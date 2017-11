Ultima ora

21:39Egitto: Trump, attacco orribile e vile

(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet ha definito l'attentato contro una Moschea del Sinai in Egitto, con oltre 200 morti, un attacco "orribile e vile". "Orribile e vile attacco terroristico contro fedeli innocenti e indifesi in Egitto. Il mondo non può tollerare il terrorismo, dobbiamo sconfiggerli militarmente e screditare l'ideologia estremista che forma la base della loro esistenza!", ha twittato Trump in reazione all'attacco in Egitto.

21:34Egitto: Sisi in tv, risponderemo con ‘forza brutale’

(ANSA) - IL CAIRO, 24 NOV - In un breve discorso televisivo rivolto alla nazione dopo l'attacco alla moschea nel Sinai settentrionale, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi - con implicito riferimento all'Isis - ha annunciato che "le forze armate risponderanno con forza brutale a questo gruppuscolo". "Questo attentato non fa altro che renderci che più solidi, più forti e più uniti nella nostra lotta contro il terrorismo", ha detto ancora il capo di Stato egiziano.

21:32Brexit: May, ancora problemi ma atmosfera positiva

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - "Ci sono ancora problemi da risolvere in tutti i vari temi su cui stiamo negoziando, ma c'è stata un'atmosfera molto positiva nei colloqui e la sensazione che vogliamo avanzare assieme". Lo ha detto la premier britannica Theresa May al termine del vertice europeo e del suo colloquio sulla Brexit con il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. Sull'Irlanda, ha assicurato, "non vogliamo creare alcuna nuova barriera" mentre sul 'conto' da pagare all'Ue ha ribadito che "onoreremo i nostri impegni".

21:30Panico a Oxford Circus per falso allarme, metro riaperta

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Falso allarme confermato e stazioni della metropolitana riaperte nella zona di Oxford Circus a Londra. Lo riporta la Bbc, citando la dichiarazione formale di cessato pericolo della polizia, che inizialmente era intervenuta "come se" si potesse trattare di "un incidente correlato al terrorismo". Incidente di cui non è invece emersa traccia. A conferma del falso allarme, l'antiterrorismo britannica ha fatto sapere di non essere coinvolta né in allerta.

21:28Egitto: almeno 235 morti e 109 feriti in moschea

(ANSA) - IL CAIRO, 24 NOV - "235 morti e 109 feriti fino ad ora": è il bilancio provvisorio dell'attacco alla moschea in Sinai secondo un comunicato della Procura generale egiziana ricevuto dall'ANSA al Cairo. Nel quadro delle indagini condotte dalla Procura generale sull'attentato contro la moschea di Al Rawdah nella regione di Bir al-Abd, nel governatorato del Sinai, che ha fatto 235 morti e 109 feriti fino ad ora, il procuratore generale, consigliere Nabil Sadek, ha ordinato che un grande pool" di inquirenti "vada negli ospedali per interpellare i feriti e ascoltare le testimonianze al fine di apprendere come ha avuto luogo questo attentato", è scritto nel comunicato della procura.

21:26Terremoto: numero verde per assistenza in garanzia Sae

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Come richiesto formalmente dalla Regione Marche e previsto nell'accordo quadro, la ditta CNS ha attivato il numero verde 800590799, a disposizione dei cittadini per l'assistenza in garanzia delle Sae, le casette assegnate agli sfollati del terremoto. La ditta CNS è fornitrice delle casette per i Comuni di Valfornace, Pioraco, Muccia, Camporotondo, Cessapalombo, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo. Anche il Consorzio Arcale, fornitore degli altri Comuni, si sta attivando nello stesso senso.

21:25G20: Germania, ok cassazione a libertà Vettorel

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - La Corte di cassazione tedesca ha concesso la libertà a Fabio Vettorel, il ragazzo italiano arrestato ad Amburgo nel corso dei disordini del G20. I giudici hanno però posto due condizioni: il pagamento di una cauzione da 10 mila euro, che dovrà essere versata a nome del 18/enne, e la nomina di una persona che abbia una procura ad Amburgo per il ragazzo. In questo modo la Cassazione ha respinto il ricorso della Corte d'Appello.