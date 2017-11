Pubblicato il 22 novembre 2017 da redazione

CARACAS – Nelle località di Los Teques, Charallave, Barlovento e Petare sono iniziate le popolari ‘Caimaneras Coca-Cola’. In queste singolari gare calcistiche si daranno battaglia circa 2.300 bambini e ragazzi provenienti da ogni angolo del Venezuela. Con questo tipo di attività il noto marchio di bibita gassate vuole incentivare la pratica dello sport.

Queste gare saranno ospitate dai seguenti recinti sportivi: Estadio Arnaldo Arocha, rione El Paso (Los Teques), Estadio Ciergo Granado di Charallave, Polideportivo La Concha Acústica di Barlovento e nel Palasport di Petare.

“Tramite il programma sportivo Caimaneras Coca-Cola i nostri giovani avranno la possibilità di imparare con allenatori e giocatori alcuni trucchi del mestiere del calcio” ha dichiarato Mariana Parma, Direttrice degli affari legali e societari della Coca-Cola FEMSA Venezuela.

Dalla prima edizione nel 2009, alle Caimaneras Coca-Cola hanno partecipato in totale circa 58.000 ragazzi con un’età compresa tra i 12 ed i 17 anni provenienti dai rioni popolari del paese.

Dal canto suo, Walewska Miguel, direttrice Relazioni Pubbliche di Coca-Cola Venezuela ha dichiarato:

“Noi sosteniamo i grandi eventi sportivi perché consideriamo che sono una forma di inclusione e di sviluppo dei valori nella società. Allo stesso modo creiamo programmi come le Caimaneras Coca-Cola per far vivere a questi giovani un’esperienza formativa”.

FDS