "Dobbiamo riprendere la questione all'interno - ha aggiunto il responsabile della comunicazione della facoltà, Paolo Boschini - il codice deontologico al momento non prevede cosa fare e cosa dire. Dobbiamo pensare a una nuova situazione non prevista dai nostri regolamenti interni". (ANSA).

19:29Ciclismo: partenza Giro da Israele, pedalata per il No

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - "Gino Bartali non sarebbe d'accordo": con questo slogan a Firenze il comitato pro-Palestina ha organizzato per sabato prossimo una pedalata da piazza della Signoria fino alla sede del museo Bartali a Ponte a Ema per dire no alla partenza del giro d'Italia da Israele "A Gerusalemme hanno ricordato la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito del titolo 'Giusto fra le Nazioni'. Ma Israele usa il nome di Gino per pulire la sua immagine di stato d'apartheid, per nascondere le sue politiche criminali contro il popolo palestinese e per promuovere il 'Brand Israel'. Gino - si legge in una nota in cui si dà notizia della pedalata - non sarebbe dalla parte degli oppressori (Israele) ma dalla parte degli oppressi (I Palestinesi). Egli ha salvato i perseguitati, non i persecutori".

19:22Sanità: ‘mago trachea’ Macchiarini assolto anche appello

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Anche la Corte d'appello di Firenze ha assolto 'il mago della trachea', professor Paolo Macchiarini, dall'accusa di aver truffato pazienti gravi che si erano rivolti a lui all'ospedale di Careggi dove il chirurgo ha lavorato dal 2009 al 2012. Con Macchiarini sono stati assolti anche i medici Alessandro Gonfiotti e Fabio Mannini, la sua assistente Aida Chiti, i direttori di Careggi Valtere Giovannini e Valerio Del Ministro. La Corte d'appello conferma nella sostanza la sentenza di assoluzione già pronunciata in rito abbreviato dal gup Fabio Frangini. Secondo l'accusa Macchiarini con il sostegno di parte del suo staff avrebbe ingannato pazienti molto gravi sostenendo con loro l'utilità di operarsi in strutture private anziché all'ospedale di Careggi. Ma anche in appello le difese hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse del pubblico ministero e la Corte d'appello ha confermato anche oggi l'assoluzione.

19:10Champions: Hamsik crede ancora nella qualificazione

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "Credo nella qualificazione. So che non è solo nelle nostre mani. Ci concentriamo su noi stessi, vogliamo vincere contro il Feyenoord. E spero che il Manchester City ci aiuti con lo Shakhtar. Gli inglesi vogliono vincere ogni partita, spero che lo faranno anche in Ucraina". Marek Hamsik affida al proprio sito il commento dopo la vittoriosa gara con lo Shakhtar Donetsk che consente al Napoli di rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions "Prima della partita - scrive il capitano del Napoli - sapevamo che solo una vittoria ci avrebbe consentito di avere ancora chance per la qualificazione agli ottavi. Siamo molto felici di essere finalmente riusciti a battere la squadra ucraina. E' stata una partita molto difficile, visto che lo Shakhtar è una grande squadra".

19:06Consiglio dei ministri non esamina dl su collegi elettorali

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il decreto sui collegi elettorali non è stato esaminato, a quanto si apprende, dal consiglio dei ministri nella riunione di questo pomeriggio. A quanto si apprende da fonti di governo, il testo non era ancora pronto.

18:54Paralimpiadi: Planker portabandiera azzurro a Pyeongchang

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Florian Planker sarà il Portabandiera azzurro alla Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018". E' quanto ha reso noto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, al termine della Giunta Coni di oggi. Il 40enne bolzanino, in Corea del Sud alla sua sesta Paralimpiade (tre edizioni come sciatore, tre come pedina fondamentale della Nazionale di para ice hockey) Florian Planker riceverà dal Presidente della Repubblica la bandiera italiana che porterà in sfilata alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pyeongchang 2018. Numerosi i successi in carriera: bronzo a Salt Lake City nel 2002 nello sci alpino, campione europeo nel 2011 e vice campione europeo nel 2016 con la nazionale di Para Ice Hockey. Ha inoltre vinto nove titoli italiani con le Aquile del Sudtirolo nel campionato italiano di Para Ice Hockey. "Questa nomina è un riconoscimento alla carriera e alla passione di uno straordinario campione" le parole di Pancalli.

18:49Basket: Pianigiani, Olympiacos test durissimo

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - L'Olimpia Milano alla prova del nove in Eurolega. Dopo le ultime due vittorie che hanno risollevato morale e classifica, l'AX ospita la capolista Olympiacos. I greci, con ogni probabilità, non potranno contare sulla leadership di Spanoulis mentre l'Olimpia resta in emergenza, senza l'infortunato Goudelock e i nazionali Fontecchio e Abass, e reduce da tre partite in cinque giorni. "Questo - ammette il coach Simone Pianigiani - è un test durissimo ma partiamo dall'atteggiamento che è sempre stato quello giusto nelle ultime gare, dall'entusiasmo che sa trasmetterci il nostro pubblico per giocare una partita orgogliosa". Pianigiani spende parole al miele sull'Olympiacos: "Ha di gran lunga la miglior difesa della competizione, sa proteggere l'area ed erigere un muro: quindi dobbiamo prepararci a momenti in cui non vedremo la luce. L'obiettivo è avere un po' di ritmo in attacco e non perdere fiducia nei momenti in cui saremo in difficoltà".