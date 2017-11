Ultima ora

18:34Juncker pronto a testimoniare su intercettazioni Lussemburgo

(ANSA) - BRUXELLES, 23 NOV - Jean-Claude Juncker "ha detto in molte occasioni di voler testimoniare al processo, ma si da il caso che sia anche presidente della Commissione europea: dobbiamo trovare una data che vada bene con gli impegni istituzionali". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas in merito al processo 'Frisbee' in Lussemburgo, incentrato su un caso di intercettazioni illegali portate avanti dai servizi segreti quando Juncker era primo ministro del Granducato. Il processo avrebbe dovuto iniziare il 29 novembre ma nei giorni scorsi è stato rimandato proprio per l'indisponibilità di Juncker per quella data. Interpellato sulle accuse, riportate dai media del Lussemburgo nei giorni scorsi, lanciate a Juncker dall'ex capo dei servizi segreti, secondo il quale l'ex premier avrebbe "approvato oralmente" le intercettazioni, il portavoce ha risposto che la Commissione "non commenta su commenti".

18:23Vietato pregare per bimbi,preside toglie anche foto Papa

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - Vietato pregare per i bambini di una scuola elementare e d'infanzia, a Palermo. Il dirigente della scuola Ragusa Moleti, Nicolò La Rocca, ha diramato stamani una circolare che impedisce agli insegnanti di fare recitare le preghiere ai bambini nell'ora della merenda e persino durante l'ora di religione. Il dirigente stamani ha fatto rimuovere dalla scuola una statuetta della Madonna e alcune immagini, come quella di Papa Francesco. La scuola è frequentata dai bambini dai 3 ai 10 anni. "Ci sarebbe nella nostra scuola - si legge nella circolare firmata dal dirigente scolastico, Nicolò La Rocca - l'usanza, da parte di alcuni docenti, di far pregare i bambini prima dell'inizio delle lezioni o di far intonare canzoncine benedicenti prima della consumazione della merenda". Il dirigente ricorda che "considerando il parere dell'Avvocatura dello Stato dell'8 gennaio del 2009 è da escludere la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l'orario scolastico".

18:21Rally: Pirelli torna nel Mondiale Wrc

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dal prossimo anno la Pirelli tornerà a 'correre' anche nel Mondiale Rally, dopo un anno di assenza. Il costruttore di pneumatici milanese, con i suoi piloti campione d'Europa di specialità e vincitore nel 2017 di numerosi titoli nazionali, ha al suo attivo 181 vittorie in gara e 25 titoli mondiali dall'istituzione di questo campionato nel 1973. Pirelli ha omologato nuovi prodotti di ultima generazione tanto per le vetture Wrc che per la categoria Wrc2, contraddistinti da prestazioni e affidabilità "ancora migliori", assicurano alla Pirelli, sia sull'asfalto sia sullo sterrato. Inoltre la casa milanese dal 2018 sarà il fornitore esclusivo per il Mondiale Rally Junior: una serie riservata ai piloti nati dopo il 1 gennaio 1989, che si confronteranno al volante di Ford Fiesta R2 identiche.

18:15Basket: Petrucci difende la Fiba

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "C'è una Federazione, affiliata al Cio e alla Fiba, e c'è un diritto sportivo che sta alla base dello sport. La finestra per le nazionali è legittima". Così il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, sulle polemiche nate dopo la creazione della finestra per le partite delle nazionali che ha prodotto attrito con l'Eurolega. "Non ha sbagliato la federazione internazionale - ha ribadito il numero uno della pallacanestro italiana -, ha organizzato finestre come succede nel calcio. L'Eurolega è nata all'improvviso, si paragona all'NBA che però ha aerei privati, calendari massacranti. Se uno ama il diritto sportivo non c'è storia".

18:11Calcio: Insigne e Mertens candidati a premi Uefa

(ANSA) NAPOLI, 23 NOV - L'Uefa omaggia la coppia d'oro del Napoli, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. La federazione continentale ha infatti inserito il gol del napoletano contro lo Shakhtar nella lista delle 5 migliori reti del turno di Champions. Il suo tiro a giro che ha aperto le marcature contro gli ucraini se la dovrà vedere contro le reti di Modric (Real Madrid), Son (Tottenham), Alves (PSG) e Griezmann (Atletico Madrid). Insigne è stato anche inserito nelle nomination per il titolo di MVP, miglior giocatore dell'ultimo turno di Champions. Insieme a lui Neymar (PSG), Lewandowski (Bayern Monaco), Carrasco (Atletico Madrid), Hazard (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Werner (Lipsia), Kane (Tottenham). Mertens è invece tra i 50 campioni nominati per il "Team of the year" che poi attraverso le votazioni sul sito ufficiale dell' Uefa daranno vita ai Top 11 del 2017.

18:04LIbano: Hariri, crisi politica è stata una ‘sveglia’

(ANSA) - BEIRUT, 23 NOV - La crisi politica delle ultime settimane in Libano è stata "una sveglia per ciascuno di noi perché cerchiamo prima di tutto gli interessi del Libano". Lo ha affermato oggi il primo ministro Saad Hariri in un messaggio alla conferenza annuale delle banche arabe, che si svolge a Beirut. Hariri, dimessosi a sorpresa il 4 novembre da Riad criticando duramente l'Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah, suo alleato, è tornato nella notte tra martedì e mercoledì a Beirut e ha accettato di sospendere la sua decisione in attesa di negoziati tra le fazioni politico-confessionali che saranno avviati dal presidente della Repubblica Michel Aoun. "Dobbiamo cercare tutti i modi per permettere al Libano di avere una vera politica di distanza (dai conflitti regionali), non solo a parole ma nelle azioni", ha affermato ancora Hariri. Il premier ha anche reso omaggio agli sforzi del governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salamé, che ha saputo "sostenere la lira libanese" durante la crisi.

18:02Afghanistan: kamikaze attacca ad est, almeno otto morti

(ANSA) - KABUL, 23 NOV - Almeno otto persone sono morte e 15 sono rimaste ferite oggi nell'attacco di un kamikaze a Jalalabad City, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar. Lo hanno reso noto funzionari locali. Attaullah Khogyani, portavoce del governo, ha precisato al riguardo che l'attentato è avvenuto nelle vicinanze della residenza cittadina di Shaikh Akram, ex capo della polizia del distretto di Khewa. "Nel momento dell'intervento dell'attentatore suicida - ha aggiunto - nella residenza di Akram si stava svolgendo un incontro sulla tutela della sicurezza per gli abitanti di Khewa, ma nessuno dei partecipanti è rimasto ferito nell'esplosione". Un primo rapporto della polizia sostiene che le vittime sono persone che passavano nella zona.