Ultima ora

20:36Calcio: Ranieri, lite a distanza con Domenech

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Con Raymond Domenech la polemica è sempre dietro l'angolo. Stavolta la lite a distanza è con Claudio Ranieri, al quale l'ex ct francese ha dedicato un tweet velenoso, dopo averlo in passato osteggiato, ritenendolo troppo anziano per guidare una squadra della Ligue 1: "Alla fine la strategia del doppio pullman Mercedes non ha fatto meglio delle piccole 2 cv", con tanto di faccina sorridente e risultato (4-1, riferito alla sconfitta del Nantes del tecnico romano contro il PSG). "Le critiche le accetto, perché aiutano a crescere, ma dipende anche da chi le fa - ha replicato Ranieri - Non accetto, però, l'ironia dal capo della nostra categoria. Non c'è etica nel suo comportamento. Domenech magari lo ascolto, se c'è da parlare di pullman. Oppure di teatro. Ma non certo quando si parla di calcio. In realtà, ne ho già parlato troppo. Io sulla panchina dell'Italia? Penso che prenderanno qualcun altro. Sto bene qui e penso solo al Nantes".

20:32Tumori inesistenti: Ordine medici apre indagine interna

(ANSA) - NUORO, 23 NOV - L'Ordine dei medici Nuoro-Ogliastra apre un'indagine interna sui fatti che riguardano la dottoressa di Tertenia Alba Veronica Puddu, di 48 anni, dopo la bufera mediatica scatenata dalla trasmissione Tv Le Iene, in onda domenica scorsa: la professionista avrebbe curato "tumori inesistenti" e altre patologie, nel suo studio di medicina estetica, con gli ultrasuoni. Alcuni pazienti sarebbero morti, mentre un pensionato avrebbe perso una gamba. "Prima di decidere su eventuali provvedimenti disciplinari - spiega all'ANSA la presidente dell'Ordine Maria Giobbe, che ieri sera ha convocato il direttivo - abbiamo deciso di approfondire la questione che non può essere liquidata in due ore di riunione. Abbiamo già chiesto a Mediaset di poter acquisire il filmato integrale della trasmissione. Inoltre vorremmo sentire sia i pazienti sottoposti a queste cure sia la stessa dottoressa". Alba Veronica Puddu ha già dato la sua versione e si è difesa: "Non ho mai diagnosticato tumori all'inviato delle Iene e non ho dato assenso alla pubblicazione del filmato, che è stato manipolato - ha raccontato ieri all'ANSA -. Ho dato mandato al mio legale per tutelarmi nelle sedi opportune". L'Ordine dei medici era già a conoscenza di alcune delle cure prescritte dalla dottoressa Puddu. "Le prime segnalazioni erano arrivate nel 2015 - ricostruisce la presidente -. Ciò che era arrivato alla nostra attenzione in quell'occasione non riguardava tumori o patologie gravi, ma cose di minor peso. Per questo motivo l'Ordine non ha dato corso a provvedimenti. Per contro i fatti più gravi li stiamo apprendendo in questi giorni dalla stampa, non dai pazienti e familiari interessati. Per questo è d'obbligo da parte nostra un serio approfondimento". (ANSA).

20:16Calcio: Roma, Pallotta crede allo scudetto

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo". Parola di James Pallotta. Il presidente della Roma confessa alla rivista Usa 'Sports Illustrated' le ambizioni giallorosse, anticipando anche una buona notizia riguardante l'impianto di proprietà di Tor di Valle: "Credo che venerdì avremo l'approvazione e l'annuncio per lo stadio da parte della Regione. Potrebbe essere un bel regalo di Natale". "Per quanto riguarda il campionato "penso che anche negli ultimi due anni eravamo abbastanza forti. Quando Spalletti è arrivato ed è rimasto imbattuto nelle ultime 17 partite, non eravamo così lontani. E nell'ultima stagione siamo finiti 4 punti dietro (alla Juventus, ndr). Stiamo diventando più tosti come squadra", sottolinea Pallotta descrivendo la Serie A come un torneo al livello degli altri massimi campionati europei per stile e gioco espressi. È un campionato molto difficile - dice il presidente della Roma - e penso che possiamo vincere".

