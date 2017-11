Ultima ora

11:53Spiaggia ‘fascista’ Chioggia, gip archivia accuse a gestore

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Il gip per le indagini preliminari Roberta Marchiori, accogliendo la richiesta della Procura, ha firmato il decreto di archiviazione delle accuse di apologia del fascismo per Gianni Scarpa, l'ormai ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna, a Sottomarina, diventata un caso l'estate scorsa per le immagini esposte di Benito Mussolini e le scritte inneggianti al Ventennio. Per la Procura, le scelte di Scarpa vanno ricondotte nell'ambito della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione.

11:48Libri universitari fotocopiati, sequestri Gdf a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Circa 6.400 master utilizzati per stampare testi, numerosi libri, hard disk e supporti informatici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'operazione a tutela del diritto d'autore. Controllate numerose copisterie, 7 le persone denunciate. L'attività si è svolta nelle zone limitrofe ai poli universitari della città. La legge - ricordano le Fiamme gialle - consente di fotocopiare al massimo il 15% di ciascun testo. Invece, è emerso che i libri venivano fotocopiati per intero e venduti agli studenti alla metà o anche meno del prezzo di copertina. (ANSA).

11:36Champions: Buffon, “col Barca un solo punto ma buono”

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "Quello di stasera è un punto solo ma un buon punto". Gigi Buffon commenta così, su Twitter, lo 0-0 col Barcellona, spendendo parole d'elogio per Ivan Rakitic, che alla vigilia si era detto disposto a rinunciare al Mondiale per lasciare al portiere azzurro la possibilità di giocare in Russia. "E' sempre un piacere e un onore incontrare e incrociare grandi campioni come Ivan Rakitic", sottolinea il portiere, che posta sul social una foto che li ritrae a fine partita. Il pareggio non consente ai bianconeri di qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale: "Partita intensa, dobbiamo però ancora lottare per entrare nelle migliori 16", osserva sempre su Twitter il tedesco Sami Khedira. Per Sami Benatia è un "peccato non esser riusciti a prendere i 3 punti": ciò nonostante i bianconeri guardano "il futuro con testa alta", sostiene il difensore franco-marocchino.

11:29Champions: Allegri “Atene decisiva, prima Crotone e Napoli”

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "L'umiltà e l'applicazione giusta". Questo il commento di Massimiliano Allegri, dopo lo 0-0 col Barcellona che rimanda all'ultima partita del girone la qualificazione Champions. "Atene è fondamentale ma lontana - ha proseguito l'allenatore nel consueto tweet post-partita -, prima pensiamo a Crotone e Napoli". La sfida con l'Olympiakos, decisiva per il passaggio del turno, si giocherà proprio tra i due scontri diretti di campionato contro Napoli e Inter.

11:13Torino: p.za San Carlo, Turismo Torino non si presenta da pm

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Non si presenteranno dai pm che indagano sui fatti di piazza San Carlo i due responsabili di Turismo Torino, Maurizio Montagnese e Danilo Bessone, che erano stati convocati oggi in procura. Entrambi si avvarranno della facoltà di non rispondere. Turismo Torino è l'agenzia del Comune che organizzò la proiezione su maxischermo della finale di Champions League. Montagnese e Bessone erano già stati interrogati la scorsa estate, in questura, nella veste di testimoni assistiti. Fonti della difesa spiegano che all'epoca avevano reso dichiarazioni "complete" e "molto ampie". Gli indagati - per disastro, lesioni e omicidio colposo - sono venti. Nell'elenco figurano anche la sindaca Chiara Appendino e il questore Angelo Sanna.(ANSA).

11:11Mafia: Dia Bologna sequestra beni per 1,5 mln a imprenditore

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - La Direzione Investigativa Antimafia di Bologna ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro a un imprenditore calabrese, già condannato nel processo 'Aemilia'. E' quanto si legge in una nota della stessa Dia bolognese che ha eseguito un decreto di sequestro di beni, emesso del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di Salvatore Cappa, imprenditore edile 55enne originario di Cutro, nel crotonese, da tempo stabilito nel Nord Italia, prima a Reggio Emilia e da ultimo ad Arcole, in provincia di Verona. L'uomo, viene spiegato, è stato condannato "dalla Corte d'Appello di Bologna, lo scorso 12 settembre, a 9 anni di reclusione nell'ambito del processo 'Aemilia', per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, reimpiego di beni di provenienza illecita ed estorsione". Nel dettaglio il sequestro ha interessato diversi rapporti bancari e veicoli, 4 immobili, tra cui un appartamento intestato fittiziamente a una persona dichiarata nata in Francia ma residente in Molise e risultata inesistente.(ANSA).

11:10Migranti: riprendono sbarchi algerini in Sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 23 NOV - Le condizioni climatiche favorevoli di questi giorni stanno facilitando la ripresa degli sbarchi di migranti lungo le coste del Sud Sardegna. Dopo l'arrivo di quattro algerini avvenuto ieri sera a Teulada, questa mattina sono stati registrati altri quattro sbarchi. Ventisette algerini sono stati bloccati in due distinte occasioni a Sant'Anna Arresi e lungo la spiaggia di Porto Pino, nel Sulcis Iglesiente. Altri quattro sono stati rintracciati a Masainas, mentre un altro sbarco è in corso a Teulada. Gli stranieri una volta visitati e identificati sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). (ANSA).