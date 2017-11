Ultima ora

12:20Afghanistan: scontro fra militanti Isis, 15 decapitati

(ANSA) - KABUL, 23 NOV - Quindici persone decapitate: è il risultato di un durissimo scontro fra militanti dell'Isis in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar. L'ufficio stampa del governo provinciale ha confermato la strage, precisando che si è verificata nell'area di Surkhab Bazar Mamandara del distretto di Achin. L'uccisione per decapitazione degli avversari era frequente in Nangarhar negli anni scorsi, e nel 2016 una milizia che faceva riferimento al parlamentare afghano Zahir Qadir ha decapitato alcuni militanti dell'Isis nello stesso distretto. Il governo provinciale ha inoltre reso noto che "in un' operazione militare condotta per cielo e terra nelle aree di Gurguri e Kajra del distretto di Haskamina sono stati uccisi dieci militanti armati dell'Isis".

12:18Turchia: ‘legami con Gulen’, 99 mandati d’arresto ad Antalya

(ANSA) - ISTANBUL, 23 NOV - Nuova maxi-operazione in Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Antalya, nel sud del Paese, ha emesso 99 mandati d'arresto contro persone accusate di aver scaricato ByLock, l'app di messaggistica per smartphone che, secondo gli investigatori, veniva utilizzata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate. Tra i ricercati, riferisce Anadolu, ci sono medici, avvocati, insegnanti e commercianti. Almeno 78 sono già finiti in manette in retate condotte stamani. Dal fallito putsch del 15 luglio 2016, sono oltre 50 mila le persone arrestate in Turchia sotto lo stato d'emergenza.

12:18Argentina: sottomarino, spunta ‘nuovo indizio’ in ricerca

(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 NOV - E' stato rilevato "un nuovo indizio", una "anomalia idro-acustica, un rumore" che potrebbe provenire dall'Ara San Juan, il sottomarino argentino disperso da una settimana nell'Atlantico del Sud. A dirlo è stato il portavoce della Marina militare argentina, Enrique Balbi. Balbi ha spiegato che il "rumore" sarebbe stato rilevato una settimana fa, il 15 novembre, circa 30 miglia a nord dal punto dal quale il San Juan si era messo in contatto per ultima volta col comando della Marina. Interrogato sulla possibilità che il rumore fosse un'esplosione, Balbi ha precisato che "non abbiamo informazioni al riguardo e non formuliamo nessuna congettura".

12:13Nizza: attentato 2016, perquisizioni alla polizia municipale

(ANSA) - PARIGI, 23 NOV - Perquisizioni alla polizia municipale di Nizza: gli inquirenti cercano di sapere come sia stato possibile che il conducente del camion che si lanciò sulla folla della Promenade des Anglais il 14 luglio 2016 uccidendo 86 persone abbia percorso 11 volte quella stessa strada nei giorni precedenti l'attentato senza mai sollevare sospetti. Secondo Le Parisien, le perquisizioni sono scattate a fine ottobre nel centro di supervisione della polizia municipale e sono state condotte in prima persona dai giudici istruttori Alain Chemama e Chantal Russo. Nel mirino, la logistica degli uffici, le tecnologie utilizzate e il modo di funzionamento della sala per la videosorveglianza.

11:53Spiaggia ‘fascista’ Chioggia, gip archivia accuse a gestore

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Il gip per le indagini preliminari Roberta Marchiori, accogliendo la richiesta della Procura, ha firmato il decreto di archiviazione delle accuse di apologia del fascismo per Gianni Scarpa, l'ormai ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna, a Sottomarina, diventata un caso l'estate scorsa per le immagini esposte di Benito Mussolini e le scritte inneggianti al Ventennio. Per la Procura, le scelte di Scarpa vanno ricondotte nell'ambito della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione.

11:48Libri universitari fotocopiati, sequestri Gdf a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Circa 6.400 master utilizzati per stampare testi, numerosi libri, hard disk e supporti informatici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'operazione a tutela del diritto d'autore. Controllate numerose copisterie, 7 le persone denunciate. L'attività si è svolta nelle zone limitrofe ai poli universitari della città. La legge - ricordano le Fiamme gialle - consente di fotocopiare al massimo il 15% di ciascun testo. Invece, è emerso che i libri venivano fotocopiati per intero e venduti agli studenti alla metà o anche meno del prezzo di copertina. (ANSA).

11:36Champions: Buffon, “col Barca un solo punto ma buono”

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "Quello di stasera è un punto solo ma un buon punto". Gigi Buffon commenta così, su Twitter, lo 0-0 col Barcellona, spendendo parole d'elogio per Ivan Rakitic, che alla vigilia si era detto disposto a rinunciare al Mondiale per lasciare al portiere azzurro la possibilità di giocare in Russia. "E' sempre un piacere e un onore incontrare e incrociare grandi campioni come Ivan Rakitic", sottolinea il portiere, che posta sul social una foto che li ritrae a fine partita. Il pareggio non consente ai bianconeri di qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale: "Partita intensa, dobbiamo però ancora lottare per entrare nelle migliori 16", osserva sempre su Twitter il tedesco Sami Khedira. Per Sami Benatia è un "peccato non esser riusciti a prendere i 3 punti": ciò nonostante i bianconeri guardano "il futuro con testa alta", sostiene il difensore franco-marocchino.