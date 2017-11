Ultima ora

21:17Uber:procuratore Ny apre inchiesta su hackeraggio dati

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Il procuratore dello stato di New York Eric Schneiderman ha aperto un'inchiesta sul furto dei dati di oltre 57 milioni di clienti di Uber nel mondo, di cui 600 mila conducenti. L'hackeraggio, tenuto nascosto per oltre un anno, e' stato rivelato ieri dal nuovo ceo della società, Dara Khosrowshahi.

21:10Migranti: oggi salvati in 1.100 nel Mediterraneo centrale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Sono circa 1.100 i migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 11 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I migranti, spiega una nota, si trovavano a bordo di 10 gommoni e di una piccola unità di legno. Alle operazioni hanno preso parte Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, navi della Marina Militare Italiana, del dispositivo Eunavformed, di Frontex ed unità di Ong.

20:59Calcio: Malagò, umanamente vicino a Tavecchio

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Ho chiamato Tavecchio innanzitutto perché sono una persona educata e poi gli ho dato la mia solidarietà. Non dò giudizi, ma senza elementi certi la componente umana prescinde dal ruolo che ricopre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento alle accuse di molestie rivolte al presidente dimissionario della Figc, Carlo Tavecchio, con il quale, ha riferito Malagò, si è sentito nella giornata di ieri.

20:54Stadio Roma: da Comune parere unico favorevole

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Dopo un accurato e sinergico lavoro da parte degli Uffici e dei Dipartimenti coinvolti, Roma Capitale ha inviato alla Regione Lazio il parere unico favorevole riguardante il progetto dello stadio di Tor di Valle oggetto della Conferenza dei Servizi convocata dall'ente regionale il prossimo 24 novembre". Così in una nota il Campidoglio.

20:48Mondiali: Arabia Saudita esonera ct

(ANSA) - RIAD, 22 NOV - Dopo l'Australia, anche l'Arabia Saudita è senza commissario tecnico a nove giorni dal sorteggio di Mosca dei Mondiali di Russia 2018. La federazione saudita ha infatti deciso di esonerare Edgardo Bauza, che era in carica da nemmeno tre mesi, ovvero da settembre. L'argentino, che in precedenza, ad aprile, era stato esonerato anche dalla guida della nazionale del suo paese, era a sua volta subentrato all'olandese Bert Van Marwijk, cacciato dopo aver fatto qualificare l'Arabia Saudita al Mondiale, dopo 12 anni di assenza. Bauza ha quindi guidato la nazionale saudita per cinque amichevoli. Le ultime due, nella 'finestra' di questo mese, sono state due sconfitte contro Portogallo e Bulgaria.

20:42Elezioni: risoluzione M5s, siano presenti osservatori Osce

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - M5s ha presentato una risoluzione alla Camera in cui impegna il governo "ad adottare tempestivamente iniziative, anche normative", per chiedere all'Osce di inviare osservatori alle elezioni politiche della primavera 2018. Danilo Toninelli, primo firmatario, ha chiesto in Commissione Affari costituzionali di calendarizzare l'atto di indirizzo. Nella risoluzione si afferma "che a giudicare dalle denunce, recenti e non, successive alle tornate elettorali, è facile comprendere che nel nostro Paese i fenomeni di compressione della libertà di voto o connessi a brogli non sono da considerarsi occasionali né esigui, pur consci del fatto che non sia in discussione la libertà dell'esercizio materiale del voto". M5s ricorda poi che osservatori Osce sono stati presenti anche alle elezioni del 2006 e del 2008, dopo l'emanazione di due decreti da parte dei governi in carica. Di qui la richiesta all'esecutivo di "adottare iniziative, anche normative" per consentire la presenza degli osservatori Osce.

20:41Elezioni:verso nuova riunione Cdm domani per decreto collegi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Dovrebbe svolgersi domani, o al più tardi venerdì, una nuova riunione del Consiglio dei ministri per approvare il decreto che disegna i collegi elettorali del Rosatellum. Il rinvio, a quanto riferiscono fonti di governo, è stato deciso oggi per la necessità di un approfondimento, ma del tema si sono fermati a parlare a Palazzo Chigi alcuni ministri al termine del Cdm di questo pomeriggio. Al colloquio post Cdm, a quanto si apprende, erano presenti Marco Minniti, Anna Finocchiaro, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Angelino Alfano, Luca Lotti. La conversazione sarebbe stata l'occasione per un primo esame dei criteri di accorpamento: lo schema generale rispecchia quello del Mattarellum, ma alla luce dei dati dell'ultimo censimento ci sono variazioni ad esempio in Lombardia e Sicilia, con la prima regione che acquisterebbe due collegi e la seconda che ne perderebbe altrettanti.