Ultima ora

21:46Muore bimbo di 18 mesi, esposto genitori per chiarire cause

(ANSA) - LECCO, 22 NOV - Sarà un'inchiesta basata sugli esiti dell'autopsia a stabilire le cause della morte di un bambino di 18 mesi avvenuta domenica notte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Manzoni di Lecco proveniente da "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini (Lecco) dove era in cura e dove le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Ieri i genitori del bimbo, una famiglia della provincia di Cuneo, si sono presentati in Questura a Lecco per presentare un esposto: vogliono capire perché il loro bambino è morto, se ci sono state negligenze nei protocolli di cura, non tanto in quelle lombarde ma in quelle precedenti. Si tratta di un tipo di paziente con lesioni cerebrali non congenite ma dovute a eventi esterni o affezioni morbose, come encefaliti. Tra i sospetti da accertare, anche quello che all'origine della patologia possa esserci stato un vaccino. Verrà disposta un'autopsia, eseguita da un medico legale nominato dalla Procura.

21:45Terrorismo: sì a potestà sui 2 figli per moglie Moutaharrik

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a sei anni di carcere per Abderrahim Moutaharrik, marocchino campione di kickboxing finito in carcere nell'aprile 2016 con l'accusa di terrorismo internazionale per presunti legami con l'Isis, ma ha ridotto la pena per sua moglie Salma Bencharki da 5 a 3 anni e 4 mesi e, in particolare, ha revocato per lei la sospensione della potestà genitoriale sui due figli di 2 e 4 anni, che era stata decisa in primo grado nei confronti di entrambi. Dopo la lettura della sentenza c'è stato un momento di tensione perché il marito di un'altra imputata, Wafa Koraichi (per lei sono stati confermati 3 anni e 4 mesi) ha urlato e si è mosso contro il sostituto pg Nunzia Ciaravolo che era appena uscita dall'aula, e sono intervenuti i carabinieri. Mentre l'imputata piangeva dicendo "non sono una terrorista", il marito urlava "non è giusto, io pago le tasse" e altre frasi soprattutto contro i pm di primo grado.

21:45Champions: Chelsea vince e va agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il Chelsea ha battuto il Qarabag 4-0 in un match valido per la quinta giornata del gruppo C di Champions League qualificandosi così per gli ottavi di finale. A segno Hazard (21') e Fabregas ( 73') su rigore e Willian (36' e 85').

21:45Papa: Alba dona tartufo bianco a Francesco

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Un tartufo bianco di tre etti è stato donato a Papa Francesco da una delegazione di Alba, capitale delle Langhe famosa per il prezioso tubero. La delegazione era composta dal vescovo, don Marco Brunetti, dal sindaco Maurizio Marello, dall'assessore alla Cultura e al Turismo Fabio Tripaldi e dalla presidente dell'Ente Fiera Liliana Allena. Col tartufo, il Papa ha ricevuto in dono anche un affettatartufi, che prende il nome della cittadina in provincia di Cuneo, e una copia di 'Rastlèire', il vocabolario illustrato di Alba, Bra, Langhe e Roero scritto da Primo Culasso e Silvio Viberti. "Il Papa - dicono Marello e Tripaldi - ha mostrato apprezzamento per i doni di quella che sente come una terra familiare". "Abbiamo consegnato il frutto più straordinario della nostra terra a uno dei migliori protagonisti del nostro tempo - aggiunge la presidente Allena -. Un regalo sentito, che racchiude in sé la miglior tradizione delle colline di Langhe, Roero e Monferrato, territorio d'origine del nostro Santo Padre".(ANSA).

21:43Stazione Milano: Hosni,curatemi in una comunità psichiatrica

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Ha chiesto di poter andare in una comunità terapeutica per essere curato, Ismail Tommaso Hosni, il 20enne italo tunisino a processo per tentato omicidio, lesioni e resistenza per avere aggredito con due coltelli due militari e un agente della Polfer alla stazione Centrale di Milano, lo scorso 18 maggio. Il giovane, con un filo di barba e vestito con un giubbotto nero, pantaloni sportivi e scarpe da ginnastica, ha preso la parola, infatti, davanti al gup Roberta Nunnari nel processo con rito abbreviato. Oltre alla richiesta avanzata a voce dal 20enne (non formalizzata dalla difesa al momento), nell'udienza di oggi è stata discussa la perizia, disposta dal gup, che ha stabilito che la capacità di intendere e di volere del giovane era "grandemente scemata al momento del fatto". La relazione ha valutato però anche che l'imputato, che si trova in cella da oltre sei mesi ed è in terapia farmacologica da uno psichiatra, è "capace di stare in giudizio", ossia di affrontare il processo.

21:43Calcio: Juve-Barcellona, Messi in panchina

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Non c'è Lionel Messi nella formazione iniziale del Barcellona che sta per affrontare la Juventus. Il numero 10 si accomoderà in panchina, e al suo posto giocherà il brasiliano Paulinho, centrocampista che verrà avanzato al fianco di Suarez e dell'ex milanista Deulofeu. Fuori anche, per turn over, il terzino sinistro titolare Jordi Alba, al posto del quale giocherà l'ex romanista Digne. Nella Juve, Benatia prende il posto di Chiellini in difesa, in avanti dietro Higuain giocano Cuadrado, Dybala e Douglas Costa.

21:40Ucciso a coltellate a Gela al termine lite, fermato cognato

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 22 NOV - Maurizio Peritore, 35 anni, è stato ucciso questa sera a coltellate a Gela nel quartiere Scavone. Il cognato, Giuseppe Cinardi con cui aveva litigato è stato fermato dai carabinieri; l'uomo è stato ferito e si trova piantonato in ospedale. I due abitavano in due palazzine adiacenti nella periferia ovest della città. Secondo gli investigatori l'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un diverbio tra i due.