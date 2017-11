Ultima ora

00:27Champions: la Juve pareggia e la Roma perde

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Un pareggio e una sconfitta per le squadre italiane impegnate stasera in Champions. La Juventus non va oltre lo 0-0 casalingo con il Barcellona mentre la Roma perde 2-0 a Madrid contro l'Atletico. Partita poco spettacolare quella dello Stadium dove i blaugrana, con Messi partito dalla panchina, non hanno fatto fatica a contenere i bianconeri. L'unica azione degna di nota della squadra di Allegri una conclusione a tempo scaduto di Dybala bloccata da Ter Stegen. Barcellona matematicamente primo nel girone D con 11 punti davanti alla Juve con 8. Terzo a 7 lo Sporting Lisbona, che ha battuto 3-1 l'Olympiacos. Per la qualificazione tutto rimandato all'ultima giornata quando la Juve dovrà fare visita ai greci. Un gran gol in acrobazia di Griezmann al 69' e una rete di Gameiro all'85' aiutano l'Atletico Madrid a battere la Roma che aveva anche colpito un palo con Nainggolan. Ai giallorossi, che hanno finito in 10 per l'espulsione all'83' di Bruno Peres, basterà battere nell'ultima giornata gli azeri del Qarabag.

00:22Siria: Putin, ‘ok’ Assad riforma costituzionale e voto

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Il governo di Damasco si è detto pronto "a portare avanti una riforma costituzionale" in Siria e "a libere elezioni sotto l'egida dell'Onu": lo ha detto Vladimir Putin precisando di aver informato i presidenti di Turchia e Iran, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani, della conversazione avuta lunedì a Sochi con Bashar al Assad.

00:20Ue-Africa: Tajani, 40 mld per passare da parole a fatti

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - Creare un piano Marshall per i Paesi dell'Africa. Una strategia che, sotto l'egida dell'Onu, stanzi 40 miliardi di euro per far crescere economicamente quei territori, coinvolgendo il mondo imprenditoriale. Lo ha ribadito il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, alla conferenza di alto livello Ue-Africa che ha riunito al Parlamento europeo i leader politici africani, rappresentanti dell'Unione Africana e funzionari dell'Onu. L'obiettivo: rilanciare i legami politici ed economici tra l'Unione Europea e il continente in vista del vertice che si terrà il 29-30 novembre ad Abidjan. Un vertice che, secondo Tajani, "deve concludersi con un risultato diverso e una tabella di marcia chiara e completa". "Dobbiamo lavorare affinché nel prossimo bilancio pluriennale Ue il fondo di investimenti per l'Africa sia dotato di almeno 40 miliardi. Grazie all'effetto leva e alle sinergie con la Banca europea per gli investimenti si potrebbero mobilizzare investimenti pubblici e privati per circa 500 miliardi".

00:18Libia: Macron, schiavitù in Libia è crimine contro umanità

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - La tratta dei migranti in Libia, con trafficanti e organizzazioni criminali che li riducono in stato di schiavitù, è un "crimine contro l'umanità": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

00:13Catalogna: chiesta scarcerazione Junqueras e ministri

(ANSA) - MADRID, 22 NOV - I legali del Vicepresident catalano Oriol Junqueras e dei 7 ministri del Govern destituito di Carles Puigdmeont detenuti da 20 giorni a Madrid per avere portato avanti il progetto dell'indipendenza hanno chiesto la loro scarcerazione. Gli avvocati fanno valere fra l'altro, riferisce Ara, che gli otto detenuti sono candidati alle elezioni catalane del 21 dicembre e che la loro incarcerazione "lede irrimediabilmente il loro diritto e quello della cittadinanza alla partecipazione politica".

23:24Sci: annullata prova discesa Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 22 NOV - E' stata cancellata per ragioni di sicurezza la prima prova della discesa di Cdm uomini di sci in programma sabato a Lake Louise. Il fondo della pista canadese e' diventato troppo morbido dopo una abbondante nevicata. Per domani e venerdi' sono previste altre due prove ma anche per domani le previsioni meteo non sono buone.

22:46Scomparso in Gallura 16enne autistico,allarme della famiglia

(ANSA) - OLBIA, 22 NOV - Preoccupazione a Budoni, in Gallura, per la scomparsa di Cristian Villani, un ragazzo di 16 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina alle 9. Cristian, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero con cappuccio con pelliccia, una tuta da ginnastica scura, scarpe azzurre e portava con sé uno zaino scuro. Il giovane è affetto da autismo ed è senza terapia. Non è la prima volta che Cristian fa perdere le sue tracce. Sembra che il giovane ieri sia salito sull'autobus diretto a Olbia. Con sé non ha documenti, né telefono cellulare. I familiari sono molto preoccupati. Del suo caso si occuperà stasera la trasmissione in onda su Rai3 "Chi l'ha visto?". Sul sito del programma, è già comparsa la scheda con i dati e le notizie a disposizione del ragazzo di Budoni.(ANSA).