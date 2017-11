Ultima ora

23:24Sci: annullata prova discesa Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 22 NOV - E' stata cancellata per ragioni di sicurezza la prima prova della discesa di Cdm uomini di sci in programma sabato a Lake Louise. Il fondo della pista canadese e' diventato troppo morbido dopo una abbondante nevicata. Per domani e venerdi' sono previste altre due prove ma anche per domani le previsioni meteo non sono buone.

22:46Scomparso in Gallura 16enne autistico,allarme della famiglia

(ANSA) - OLBIA, 22 NOV - Preoccupazione a Budoni, in Gallura, per la scomparsa di Cristian Villani, un ragazzo di 16 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina alle 9. Cristian, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero con cappuccio con pelliccia, una tuta da ginnastica scura, scarpe azzurre e portava con sé uno zaino scuro. Il giovane è affetto da autismo ed è senza terapia. Non è la prima volta che Cristian fa perdere le sue tracce. Sembra che il giovane ieri sia salito sull'autobus diretto a Olbia. Con sé non ha documenti, né telefono cellulare. I familiari sono molto preoccupati. Del suo caso si occuperà stasera la trasmissione in onda su Rai3 "Chi l'ha visto?". Sul sito del programma, è già comparsa la scheda con i dati e le notizie a disposizione del ragazzo di Budoni.(ANSA).

22:43Sarah: raccontò sequestro e poi ritrattò, condannato fioraio

(ANSA) - TARANTO, 22 NOV - Il giudice monocratico del tribunale di Taranto Elvira di Roma ha condannato a due anni e otto mesi di reclusione per false dichiarazioni al pm Giovanni Buccolieri, di 45 anni, il fioraio di Avetrana che raccontò ai carabinieri del sequestro di Sarah Scazzi e poi ritrattò sostenendo che le sue dichiarazioni erano solo frutto di un sogno e che era stato suggestionato dal clamore mediatico. Il pm Mariano Buccoliero aveva chiesto la condanna a 4 anni. Per l'omicidio della ragazzina, uccisa e gettata in un pozzo di contrada Mosca il 26 agosto del 2010, sono state condannate all'ergastolo con sentenza passata in giudicato la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, mentre sta scontando la condanna a 8 anni Michele Misseri (marito di Cosima e padre di Sabrina) per soppressione di cadavere. Il giudice di Roma oggi ha anche condannato a 2 anni di carcere Michele Galasso, un amico del fioraio con il quale avrebbe concordato le versione del sogno poi riferita agli inquirenti.

22:22Doping: Lucioni, Nado Italia chiede un anno di stop

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Deferiti Fabio Lucioni e il medico sociale del Benevento, Walter Giorgione. Al difensore sannita, la Procura antidoping di Nado Italia chiede la squalifica di 1 anno, mentre per Giorgione chiesti 4 anni di inibizione. A quanto si apprende da ambienti calcistici, il processo innanzi al Tribunale nazionale antidoping si dovrebbe consumare entro Natale.

22:08Migranti: gruppo ‘irriducibili’, altra notte fuori da Cona

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - Un'altra notte fuori dallo hub di Cona (Venezia) per il gruppo di migranti 'irriducibili', 55 persone - per lo più africani - che da tre giorni si sta spostando da una provincia all'altra (ieri Padova, oggi Venezia) pur di non rientrare nel Cpt. Dopo una giornata di trattative con il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, che aveva invitato i giovani a rientrare a Cona, sospendendo il rischio di perdere il diritto all'accoglienza, stasera un nuovo incontro tra il rappresentante di Governo e i migranti nel centro civico di Malcontenta (Venezia) ha portato a un'altra soluzione temporanea. Su richiesta del Prefetto, e in via strettamente emergenziale, il Comune ha consento ai migranti di fermarsi per la notte negli stessi locali del centro civico, che dispone di servizi sanitari. Domani è previsto un nuovo confronto, per trovare una soluzione definitiva.

22:07Motor Show: Tony Cairoli corre il Memorial Bettega

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il pluri campione del mondo di motocross Tony Cairoli sarà tra le stelle della 30/a edizione del Memorial Bettega, la prestigiosa competizione di rally internazionale del Motor Show di Bologna. L'appuntamento per gli amanti del rally internazionale è per sabato 9 e domenica 10 dicembre nell'area 48 - Motul Arena di BolognaFiere. Il campione sarà il protagonista di questa emozionante gara alla guida della Hyundai i20 WRC. "Sono molto contento di annunciare il mio ritorno al Motor Show di Bologna per disputare il Memorial Bettega - afferma il pilota Tony Cairoli - una gara che guardavo sempre in televisione quando ero piccolo e che ha fatto crescere in me la passione per il rally". Cairoli è il pilota italiano è entrato a pieno diritto nell'Olimpo del motociclismo Mondiale e ancor di più, in quello del motocross, specialità nella quale ha vinto ben nove titoli iridati. A 32 anni Cairoli ha vinto 83 GP e 163 manche, disputato 217 Gran Premi ed ottenuto 145 podi di cui 46 in MXGP

22:01Torino: piazza San Carlo, questore Sanna in Procura

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Il questore di Torino, Angelo Sanna, è da oggi pomeriggio in procura, ascoltato dai magistrati che indagano sui fatti di piazza San Carlo. Indagato per il caos dello scorso 3 giugno, davanti al maxischermo allestito per la finale Champions tra Juventus e Real Madrid, nei giorni scorsi il questore aveva ricevuto un invito a comparire. Il colloquio con i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo si svolge al settimo piano del Palagiustizia, nell'ufficio del procuratore Armando Spataro, che coordina l'inchiesta.