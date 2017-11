Ultima ora

20:59Calcio: Malagò, umanamente vicino a Tavecchio

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Ho chiamato Tavecchio innanzitutto perché sono una persona educata e poi gli ho dato la mia solidarietà. Non dò giudizi, ma senza elementi certi la componente umana prescinde dal ruolo che ricopre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento alle accuse di molestie rivolte al presidente dimissionario della Figc, Carlo Tavecchio, con il quale, ha riferito Malagò, si è sentito nella giornata di ieri.

20:54Stadio Roma: da Comune parere unico favorevole

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Dopo un accurato e sinergico lavoro da parte degli Uffici e dei Dipartimenti coinvolti, Roma Capitale ha inviato alla Regione Lazio il parere unico favorevole riguardante il progetto dello stadio di Tor di Valle oggetto della Conferenza dei Servizi convocata dall'ente regionale il prossimo 24 novembre". Così in una nota il Campidoglio.

20:48Mondiali: Arabia Saudita esonera ct

(ANSA) - RIAD, 22 NOV - Dopo l'Australia, anche l'Arabia Saudita è senza commissario tecnico a nove giorni dal sorteggio di Mosca dei Mondiali di Russia 2018. La federazione saudita ha infatti deciso di esonerare Edgardo Bauza, che era in carica da nemmeno tre mesi, ovvero da settembre. L'argentino, che in precedenza, ad aprile, era stato esonerato anche dalla guida della nazionale del suo paese, era a sua volta subentrato all'olandese Bert Van Marwijk, cacciato dopo aver fatto qualificare l'Arabia Saudita al Mondiale, dopo 12 anni di assenza. Bauza ha quindi guidato la nazionale saudita per cinque amichevoli. Le ultime due, nella 'finestra' di questo mese, sono state due sconfitte contro Portogallo e Bulgaria.

20:42Elezioni: risoluzione M5s, siano presenti osservatori Osce

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - M5s ha presentato una risoluzione alla Camera in cui impegna il governo "ad adottare tempestivamente iniziative, anche normative", per chiedere all'Osce di inviare osservatori alle elezioni politiche della primavera 2018. Danilo Toninelli, primo firmatario, ha chiesto in Commissione Affari costituzionali di calendarizzare l'atto di indirizzo. Nella risoluzione si afferma "che a giudicare dalle denunce, recenti e non, successive alle tornate elettorali, è facile comprendere che nel nostro Paese i fenomeni di compressione della libertà di voto o connessi a brogli non sono da considerarsi occasionali né esigui, pur consci del fatto che non sia in discussione la libertà dell'esercizio materiale del voto". M5s ricorda poi che osservatori Osce sono stati presenti anche alle elezioni del 2006 e del 2008, dopo l'emanazione di due decreti da parte dei governi in carica. Di qui la richiesta all'esecutivo di "adottare iniziative, anche normative" per consentire la presenza degli osservatori Osce.

20:41Elezioni:verso nuova riunione Cdm domani per decreto collegi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Dovrebbe svolgersi domani, o al più tardi venerdì, una nuova riunione del Consiglio dei ministri per approvare il decreto che disegna i collegi elettorali del Rosatellum. Il rinvio, a quanto riferiscono fonti di governo, è stato deciso oggi per la necessità di un approfondimento, ma del tema si sono fermati a parlare a Palazzo Chigi alcuni ministri al termine del Cdm di questo pomeriggio. Al colloquio post Cdm, a quanto si apprende, erano presenti Marco Minniti, Anna Finocchiaro, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Angelino Alfano, Luca Lotti. La conversazione sarebbe stata l'occasione per un primo esame dei criteri di accorpamento: lo schema generale rispecchia quello del Mattarellum, ma alla luce dei dati dell'ultimo censimento ci sono variazioni ad esempio in Lombardia e Sicilia, con la prima regione che acquisterebbe due collegi e la seconda che ne perderebbe altrettanti.

20:40Giustizia: Eugenio Gramola nuovo presidente Tribunale Aosta

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - Il giudice Eugenio Gramola è il nuovo presidente del Tribunale di Aosta. Lo ha nominato all'unanimità, nel pomeriggio, il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Si insedierà nelle prossime tre o quattro settimane, dopo che il presidente della Repubblica emanerà l'apposito decreto. Lo scorso 16 novembre era arrivato il parere favorevole del ministro Andrea Orlando alla proposta, che era già passata all'unanimità nella quinta commissione del Csm. Gramola è attualmente il magistrato che da più tempo lavora nel palazzo di giustizia di via Ollietti: è in servizio dal 1989, dopo che trascorse i suoi primi due anni di carriera da pretore a Pinerolo (Torino). E' stato gup nel processo con rito abbreviato a Annamaria Franzoni per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi, terminato con una condanna a 30 anni di carcere. Succede al giudice Massimo Scuffi, che ricopriva l'incarico di presidente dal novembre del 2009 e che andrà in pensione dal prossimo febbraio. "Dalla documentazione in atti emerge che il dottor Eugenio Gramola è un magistrato dotato di un profilo professionale eccellente, che ha maturato una vasta esperienza negli uffici giudicanti, sia civili che penali, e nel corso della sua carriera ha sempre manifestato, costantemente, preparazione, spirito di servizio, attitudine organizzativa e peculiare attenzione a tutte le problematiche inerenti il proprio ufficio", scrive di lui il relatore della quinta commissione del Csm. La sua attività è prevalentemente, dal 2006 ad oggi, di giudice del lavoro, a cui si aggiungono un ruolo civile e le funzioni di sostituito gip e gup. (ANSA).

20:39Calcio: E.League, Austria Vienna in cerca di punti a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Thorsten Fink torna a Milano da allenatore e nella sua mente ritornano i dolci ricordi della vittoria della Champions League nel 1999, quando vestiva la maglia del Bayern Monaco. Ora l'attenzione del tecnico dell'Austria Vienna è rivolta al Milan, avversaria di domani sera in Europa League: "Mi aspettavo un Milan in crisi? La squadra non è ai vertici come ci si poteva aspettare dopo una campagna acquisti sontuosa ma c'è una buona struttura di gioco, non vedo grosse debolezze. D'altronde, serve tempo. Il Milan è come Roma, non si può costruire in una notte". Fink spera di ottenere un risultato positivo a San Siro e spera in un passo falso dell'Aek Atene: "Sono contento di sfidare il Milan, è una grande occasione per i nostri giovani. Cercheremo di portare a casa dei punti e giocarci le nostre chance di qualificazione all'ultima giornata. Il Milan ci è superiore ma noi ci proveremo".