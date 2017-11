Ultima ora

19:09Biotestamento: Lupi, no a ddl, non accettiamo fiducia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Ribadisco il nostro no allo ius soli, al biotestamento, sui quali non accetteremo la fiducia". Lo afferma, a quanto si apprende, il coordinatore di Ap Maurizio Lupi nel suo intervento alla Direzione del partito.

19:03Un anno fa l’alluvione in Piemonte,’risorse contro dissesto’

(ANSA) - CUNEO, 24 NOV - Il Piemonte ricorda l'alluvione che, il 24 e il 25 novembre di un anno fa, causò danni per 550 milioni di euro. Le zone più colpite l'area metropolitana di Torino, dove si registrò anche un morto, e la provincia di Cuneo, con le campagne allegate, smottamenti e la rete viaria in tilt nella Valle Po e nella pianura Saluzzese. Molto è stato fatto, ma restano ancora numerose criticità. In particolare per quanto riguarda la manutenzione dei corsi d'acqua, dal Po al Tanaro. Per questo domani, sabato 25 novembre, i sindaci della Val Tanaro si incontrano a Ceva. Chiedono la proroga dello stato di calamità naturale, che consente tempistiche più snelle rispetto all'iter ordinario degli interventi, e la possibilità di usufruire di ulteriori finanziamenti. Per la Provincia di Cuneo ammontano a 70 milioni di euro le risorse necessarie per il ripristino del territorio alluvionato, 140 milioni per la sistemazione definitiva. I danni ad argini e difese spondali rischiano di essere fatali in caso di nuovi alluvioni.(ANSA).

18:54Giornalisti: Milano, in piazza contro crollo occupazione

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Il crollo dell'occupazione - 3.500 dipendenti in meno in 5 anni a livello nazionale, 800 fino a ora quest'anno -, la sensibile riduzione dei salari falcidiati da stati di crisi con cassa integrazione, solidarietà e prepensionamenti, la talvolta drammatica condizione dei collaboratori pagati 5 euro a pezzo. Sono stati questi i temi al centro della manifestazione alla quale hanno preso parte oltre 300 lavoratori organizzata dall'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), il 24 novembre mattina, in piazza della Scala a Milano. All'iniziativa ha partecipato anche l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. "Chiediamo che si torni a ritenere 'strategico' il settore dell'informazione nelle politiche economiche di sviluppo e del lavoro di questo Paese", ha detto Paolo Perucchini, presidente dell'Alg. "Dobbiamo ritrovare un orgoglio di categoria", ha sottolineato Anna Del Freo, segretaria generale aggiunta della Fnsi.

18:51Maltempo: in arrivo temporali sulle regioni settentrionali

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Una perturbazione di origine atlantica interesserà nella giornata di domani le regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 25 novembre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, appennino Emiliano ed alta Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali sul Piemonte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 25 novembre, allerta gialla sui bacini occidentali dell'Emilia Romagna, sul Friuli Venezia Giulia nord orientale, su tutti i bacini liguri - ad eccezione di quelli del settore occidentale - sulla Toscana settentrionale e sull'Umbria orientale. (ANSA).

18:49Inaugurati nuovi spazi tempio buddista Prato, folla cinesi

(ANSA) - PRATO, 24 NOV - Folla di cittadini cinesi in piazza del Mercato Nuovo a Prato per l'inaugurazione dei nuovi spazi del tempio buddista "Pu hua si", che ha dato il benvenuto a 80 monaci provenienti dalla Cina per festeggiare il raddoppio degli spazi. La superficie dei locali è passata da 700 a 1.400 metri quadrati, facendolo diventare il tempio buddista più grande della Toscana. La comunità religiosa dei cinesi di Prato ha investito 2 milioni di euro dal 2009 ad oggi. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il prefetto Rosalba Scialla, il vescovo di Franco Agostinelli e il presidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi Xu Qiulin. (ANSA).

18:48Imbrattarono chiesa Bari, reato estinto dopo volontariato

(ANSA) - BARI, 24 NOV - Hanno fatto tre mesi di volontariato, intrattenendo bambini di famiglie svantaggiate, aiutando nelle attività parrocchiali e facendo giardinaggio, i tre studenti universitari baresi che il 23 settembre 2016 hanno imbrattato con spray di vari colori il portone della Chiesa Mater Ecclesiae, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Trascorsi i tre mesi di messa alla prova, da giugno ad agosto 2017, con "esito assolutamente positivo" scrive il Tribunale, i tre 20enni, tutti studenti di ingegneria incensurati che rispondevano di deturpamento e imbrattamento di un bene immobile, hanno ottenuto l'estinzione del reato. "È stata una bravata fatta senza pensarci, ma abbiamo imparato la lezione" hanno detto. "L'esperienza ci è servita sotto tanti aspetti - hanno spiegato - sia per comprendere l'errore, sia perché fare volontariato ci ha messo in contatto con ragazzi a rischio e ci ha fatto sentire utili alla comunità".

18:42Migranti: chiusa galleria Bombi a Gorizia

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - Il Comune di Gorizia ha chiuso oggi la Galleria Bombi, dove nelle settimane scorse avevano trovato rifugio numerosi migranti extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno, provenienti soprattutto dai Paesi del Nord Europa. Dopo un intervento di sanificazione, a entrambi i lati della galleria è stata collocata una rete metallica alta quattro metri che - riferisce l'amministrazione comunale - dovrebbe rimanere in quella posizione per un periodo di circa due mesi. "Spero la si possa togliere anche prima - commenta il sindaco, Rodolfo Ziberna - vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Ma ciò che conta, oggi - aggiunge - è il fatto che si sia posto fine a una situazione incresciosa e disumana che non poteva assolutamente continuare, con centinaia di persone che dormivano in condizioni inaccettabili. Sono certo che chi si preoccupava per la loro dignità e la loro salute oggi sarà felice del fatto che siano stati trasferiti al caldo, in strutture adeguate".