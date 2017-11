Ultima ora

15:38Ladro ucciso: l’oste di Casaletto pubblica le sue ricette

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano che con un fucile nella notte tra il 9 e 10 marzo uccise un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, ha scritto un libro di ricette. E' stata un'idea del comitato '#Io sto con Mario' per sostenere le spese legali di difesa per i fatti accaduti a marzo e sostenere anche il cambio della legge sulla legittima difesa. Il volume, 62 pagine, dal titolo 'Io sto con Mario...anche in cucina', comprende un'introduzione del sindaco di Casaletto Giorgio Marazzina, e antichi proverbi legati a piatti anni '50 che Mario ha definito "dei nostri avi". Con una chicca, come spiega Mario: "La polenta fritta con cipolle e formaggio grana che in zona si usava mangiare anche a colazione". Tra gli altri piatti le beccacce al profumo di tartufo, lepre alla cacciatora, stracotto di bue. Lo scorso 25 ottobre la Procura di Lodi ha chiuso le indagini su Cattaneo. Il pm non contesta più l'ipotesi di omicidio volontario ma l'eccesso colposo di legittima difesa.

15:12Morì all’ottavo mese di gravidanza, medici assolti

(ANSA) - BRESCIA, 23 NOV - Il tribunale di Brescia ha assolto "perché il fatto non sussiste" i due medici degli Spedali Civili di Brescia finiti a processo con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Giovanna Lazzari e della bambina che la donna di 30 anni e incinta all'ottavo mese di gravidanza, aveva in grembo. Decesso avvenuto per infezione tra il 31 dicembre e il primo gennaio del 2016. Per il pm Ambrogio Cassiani l'infezione, contratta fuori dall'ospedale, era talmente estesa che i medici non avrebbero potuto salvarla. Lo stesso pm ha chiesto l'assoluzione che i giudici hanno accolto.

15:09Etruria: gup ammette oltre 2.000 parti civili

(ANSA) - AREZZO, 23 NOV - Sono oltre 2.000 le parti civili ammesse al processo per il crack dell'ex Banca Etruria dal gup di Arezzo Giampiero Borraccia, che ha invece escluso le amministrazioni comunali di Arezzo e Castiglion Fiorentino e le associazioni, tra le quali Federconsumatori e Confconsumatori, come tali. Tra le richieste di costituzione ammesse c'è pure quella del liquidatore Giuseppe Santoni che, un mese fa, aveva dato il via all'azione di responsabilità in sede civile a Roma. Giuseppe Ferrari, presidente di Federconsumatori Toscana, ha annunciato che le associazioni ripresenteranno la loro richiesta durante la prossima udienza prevista per mercoledì prossimo 29 novembre. L'udienza preliminare, che vede riunificati diversi filoni d'inchiesta (bancarotta e bancarotta bis, vicenda liquidazione all'ex direttore generale Luca Bronchi e responsabilità dei sindaci revisori), affronterà poi le richieste di rito abbreviato. Oggi il gup ha acquisito la requisitoria del pm Andrea Claudiani assente per motivi personali.

15:07Calcio: gli arbitri della Serie A

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Marco Di Bello (della sezione di Brindisi) arbitrerà il Napoli capolista nella trasferta sul campo dell'Udinese, valida per la 14/a giornata della serie A di calcio. Juventus-Crotone è stata affidata a Gavillucci (di Latina), Cagliari-Inter a Pairetto (di Nichelino). Questi gli altri arbitri del prossimo turno: Atalanta-Benevento: Pasqua di Tivoli; Bologna-Sampdoria: Maresca di Napoli; Chievo-Spal: Pezzuto di Lecce; Genoa-Roma: Giacomelli di Trieste; Lazio-Fiorentina: Massa di Imperia; Milan-Torino: Irrati di Pistoia; Sassuolo-Verona: Valeri di Roma 2.

15:07Artigiano ucciso a Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE (GENOVA), 23 NOV - Un artigiano di 50 anni è stato trovato morto nello scantinato di un palazzo nella centrale via Roma a Sestri Levante. L'uomo, secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso. Il cadavere è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Avrebbe ferite alla testa. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe anche una fascetta da elettricista stretta intorno al collo. La vittima è Antonio Olivieri, faceva l'imbianchino.

14:58Presidente Sudan a Putin, ‘divisi a causa degli Usa’

(ANSA) - MOSCA, 23 NOV - Il Sudan si oppone alle interferenze degli Stati Uniti negli affari dei paesi arabi. lo ha detto il presidente sudanese Omar al-Bashir al presidente russo Vladimir Putin, secondo la Tass, sottolineando che anche la divisione del suo paese in due parti è il risultato della politica degli Usa. "Siamo contrari all'interferenza degli Stati Uniti negli affari interni dei paesi arabi, incluso l'Iraq. Crediamo che alla radice dei problemi attualmente vissuti dalla regione ci sia l'interferenza degli Stati Uniti", ha detto al-Bashir. "Crediamo - ha aggiunto - che la situazione che si è verificata nel nostro paese derivi dalla politica degli Stati Uniti: il Sudan si è diviso in due a causa loro", ha affermato. (ANSA).

14:58Apre Lego store in centro a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Una parete enorme occupata da una fontana di Trevi tutta Lego con un bimbo stilizzato che lancia nell'acqua un mattoncino invece che il tradizionale soldino. E' questo il punto di forza del mega store Lego inaugurato oggi nel centro di Roma. Oltre 200 metri quadri in via Tomacelli dove poter trovare mattoncini di tutti i tipi adatti a un pubblico da un anno e mezzo fino a 99 anni. "Abbiamo voluto riportare nel cuore delle città storiche, un anno fa a Milano San Babila, oggi a Roma e domani a Torino in via Roma, i negozi di giocattoli che in questi anni sono scomparsi", spiega il General Manager Lego Italia Paolo Lazzarin. Quello di Roma è il dodicesimo store mono marca, che nasce in partnership con la Percassi, a cui si aggiungerà quello di Torino che verrà inaugurato domani. "La filosofia della Lego - spiega Lazzarin - è far divertire bambini e adulti ma anche sviluppare la creatività e cosa ci può essere di meglio che farlo giocando?".