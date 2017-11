Ultima ora

15:54Decreto collegi in commissione da martedi’

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato inizieranno l'esame della bozza di decreto legislativo con i collegi elettorali martedi' prossimo. Lo riferiscono all'Ansa i presidenti Andrea Mazziotti e Salvatore Torrisi. Nel corso dell'esame le due Commissioni svolgeranno una audizione del presidente dell' Istat Alleva. Il parere deve essere espresso entro il 9 dicembre.

15:52Agguato in Ogliastra: oggi i funerali dell’allevatore ucciso

(ANSA) - NUORO, 24 NOV - Saranno celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale San Gabriele Arcangelo a Villagrande Strisaili, i funerali di Fabio Longoni, l'allevatore di 39 anni ucciso mercoledì mattina durante un'agguato nelle campagne tra Villagrande e Girasole, dove è rimasto ferito anche il su socio, Daniele Angelo Conigiu, di 37 anni. L'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Roberto Marcialis ha chiarito la causa del decesso di Longoni: uno dei tre pallettoni che lo ha colpito e che gli ha reciso l'aorta all'altezza del bacino, è risultato fatale. L'uomo è morto per un emorragia interna a 300 metri dal luogo dell'agguato, nel disperato tentativo di salvarsi. Decisiva per far chiarezza sull'omicidio potrebbe essere la testimonianza del superstite che ieri pomeriggio nell'ospedale di Lanusei, dove è ricoverato, è stato sentito del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, titolare delle indagini. Syi contenuti del colloquio c'è il più stretto riserbo. Sotto i riflettori della polizia scientifica c'è l'Audi bianca in cui la vittima e il socio viaggiavano al momento dell'agguato e sulla quale sono fuggiti i killer. L'auto, abbandonata nelle campagne di Lotzorai, viene passata al setaccio alla ricerca di una traccia di Dna o di qualunque elemento che possa ricondurre agli autori dell'agguato. I killer sarebbero spuntati dalla parte del conducente dell'Audi - al volante c'era Conigiu - e avrebbero fatto fuoco sul lunotto posteriore del veicolo: Conigiu viene ferito al polpaccio mentre su Longoni arrivano tre pallettoni, uno dei quali mortale. Una delle ipotesi degli inquirenti è che il bersaglio potesse essere proprio Conigiu. Nella storia dei due allevatori c'è un passato immacolato per Longoni, più tormentato quello di Conigiu, che ha un precedente: 9 anni fa era stato arrestato per una vicenda di rapine, armi e droga che si era conclusa con un patteggiamento. Non si esclude la pista della campagna: la zona della diga di Santa Lucia è considerata un crocevia di traffici illegali.(ANSA).

15:50Italiano ucciso a Barcellona, media ipotizzano pista droga

(ANSA) - MADRID, 24 NOV - L'uccisione di un italiano di 34 anni ieri a Barcellona sarebbe legata al mercato della droga, riferisce La Vanguardia. L'uomo sarebbe stato accoltellato in una casa del quartiere del Raval nel quale si vende e consuma droga, in Carrer Princep de Viana. Secondo testimoni l'uomo sarebbe stato aggredito da "georgiani". L'indagine della polizia è coperta da segreto istruttorio. Non è stato ancora reso noto il nome della vittima.

15:47Pistorius: genitori Reeva, ora può riposare in pace

(ANSA) - SOMERSET WEST (SUDAFRICA) , 24 NOV - I genitori di Reeva Steenkamp "sentono che è stata fatta giustizia. Adesso può riposare in pace". Lo ha reso noto l'avvocato Tania Koen, legale dei familiari della fidanzata di Oscar Pistorius, commentando la nuova condanna per l'ex velocista, a cui è stata più che raddoppiata la pena per omicidio rispetto al primo grado. La famiglia Steenkamp ha assistito al verdetto della corte d'appello in tv, visibilmente 'commossa', ha aggiunto il legale.

15:44Schulz,su eventuale ingresso governo deciderà base Spd

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - "Non c'è alcun automatismo in nessuna direzione, solo una cosa è chiara: se i colloqui portassero alla circostanza che noi partecipiamo in qualche forma o costellazione a un governo, i membri del partito dovranno votare". Lo ha detto il capo della Spd Martin Schulz in uno statement alla Willya Brandt Haus.

15:43‘Cold case’ nel veronese, assolte le due figlie donna uccisa

(ANSA) - VERONA, 24 NOV - Sono stati assolte per non aver commesso il fatto le due figlie e altri due imputati nel processo-bis per l'omicidio di Maria Armando, l'infermiera di 42 anni che il 21 febbraio 1994 venne uccisa a coltellate nella sua casa a San Bonifacio (Verona). Un "cold case" riaperto dalle indagini dei carabinieri che aveva già portato alla condanna all'ergastolo di Alessandra Cusin, amica di una delle due figlie della vittima. La sentenza a suo carico è diventata definitiva. Erano state proprio le rivelazioni di Alessandra Cusin, fatte nel 2008 con il fidanzato, a far ripartire le indagini e a portare a un secondo troncone di processo. Nel corso dell'inchiesta, aveva poi fornito alcune versioni diverse. Oggi, la Corte d'assise di Verona, presieduta da Marzio Bruno Guidorizzi, ha assolto le due figlie della vittima, Cristina e Katia Montanaro, l'ex fidanzato della prima, Salvador Versaci, e un'amica, Marika Cozzula. Il pubblico ministero, Giulia Labia, aveva chiesto quattro condanne all'ergastolo. (ANSA).

15:41Egitto: attentato in moschea Sinai, oltre 85 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 24 NOV - Un attentato contro una moschea nel nord del Sinai ha provocato almeno 85 martiri e 80 feriti. L'attacco è stato condotto piazzando una "bomba all'interno" del luogo di culto e sparando sui fedeli che fuggivano dopo l'esplosione. La moschea attaccata si trova in un piccolo centro, Bir El Abd, e i fedeli "sono stati presi di mira da terroristi che li aspettavano davanti alla porta", dicono fonti locali.