19:51Natale: inaugurato il mercatino di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Questa sera è stato dato il via alla tradizionale kermesse dei mercatini di Natale altoatesini con l'inaugurazione della rassegna natalizia bolzanina. Il mercatino di Bolzano resterà aperto sino al 6 gennaio, coinvolgendo tutta la città a partire dal salotto buono della centralissima piazza Walther affollata di bancarelle con tutto quanto offre il Natale della tradizione tirolese. Tra le novità di quest'anno le nuove luminarie del centro città e le iniziative di artigianato e cultura a Palazzo Mercantile e in via Dr. Streiter, intitolate Corte delle Stelle e Corte delle Campane. Nel parco della Stazione torna la pista di pattinaggio. "Garantiremo il massimo di gioia e sicurezza", ha detto nei giorni scorsi il sindaco Renzo Caramaschi in riferimento alle misure anti-terrorismo. "Non vogliamo - ha ribadito - una città blindata, ma rispettiamo le direttive di Roma in merito alla sicurezza".

19:41Imbavaglia,lega e getta fuori da auto prostituta, arrestato

(ANSA) - FIORENZUOLA (PIACENZA), 23 NOV - Un italiano di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda per sequestro di persona, lesioni e minacce. E' accusato di aver aggredito una prostituta e di averla poi gettata fuori dall'auto, di notte in aperta campagna, nuda, con mani e piedi legati e imbavagliata, dopo averla tenuta chiusa all'interno del portabagagli del suo suv. Le indagini sono coordinate dal pm Emilio Pisante: l'indagato, incensurato, al giudice in sede ha detto che la vittima era consenziente e che si tratta di un gioco erotico. Il gip ha però disposto ugualmente la custodia cautelare in carcere, definendo il 52enne nell'ordinanza come "un predatore violento e crudele verso donne indifese". I carabinieri sono riusciti a individuarlo grazie alla sua auto ripresa da telecamere di sorveglianza della zona, le cui immagini sono state poi confrontate coi tabulati telefonici. Le indagini proseguono per accertare un episodio analogo che sarebbe avvenuto nella stessa zona poco tempo prima. (ANSA).

19:28Calcio: Balata, abbiamo seguito percorso autonomo

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Abbiamo seguito il nostro percorso autonomo. Siamo andati avanti come treni indipendentemente da Malagò. In meno di due mesi abbiamo riscritto le nostre regole, con l'approvazione all'unanimità del consiglio federale": lo dice il neo presidente della Lega B Mauro Balata dopo la sua elezione, quando gli viene chiesto se il rischio di un commissariamento della Figc abbia influito nelle elezioni di oggi. "Il presidente Malagò dice cose condivisibili, dobbiamo contribuire a rinnovare concretamente il calcio, siamo pronti", aggiunge Balata.

19:26Recuperato su Monte Bianco reattore aereo precipitato 1966

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - Emerso dal ghiacciaio des Bossons, sul versante francese del Monte Bianco, è stato recuperato oggi un reattore del Boeing 707 di Air India precipitato nel 1966 nel massiccio. Lo ha trovato Daniel Roche, francese che da anni si occupa delle ricerche dei resti dei due velivoli indiani caduti nella zona, il Malabar princess nel 1950 e il Kangchenjunga nel 1966. Il reattore del volo 101, decollato da Bombay e diretto a Londra, è stato estratto dai ghiacci e trasportato a Mégève in elicottero. Al momento di precipitare il pilota aveva iniziato la discesa verso Ginevra, dove era prevista una sosta tecnica, ma per un errore è finito contro le rocce a circa 4.750 metri di quota. I morti erano stati 117, 106 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. (ANSA).