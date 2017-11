Ultima ora

17:54Calcio: Bielsa va in Cile, Lilla lo sospende

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il Lilla, squadra della Ligue 1 francese, ha annunciato di aver sospeso in attesa di ulteriori provvedimenti il contratto del tecnico della prima squadra Marcelo Bielsa. 'El Loco' paga non soltanto i cattivi risultati alla guida della squadra, con la quale in sei mesi di lavoro ha messo insieme tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, ma anche alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza. Al tecnico argentino si rimprovera un'eccessiva indulgenza nei confronti dei giocatori, il fatto che continui ad insistere con lo schema del 3-3-3-1 che sembra un'anomalia nel calcio di oggi e ora anche che sia volato in Cile, a trovare un amico malato di cancro (il suo ex collaboratore 'Profe' Bonini), senza l'autorizzazione della dirigenza. Tutto ciò mentre in Cile, secondo quanto scrive il quotidiano 'El Mercurio', si pensa proprio al 'Loco' per risollevare le sorti della nazionale campione del Sudamerica, che ha mancato la qualificazione ai Mondiali in Russia.

17:49Mondo di Mezzo, ex dirigente Odevaine rischia nuovo processo

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nuovi guai giudiziari per Luca Odevaine, ex membro del tavolo nazionale di coordinamento sui migranti e vice capo di gabinetto con Walter Veltroni sindaco di Roma, già condannato a sei anni e mezzo di reclusione al termine del processo cosiddetto "Mondo di Mezzo". La procura della capitale, a conclusione di uno dei capitoli stralcio dell'inchiesta principale che lo vede indagato per traffico di influenze, gli ha notificato un avviso di chiusura indagini. E' l'atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. Analoga rischio per l'imprenditore siciliano Silvio Pranio. Al centro degli accertamenti una presunta mediazione illecita di Odevaine "finalizzata a ottenere - si legge nel capo di imputazione - l'attribuzione della qualifica di centro di accoglienza richiedenti protezione internazionale (Cara) a beneficio dell'albergo 'Park Hotel Paradiso'" di Pranio ad Enna.

17:44Bimbo di 2 anni trovato solo per strada

(ANSA)- MONZA, 23 NOV - Un bambino di due anni è stato trovato solo in strada da una passante a Colnago, frazione di Cornate D'Adda (Monza), poco dopo le 13 di oggi. I carabinieri stanno indagando per risalire alla sua identità e capire se si tratti di un caso di smarrimento o di abbandono di minore. La donna, dopo aver compreso che il piccolo stava vagando senza meta e senza nessuno accanto, ha telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vimercate (Monza), unitamente a un'ambulanza del 118. Il bimbo è stato trasportato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute.

17:33Coni: Malagò, Alto Adige esempio per tutta l’Italia

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - "Lo sport altoatesino è un esempio per tutta l'Italia". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a Bolzano in occasione dei 20 anni della Casa dello Sport. Malagò ha evidenziato il ruolo del volontariato nello sport altoatesino. Il presidente Coni ha poi ribadito la validità di una candidatura di Armin Zoeggeler come membro del Cio in quota atleti. "E' stato - ha detto - un atleta straordinario e gli auguro il meglio anche nel ruolo di direttore tecnico della squadra di slittino artificiale e naturale". Zoeggeler - ha ricordato Malagò - è stato in passato anche portabandiera dell'Italia, come Carolina e Isolde Kostner, Gerda Weissensteiner, Paul Hildgartner, Gustav Thoeni e Klaus Dibiasi. Infine, il presidente Coni si è detto convinto di poter tornare a Bolzano a marzo "per festeggiare delle medaglie olimpiche".

17:18Cp a Pd,serve immediata calendarizzazione ius soli

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "La riunione di oggi è servita per mettere nero su bianco fatti politici e punti programmatici che Campo Progressista ritiene imprescindibili per proseguire il dialogo avviato con il Partito Democratico". Così Ciccio Ferrara di Campo Progressista al termine dell'incontro con Piero Fassino e Maurizio Martina del Pd affermando che "per poter proseguire il confronto, servono fatti politici concreti" come l'immediata calendarizzazione di Ius Soli e biotestamento.

17:16Coni: Malagò, tutti gli sport più poveri senza Mondiali

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Per il presidente del Coni Giovanni Malagò la mancata qualificazione dell'Italia dai Mondiali in Russia avrà ricadute economiche, "un danno finanziario che intaccherà anche aspetti sociali, occupazionali, d'immagine e di prestigio". A Bolzano per i 20 anni della Casa dello Sport Malagò ha ribadito che il calcio "è uno sport come tanti altri ma, nel nostro paese, all'atto pratico non è così". Secondo il presidente del Coni, "il danno economico si spalmerà anche sugli altri settori e altri sport, siamo tutti un po' più poveri". Interpellato sul paventato commissariamento della Figc, ha risposto: "L'unica soluzione adottabile è di mettere il calcio italiano in condizione di esprimere una sua rappresentanza".

17:06Calcio: Lotti, buon lavoro a Balata

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Complimenti" e "buon lavoro": è questo il messaggio che il ministro per lo Sport Luca Lotti invia a Mauro Balata, eletto oggi presidente della Lega di Serie B. "Al presidente Balata - afferma il ministro Lotti in una nota - rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che anche attraverso il suo impegno e la sua dedizione il calcio italiano potrà affrontare le sfide future con maggiore forza e convinzione".