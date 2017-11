Ultima ora

12:52Egitto: sorgerà ‘mausoleo gigante’ per vittime moschea

(ANSA) - IL CAIRO, 25 NOV - "Il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha dato istruzioni alle forze armate di costruire un mausoleo commemorativo gigante" dedicato "alla memoria ai martiri dell'attentato terrorista contro la moschea di Al-Rawdah: lo scrive l'agenzia egiziana Mena citando una "fonte ufficiale". Sisi "ha dato istruzioni" anche affinchè il mausoleo sia costruito seguendo "le idee più moderne del design mondiale", aggiunge l'agenzia.

12:51Morto carbonizzato in casa: un fermato in indagini omicidio

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 25 NOV - C'è una persona fermata per l'omicidio di Hamdi Fathel, 32 anni, il cui corpo è stato trovato legato al letto con una catena, completamente carbonizzato, martedì scorso a Piombino (Livorno). Si tratterebbe di un italiano che è stato a lungo sentito dagli inquirenti nella giornata di ieri. L'omicidio, secondo le prime informazioni sarebbe maturato nell'ambiente dello spaccio di droga. I particolari dell'indagine, condotta da carabinieri e polizia, stamani alla Procura di Livorno in una conferenza stampa del procuratore della Repubblica, Ettore Squillace Greco.(ANSA).

12:44Trump e Time, lite su prossima edizione ‘Persona dell’anno’

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - Botta e risposta tra Donald Trump e Time dopo il tweet del presidente Usa che sostiene di aver rifiutato l'invito del settimanale per un'intervista con servizio fotografico per l'edizione sulla 'Persona dell'anno'. "Mi ha chiamato Time Magazine per dirmi che sarei stato PROBABILMENTE nominato 'uomo persona) dell'anno', come lo scorso anno, ma che avrei dovuto rilasciare un'intervista corredata da un servizio fotografico. Ho detto che non faceva per me ed ho rifiutato. Grazie comunque!", è il tweet di Trump. Ma il magazine ha replicato con prontezza: "il Presidente sbaglia riguardo a come avviene la nostra scelta della Persona dell'anno. Time non commenta la sua decisione fino alla pubblicazione che è il 6 dicembre", scrive su Twitter. Trump si è spesso vantato delle volte in cui compare sulle copertine delle riviste iconiche affermando, pur non essendo vero, di detenere il record.

12:40Sindaco Mantova indagato: martedì sarà interrogato

(ANSA) - MANTOVA, 25 NOV - Sarà interrogato martedì il sindaco Pd di Mantova, Mattia Palazzi, accusato di concussione per aver chiesto favori sessuali in cambio di un contributo comunale da elargire ad un'associazione culturale. Palazzi, che attualmente si trova fuori Mantova per evitare la bufera politica in cui si è trovato, sarà sentito dal sostituto procuratore Donatella Pianezzi e dal procuratore capo Manuela Fasolato. Dovrà chiarire il tenore di certi messaggi allusivi che avrebbe inviato alla vice presidente del sodalizio culturale da cui emergerebbero pressioni nei confronti della donna che, però, al momento dalla Procura viene considerata persona informata dei fatti e non come vittima. Secondo indiscrezioni, messaggi tra i due sarebbero circolati su Facebook e sui telefonini fino ad arrivare nelle mani di qualcuno, per ora anonimo, che ha intravisto nel contenuto un reato e ha informato i carabinieri. (ANSA).

12:39Mali: attacchi a forze Onu, bilancio 5 morti e 21 feriti

(ANSA) - BAMAKO, 25 NOV - E' di quattro caschi blu dell'Onu e un soldato maliano morti e altri 21 militari feriti il bilancio di due attacchi contro le forze di pace avvenuti ieri in Mali. In mattinata presunti jihadisti hanno attaccato i cachi blu impegnati in operazioni con le forze di difesa maliane a Indelimane, vicino al confine con il Niger. Mentre più tardi altri assalitori hanno effettuato un attacco contro un convoglio Onu nella regione di Mopti. Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha condannato con fermezza "gli attacchi oltraggiosi" e ha avvertito che prendere di mira i soldati Onu potrebbe costituire crimini di guerra e portare a sanzioni.

12:26Golf: Hong Kong Open, Chawrasia resiste ma Fleetwood avanza

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Allo Ubs Hong Kong Open, primo torneo dell'European Tour 2018, Shiv Chawrasia è sempre al comando della classifica. L'indiano, nel terzo giorno di gare, ha mantenuto la leadership con 200 (65 66 69, -10) colpi ed è ora avanti una sola lunghezza dal duo composto dallo spagnolo Rafa Cabrera Bello e dall'australiano Wade Ormsby (-9). A Fanling, sul percorso dell'Hong Kong Golf Club (par 70) in corsa per la vittoria finale anche Tommy Fleetwood. Il campione della Race to Dubai è ora 4/o con 202 (-8) colpi al fianco dello svedese Alexander Bjork e del belga Thomas Detry. Tredicesimo il campione olimpico Justin Rose (-5). Mentre lo spagnolo Sergio Garcia è attualmente 19/o (-4). Nessuna chance di vittoria per gli azzurri in gara. Da segnalare la rimonta di Nino Bertasio che si è portato in 35/a posizione con 209 (-1) colpi. Appaiati, al 42/o posto, Edoardo Molinari e Matteo Manassero.

12:26Violenza donne: Alfano, la Farnesina si mobilita

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Un flash mob virtuale dal 25 novembre farà viaggiare per 16 giorni il colore arancione attraverso tutta la rete estera della Farnesina per rispondere all'appello dell'Onu 'Orange the world', la campagna dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. "È un tema che mi sta molto a cuore - afferma il ministro degli esteri Angelino Alfano - e sul quale ho personalmente lavorato da ministro della Giustizia e da ministro dell'Interno. Il mio impegno continua adesso da qui, dalla Farnesina, dove da sempre c'è una grande attenzione verso le tematiche più sensibili che interessano le donne. Su questo fronte, il nostro Paese è impegnato sia come membro del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che nell'ambito della presidenza italiana del G7. In particolare, lavoriamo per mantenere il focus su uguaglianza ed empowerment femminile nella convinzione che siano strettamente legate alla lotta alla violenza".