12:37Molestie: Macron verso piano di ‘sicurezza sessuale’

(ANSA) - PARIGI, 23 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, presenterà sabato prossimo un piano di "sicurezza sessuale" sull'onda dello scandalo Weinstein. In pratica, spiega BFM-TV, si tratta di un insieme di "misure di prevenzione contro le violenze sulle donne". Il governo di Parigi intende, in particolare, cambiare la società e cambiare "globalmente i comportamenti". (ANSA).

12:37Libano: la danese Kardel nuovo coordinatore speciale Onu

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 NOV - La diplomatica danese Pernille Dahler Kardel è stata nominata dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres quale nuovo coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano. La Kardel succede ad una olandese, Sigrid Kaag, che ha concluso il suo mandato il 26 ottobre scorso. Pernille Dahler Kardel ha un'esperienza di 25 anni in diplomazia, negli affari politici e nella cooperazione internazionale per lo sviluppo economico in vari continenti. Il suo ultimo incarico è stato come vice rappresentante speciale del segretario generale nella missione di assistenza in Afghanistan (Unama) a partire dal 2016. Precedentemente era stata ambasciatrice danese in Egitto e prima ancora per l'Etipia, Sudan, Sud Sudan e Gibuti, così come rappresentante permanente presso l'Unione africana.

12:35Mastica hascisc, bimbo 14 mesi ha rischiato la morte

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 23 NOV - Ha rischiato di morire per aver ingerito in casa, a Cerignola, un pezzettino di hascisc scambiato per cioccolata. E' accaduto ad un bambino di 14 mesi che ora è ricoverato negli Ospedali Riuniti di Foggia ed è fuori pericolo. Il piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Cerignola che indagano sul caso, è stato ricoverato d'urgenza prima all'ospedale Tatarella di Cerignola venerdì pomeriggio, per via di complicazioni respiratorie. Vista la situazione grave è stato poi trasferito a Foggia dove, dagli esami clinici eseguiti, è emerso che il bambino è risultato positivo al principio attivo della cannabis.

12:34Gb: finanziaria non convince, ‘Hammond fuori dalla realtà’

(ANSA) - LONDRA, 23 NOV - La finanziaria d'autunno non convince. Il giorno dopo la presentazione alla Camera dei Comuni da parte del Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond fioccano le critiche al governo conservatore da parte dell'opposizione laburista ma anche dei giornali del Regno, secondo cui le previsioni economiche cupe, a partire dalla crescita del Pil britannico rivista con un drastico ribasso dal +2% al +1,5%, oscurano le limitate misure introdotte. Per il Labour il ministro del Tesoro è "avulso dalle vite reali delle persone" e non comprende le restrizioni economiche, dovute in particolare alla stagnazione dei salari, che colpiscono larghe fasce della popolazione. Critiche anche sui principali media. Per il Financial Times, il piano casa da 44 miliardi alla fine passa in secondo piano rispetto ai dati macroeconomici che risultano ancora più preoccupanti se si pensa alle incertezze della Brexit. Mentre il Guardian sottolinea che il Cancelliere dello Scacchiere "stenta a diradare uno scenario cupo". (ANSA)

12:29Germania: oggi Schulz da Steinmeier, pressing su leader Spd

(ANSA) - BERLINO, 23 NOV - Tocca a Martin Schulz, oggi, spiegare al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, perché il suo partito rifiuta l'opzione di una nuova Grosse Koalition in Germania, dopo il fallimento delle trattative 'Giamaica' (Unione-liberali-verdi). Il leader dei socialdemocratici, che a partire dalla sera delle elezioni, dopo il crollo subito dal partito alle urne, ha assicurato che la Spd sarebbe stata all'opposizione, è finito ancora una volta sotto pressione. Parte dei socialdemocratici non condivide la sua linea, e la Sueddeutsche Zeitung scrive in prima che sono chiaramente "divisi". "Se non funziona niente altro dobbiamo prendere in considerazione una nuova Grosse Koalition", ha detto il deputato Karl Lauterbach. sponda al governo.(ANSA).

12:20Afghanistan: scontro fra militanti Isis, 15 decapitati

(ANSA) - KABUL, 23 NOV - Quindici persone decapitate: è il risultato di un durissimo scontro fra militanti dell'Isis in Afghanistan, nella provincia orientale di Nangarhar. L'ufficio stampa del governo provinciale ha confermato la strage, precisando che si è verificata nell'area di Surkhab Bazar Mamandara del distretto di Achin. L'uccisione per decapitazione degli avversari era frequente in Nangarhar negli anni scorsi, e nel 2016 una milizia che faceva riferimento al parlamentare afghano Zahir Qadir ha decapitato alcuni militanti dell'Isis nello stesso distretto. Il governo provinciale ha inoltre reso noto che "in un' operazione militare condotta per cielo e terra nelle aree di Gurguri e Kajra del distretto di Haskamina sono stati uccisi dieci militanti armati dell'Isis".

12:18Turchia: ‘legami con Gulen’, 99 mandati d’arresto ad Antalya

(ANSA) - ISTANBUL, 23 NOV - Nuova maxi-operazione in Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Antalya, nel sud del Paese, ha emesso 99 mandati d'arresto contro persone accusate di aver scaricato ByLock, l'app di messaggistica per smartphone che, secondo gli investigatori, veniva utilizzata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate. Tra i ricercati, riferisce Anadolu, ci sono medici, avvocati, insegnanti e commercianti. Almeno 78 sono già finiti in manette in retate condotte stamani. Dal fallito putsch del 15 luglio 2016, sono oltre 50 mila le persone arrestate in Turchia sotto lo stato d'emergenza.