Pubblicato il 24 novembre 2017 da redazione

Caracas. – Il paese si avvicina al nuovo appuntamento elettorale. Quasi 20 milioni di votanti sono stati convocati pe le elezioni municipali del 10 di dicembre, e nell’interno del paese, tra faccia a faccia e manifestazioni, la campagna elettorale è iniziata.

Finirà il 7 dicembre, il periodo nel quale i candidati mostreranno le loro proposte e cercheranno di racimolare consensi per governare 335 municipi.

La lista definitiva dei candidati è pronta ed è stata pubblicata dal Cne sulla sua pagina web. Gli aventi diritto al voto, possono controllare l’offerta elettorale per i municipi e la scheda che li rappresenta.

Poco ambiente elettorale in Táchira

Lo stato Táchira, è uno dei più complicati riguardo gli effetti della crisi. Difatti, la campagna elettorale si è sentita poco o nulla. I cittadini, piuttosto che pensare ai candidati, sono occupati a fare lunghe code per ottenere cibo, benzina o gas.

La commissione che ha organizzato le primarie dell’opposizione in nove municipi del Táchira si è presa del tempo per annunciare la candidatura del vincitore per il municipio Cárdenas. Qui, addirittura i due avversari uno di Copei (Ricardo Hernández) e l’altro di Avanzada Progresista (Jesús Zamora) sono arrivati alle mani per dirimere differenze. Una situazione simile è accaduta nel municipio Libertador.

Mentre per il municipio di San Cristóbal, la sfida è tra Gustavo Delgado, per l’opposizione, e Julio García Zerpa, filogovernativo. La situazione da gestire non è facile, e tra problemi di natura amministrativa e finanziaria, il municipio San Cristóbal sembra essere uno dei più complicati.

Il governo locale è consapevole delle sue debolezze così tanto, che per racimolare voti, hanno eliminato il colore rosso, simbolo indiscusso del Psuv, per quello azzurro che distingue l’opposizione.

L’ombra dell’astensione a Barinas

Seppur Il municipio Barinas presenta la maggior quantità di avversari elettorali tra opposizione e governo, e perciò la “movida” elettorale dovrebbe farsi sentire, sembra invece che circoli l’ombra dell’astensione,

Gli sfidanti sono: Carlos Misael Chávez (Avanzada Progresista, Copei, UNT), Nancy Pérez (PSUV), Abundio Sánchez (UPP 89), Leonardo Rodríguez (PCV), Mary Ortega (Frutos), Rafael Romero (Gente Emergente, MAS) y Cándido Guerrero (Nuvipa).

Marce e comizi elettorali a Nueva Esparta

Per gli undici municipi di Nueva Esparta si sono iscritti 30 candidati tra governo ed opposizione, ognuno con i propri discorsi ideologici. I candidati hanno scelto in primis la visita casa per casa per far conoscere le loro proposte ma si sono anche presentati in raduni pubblici e marce.

Purtroppo, il municipio Maneiro, uno dei più importanti, continua a vedere le forze di opposizione divise.

Crisi economica e insicurezza, i problemi da gestire nello Zulia

I problemi che attraversa lo Zulia non sono molto differenti dagli altri ma gli effetti dell’inflazione, la crisi di cibo, l’insicurezza sembra siano i cardini dello scontro elettorale.

Nello stato Zulia, la contesa è tra i candidati del Gran Polo Patriotico, per il governo, ed Un Nuevo Tiempo, per l’opposizione. Per i filogovernativi, Rodrigo Cabezas annuncia che supera a Omar Prieto come vincitore per il governatorato. Mentre per il municipio di Maracaibo, il candidato Willy Casanova sarebbe 11 punti in vantaggio da Juan Carlos Fernández, candidato di opposizione per Unt.

Ma Ivad e Index Report, società incaricate di fare i sondaggi, vedono come preferito per Manuel Rosales Guerrero per il governatorato, avvantaggiato di 10 punti su Omar Prieto. Elías Matta, presidente di Unt, Zulia, ha assicurato che c’è una chiara intenzione di voto a favore di Rosales e la differenza sarebbe di ben 120.000 voti.

Monagas non diverso dallo Zulia

In Monagas i problemi della gente non sono diversi da quelli dello Zulia. A Maturín, Wilfredo Ordaz, sostenuto dal Psuv e il Ppt, si è dato da fare per le strade annunciando il suo messaggio elettorale. Il dirigente è sicuro di avere l’appoggio della governatrice Yelitza Santaella e del “comando Zamora 200”.

Mentre Miguel Véliz, candidato di Avanzada Progresista, Copei, IPP, MABS e altre organizzazioni d’opposizione, ha utilizzato come bandiera tutti i problemi ancora non risolti dal governo attuale.

“È incredibile vedere come la gente si avvicina e persino grida chiedendoti una mano amica e ti spiegano tutti i problemi con i quali devono convivere” ha detto Véliz. Il candidato ha assicurato che non permetterà che si commettano nuovamente gli errori fatti il 15 ottobre.

Municipio Libertador: dubbi sul candidato

Anche se il Cne ha già pubblicato la lista, sembra non appaia la candidatura dell’ex ministro chavista Eduardo Samán per il municipio Libertador, malgrado il Ppt e il Pcv abbiano compiuto gli estremi per la sua candidatura.

Al suo posto, appaiono i nomi di Rafael Uzcátegui, per il Ppt e Adelaida Zerpa por el Pcv, dirigenti che avevano rinunciato a candidarsi a favore di Samán.

Insomma, un inghippo in più da risolvere per un sistema che non gode la stima e fiducia della maggior parte dei cittadini.