Ultima ora

12:49Cauzione da 5 mln euro per senatore russo fermato a Nizza

(ANSA) - MOSCA, 23 NOV - Il senatore russo Suleiman Kerimov, fermato all'aeroporto di Nizza martedì scorso, è stato incriminato dei reati di riciclaggio ed evasione fiscale. Lo ha confermato alla Tass il procuratore Jean-Michel Pretre. Kerimov dovrà "consegnare il passaporto alla polizia, non potrà lasciare la regione sino a che le indagini non saranno finite, dovrà pagare 5 milioni di euro di cauzione e dovrà interrompere i contatti con una lista di persone che non possiamo rendere pubblica", ha detto Pretre. Mosca ha reagito con forza ricordando alla Francia che Kerimov ha l'immunità diplomatica. Ma il ministero degli Esteri francese ha sottolineato che l'immunità vale solo per la sua capacità ufficiale e che sulla questione si esprimerà il giudice incaricato di seguire il caso.

12:47Etruria: udienza ad Arezzo, tribunale blindato

(ANSA) - AREZZO, 23 NOV - Tribunale di Arezzo blindato per l'udienza preliminare sul crac Etruria: oggi il gup Giampiero Borraccia è chiamato a decidere sull'ammissibilità di 2.500 richieste di costituzione di parte civile. Circa 40 risparmiatori presenti fuori dal Palazzo di giustizia non vengono fatti avvicinare all'area esterna di pertinenza dell'edificio, protetto da un cordone di protezione di polizia e carabinieri, così come i giornalisti, ai quali già nelle precedente udienza del 12 ottobre era stato interdetto l'accesso. "Non siamo delinquenti, siamo sempre stati civili, questo cordone di sicurezza come in un processo per mafia è vergognoso", ha detto uno dei rappresentanti dei risparmiatori che espongono alcuni cartelli contro il decreto salvabanche, senza urlare slogan. Tra i presenti anche Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione Vittime salvabanche.

12:43Donna trovata morta in un parco a Milano, è omicidio

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Una donna di 67 anni, Marilena N, è stata trovata morta stamani nel parco di Villa Litta a Milano, nel quartiere Affori, a Milano. La suadra mobile indaga per omicidio. Il primo a dare l'allarme è stato un passante attorno alle 7.20. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto era ancora viva ma le manovre di rianimazione non sono servite. La ferita alla gola le è stata fatale. Potrebbe comunque aver fornito ai primi soccorritori elementi utili alle indagini. La donna, che viveva nella stessa zona dove è stata trovata cadavere, indossava dei leggings neri, una minigonna grigia, un cappotto e, pare, una parrucca. Il cadavere si trova a pochi metri da una telecamera del Comune, in un crocevia molto illuminato, e la Polizia ha già acquisito le immagini.

12:37Molestie: Macron verso piano di ‘sicurezza sessuale’

(ANSA) - PARIGI, 23 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, presenterà sabato prossimo un piano di "sicurezza sessuale" sull'onda dello scandalo Weinstein. In pratica, spiega BFM-TV, si tratta di un insieme di "misure di prevenzione contro le violenze sulle donne". Il governo di Parigi intende, in particolare, cambiare la società e cambiare "globalmente i comportamenti". (ANSA).

12:37Libano: la danese Kardel nuovo coordinatore speciale Onu

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 NOV - La diplomatica danese Pernille Dahler Kardel è stata nominata dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres quale nuovo coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano. La Kardel succede ad una olandese, Sigrid Kaag, che ha concluso il suo mandato il 26 ottobre scorso. Pernille Dahler Kardel ha un'esperienza di 25 anni in diplomazia, negli affari politici e nella cooperazione internazionale per lo sviluppo economico in vari continenti. Il suo ultimo incarico è stato come vice rappresentante speciale del segretario generale nella missione di assistenza in Afghanistan (Unama) a partire dal 2016. Precedentemente era stata ambasciatrice danese in Egitto e prima ancora per l'Etipia, Sudan, Sud Sudan e Gibuti, così come rappresentante permanente presso l'Unione africana.

12:35Mastica hascisc, bimbo 14 mesi ha rischiato la morte

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 23 NOV - Ha rischiato di morire per aver ingerito in casa, a Cerignola, un pezzettino di hascisc scambiato per cioccolata. E' accaduto ad un bambino di 14 mesi che ora è ricoverato negli Ospedali Riuniti di Foggia ed è fuori pericolo. Il piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Cerignola che indagano sul caso, è stato ricoverato d'urgenza prima all'ospedale Tatarella di Cerignola venerdì pomeriggio, per via di complicazioni respiratorie. Vista la situazione grave è stato poi trasferito a Foggia dove, dagli esami clinici eseguiti, è emerso che il bambino è risultato positivo al principio attivo della cannabis.

12:34Gb: finanziaria non convince, ‘Hammond fuori dalla realtà’

(ANSA) - LONDRA, 23 NOV - La finanziaria d'autunno non convince. Il giorno dopo la presentazione alla Camera dei Comuni da parte del Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond fioccano le critiche al governo conservatore da parte dell'opposizione laburista ma anche dei giornali del Regno, secondo cui le previsioni economiche cupe, a partire dalla crescita del Pil britannico rivista con un drastico ribasso dal +2% al +1,5%, oscurano le limitate misure introdotte. Per il Labour il ministro del Tesoro è "avulso dalle vite reali delle persone" e non comprende le restrizioni economiche, dovute in particolare alla stagnazione dei salari, che colpiscono larghe fasce della popolazione. Critiche anche sui principali media. Per il Financial Times, il piano casa da 44 miliardi alla fine passa in secondo piano rispetto ai dati macroeconomici che risultano ancora più preoccupanti se si pensa alle incertezze della Brexit. Mentre il Guardian sottolinea che il Cancelliere dello Scacchiere "stenta a diradare uno scenario cupo". (ANSA)