Ultima ora

11:38Frustavano figli con filo elettrico, condannati

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Sono stati condannati a 3 anni e sei mesi di carcere i genitori egiziani finiti alla sbarra per maltrattamenti sui figli, accusati di averli sottoposti a punizioni corporali di eccessiva violenza, di averli frustarli con il filo elettrico sulle mani e sotto le punte dei piedi, di averli legati alla sedie, di averli costretti a frequentare la scuola araba e a portare il velo. I ragazzini, tra i 10 e i 18 anni all'epoca dei fatti, sono stati affidati a una comunità. Dovranno essere risarciti di diecimila euro ciascuno. A parlare dei maltrattamenti era stata una delle figlie, che aveva confidato a un'insegnante: "piuttosto che tornare a casa, mi uccido". Il pm Dionigi Tibone aveva chiesto cinque anni di reclusione per il padre e tre anni e sei mesi per la madre. "Nella mia lunga carriera ho affrontato pochi casi così gravi", aveva spiegato in aula il magistrato. (ANSA).

11:34Brexit: Juncker, negoziati fanno progressi

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - I negoziati sulla Brexit "stanno facendo progressi": così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker arrivando al quinto vertice sul Partenariato orientale in corso a Bruxelles. Oggi alle 16,30, al termine del vertice, è previsto un incontro tra la premier britannica Theresa May ed il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ci si attende che May faccia delle aperture per far progredire le trattative, in vista del summit europeo del 14 e 15 dicembre.

11:29Migranti: Australia, completato sgombero campo Manus

(ANSA) - CANBERRA, 24 NOV - Le autorità della Papua Nuova Guinea hanno reso noto di aver ricollocato gli ultimi richiedenti asilo che si trovavano nell'isola di Manus da tre settimane e che rifiutavano di andarsene, per paura di subire violenze da parte dei residenti locali nei nuovi insediamenti. Tutti e 378 gli uomini che alloggiavano nel campo sono stati trasferiti nella vicina cittadina di Lorengau, ha riferito la polizia locale. I legali dei rifugiati hanno denunciato che le forze di polizia hanno fatto uso di violenza, ma il ministro dell'immigrazione australiano Peter Dutton ha respinto le accuse. Il campo di Manus, dopo la chiusura ufficiale il mese scorso, si trovava in pessime condizioni dopo che era stata interrotta la corrente, il flusso dell'acqua ed il rifornimento di provviste. L'Australia paga la Papua Nuova Guinea e le altre isole del Pacifico per ospitare le migliaia di richiedenti asilo che hanno tentato di raggiungere le sue coste negli ultimi anni.

11:27Migranti: sbarchi in sud Sardegna, arrivati 40 algerini

(ANSA) - CAGLIARI, 24 NOV - Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del Sud Sardegna. Dopo i 95 algerini arrivati nel corso della giornata di ieri, questa mattina nella zona di Sant'Anna Arresi e Teulada si sono registrati almeno altri tre sbarchi. Oltre 40 - ma il numero è destinato presto a crescere - gli algerini bloccati dai carabinieri e della polizia. Tutti, una volta ultimate le visite mediche e le operazioni di identificazione, saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Tutta l'area compresa tra Sant'Antioco, Sant'Anna Arresi e Teulada è costantemente pattugliata da carabinieri, polizia, guardia di finanza e guardia costiera.

11:24Caccia a Igor: indagati per fuga, nessun commento inquirenti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 NOV - Almeno cinque persone sarebbero indagate dalla Procura di Bologna per aver favorito o coperto la fuga e la latitanza di Norbert Feher alias Igor Vaclavic, il serbo accusato degli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri, ucciso il primo aprile, e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, assassinato l'8 aprile a Portomaggiore, nel Ferrarese. Lo scrive il quotidiano La Repubblica. Nessun commento da parte degli inquirenti. Secondo quanto filtra da ambienti investigativi il numero degli indagati potrebbe essere minore a quello riferito dal quotidiano e potrebbe trattarsi di iscrizioni 'tecniche', cioè fatte per svolgere attività d'indagine coperta da segreto istruttorio. "Non so nulla a riguardo. Noi abbiamo sempre affermato che ci potessero essere dei complici o dei fiancheggiatori e abbiamo inoltrato diverse segnalazioni alla Procura", ha detto, interpellato in merito, l'avvocato Giorgio Bacchelli, difensore della vedova Fabbri, Maria Sirica.

11:23Migranti: fonti Libia, in tutto salvati 450 africani

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 NOV - Oltre ai circa 250 migranti africani salvati ieri a est di Tripoli, la Marina libica ne ha tratti in salvo più di 200 altri. Secondo quanto si è appreso, il salvataggio è stato compiuto dalla nave "Ibn Auf". L'annuncio non era stato dato ieri, perchè al momento della diffusione del comunicato stampa da parte della Marina e Guardia costiera libica, la nave era ancora in mare per altre azioni di salvataggio. Ieri sera era stato reso noto che circa 250 migranti africani che erano a bordo di due imbarcazioni erano stati salvati dalla Marina libica nelle acque antistanti la costa di Garabuli (Gasr Garabulli), a est di Tripoli. Tra i migranti c'erano anche 93 donne e 26 bambini. I migranti erano stati trasportati alla base navale di Tripoli dove è stata fornita assistenza umanitaria da parte di personale dell'Unhcr e dell'Oim, aveva riferito la Marina libica.

11:21Zimbabwe: attesa per giuramento da presidente di Mnangagwa

(ANSA) - HARARE, 24 NOV - Lo stadio di Harare ha iniziato a riempirsi in vista del giuramento del nuovo presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, dopo le dimissioni di Robert Mugabe. Mnangagwa, ex ministro della giustizia e della difesa, era stato un fedelissimo del dittatore 93enne per decenni, prima di cadere in disgrazia per le ambizioni della moglie di Mugabe, Grace.