18:15Basket: Petrucci difende la Fiba

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "C'è una Federazione, affiliata al Cio e alla Fiba, e c'è un diritto sportivo che sta alla base dello sport. La finestra per le nazionali è legittima". Così il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, sulle polemiche nate dopo la creazione della finestra per le partite delle nazionali che ha prodotto attrito con l'Eurolega. "Non ha sbagliato la federazione internazionale - ha ribadito il numero uno della pallacanestro italiana -, ha organizzato finestre come succede nel calcio. L'Eurolega è nata all'improvviso, si paragona all'NBA che però ha aerei privati, calendari massacranti. Se uno ama il diritto sportivo non c'è storia".

18:11Calcio: Insigne e Mertens candidati a premi Uefa

(ANSA) NAPOLI, 23 NOV - L'Uefa omaggia la coppia d'oro del Napoli, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. La federazione continentale ha infatti inserito il gol del napoletano contro lo Shakhtar nella lista delle 5 migliori reti del turno di Champions. Il suo tiro a giro che ha aperto le marcature contro gli ucraini se la dovrà vedere contro le reti di Modric (Real Madrid), Son (Tottenham), Alves (PSG) e Griezmann (Atletico Madrid). Insigne è stato anche inserito nelle nomination per il titolo di MVP, miglior giocatore dell'ultimo turno di Champions. Insieme a lui Neymar (PSG), Lewandowski (Bayern Monaco), Carrasco (Atletico Madrid), Hazard (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Werner (Lipsia), Kane (Tottenham). Mertens è invece tra i 50 campioni nominati per il "Team of the year" che poi attraverso le votazioni sul sito ufficiale dell' Uefa daranno vita ai Top 11 del 2017.

18:04LIbano: Hariri, crisi politica è stata una ‘sveglia’

(ANSA) - BEIRUT, 23 NOV - La crisi politica delle ultime settimane in Libano è stata "una sveglia per ciascuno di noi perché cerchiamo prima di tutto gli interessi del Libano". Lo ha affermato oggi il primo ministro Saad Hariri in un messaggio alla conferenza annuale delle banche arabe, che si svolge a Beirut. Hariri, dimessosi a sorpresa il 4 novembre da Riad criticando duramente l'Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah, suo alleato, è tornato nella notte tra martedì e mercoledì a Beirut e ha accettato di sospendere la sua decisione in attesa di negoziati tra le fazioni politico-confessionali che saranno avviati dal presidente della Repubblica Michel Aoun. "Dobbiamo cercare tutti i modi per permettere al Libano di avere una vera politica di distanza (dai conflitti regionali), non solo a parole ma nelle azioni", ha affermato ancora Hariri. Il premier ha anche reso omaggio agli sforzi del governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salamé, che ha saputo "sostenere la lira libanese" durante la crisi.

18:02Afghanistan: kamikaze attacca ad est, almeno otto morti

(ANSA) - KABUL, 23 NOV - Almeno otto persone sono morte e 15 sono rimaste ferite oggi nell'attacco di un kamikaze a Jalalabad City, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar. Lo hanno reso noto funzionari locali. Attaullah Khogyani, portavoce del governo, ha precisato al riguardo che l'attentato è avvenuto nelle vicinanze della residenza cittadina di Shaikh Akram, ex capo della polizia del distretto di Khewa. "Nel momento dell'intervento dell'attentatore suicida - ha aggiunto - nella residenza di Akram si stava svolgendo un incontro sulla tutela della sicurezza per gli abitanti di Khewa, ma nessuno dei partecipanti è rimasto ferito nell'esplosione". Un primo rapporto della polizia sostiene che le vittime sono persone che passavano nella zona.

18:00Calcio: Lega serie B, Balata eletto con 17 voti

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Mauro Balata è stato eletto presidente della Lega B con 17 voti a favore, due schede bianche e una nulla. Un solo voto, invece, a favore di Gianluca Paparesta. Così si sono espresse le società di Serie B nell'assemblea elettiva di oggi cui hanno partecipato 21 club su 22, assente solo il Brescia.

18:00Zimbabwe: immunità per Mugabe e Grace, ‘possono restare’

(ANSA) - IL CAIRO, 23 NOV - Un portavoce delle Forze armate dello Zimbabwe ha confermato che è stato raggiunto un accordo fra i militari e l'ex presidente Robert Mugabe per garantire un'immunità a lui e alla moglie, Grace, consentendo loro di restare nel paese africano. Lo scrive il sito della Cnn citando il colonnello Overson Mugwisi e confermando indiscrezioni raccolte dalla stessa tv americana tre giorni fa sull'esistenza di garanzie di immunità concesse a Mugabe, dimessosi martedì 21 novembre dopo 37 di potere. L'ex leader "è stato accusato di aver ordinato, dall'inizio e alla metà degli anni Ottanta, una serie di massacri in roccaforti dell'opposizione per consolidare il proprio potere", ricorda il sito della Cnn. Nelle stragi "furono uccise fino a 20 mila persone". Mugabe "è stato accusato a lungo anche di corruzione per finanziare il proprio sontuoso stile di vita e il suo governo ha mandato in rovina economica la nazione un tempo prospera", aggiunge l'emittente americana.

17:59Argentina: ci fu esplosione nel sottomarino scomparso

(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 NOV - Il rumore rilevato mercoledì scorso dalla zona dove si trovava l'Ara San Juan, il sottomarino argentino scomparso da quel giorno nell'Atlantico del sud, è stata "un'esplosione". Lo ha annunciato il portavoce della Marina militare, Enrique Balbi. Ieri, Balbi aveva parlato di "un nuovo indizio" nella ricerca del San Juan, una "anomalia idro-acustica, un rumore" rilevato lo scorso 15 novembre, intorno alle 11 del mattino (le 15 in Italia), circa 30 miglia a nord dal punto dal quale il San Juan si era messo in contatto per ultima volta con il comando della Marina, quattro ore prima. L'analisi di questo rumore, ha precisato oggi il portavoce militare, ha permesso di stabilire che si trattava di "un evento anomalo, singolare, breve, violento e non nucleare", cioè "una esplosione". Questa informazione è stata data ai famigliari dell'equipaggio del San Juan, riuniti nella base navale di Mar del Plata, che sono usciti dalla struttura in lacrime e abbracciandosi.