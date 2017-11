Ultima ora

13:03Golf: Lotti, Ryder Cup evento importante per Italia

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - "Abbiamo lottato e sofferto per portare la Ryder Cup in Italia, si sono dette tante cose in modo sbagliato, vogliamo invece dimostrare quanto il nostro Paese sia pronto e in grado di organizzare grandi eventi come questo". Lo ha detto il ministro dello sport Luca Lotti oggi a Firenze per 'Golf in piazza', tappa della 'Road to Rome 2022' di avvicinamento alla più importante e prestigiosa manifestazione del panorama golfistico internazionale che si terrà a Roma nel 2022. "Sarà un evento importante non solo dal punto di vista sportivo - ha detto il ministro- ma lo sarà anche per il turismo e l'economia. Parte da Firenze questo percorso fino al 2022, un percorso che risponderà anche alle tante inesattezze che sono state dette al riguardo. Sarà importante anche per avvicinare i giovani a questa disciplina".

12:57Abusi anche davanti a figli,denuncia e fa arrestare compagno

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Da anni subiva le violenze del compagno, anche davanti ai figli, alla fine, proprio in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza di genere, è riuscita a denunciare i soprusi facendolo arrestare: calvario finito per una donna di Torre del Greco (Napoli), dopo l'ultimo abuso, subito sul pianerottolo di casa, dove è stata bloccata dal compagno di 35 anni, strattonata, minacciata e insultata. Poi pensando che stesse per chiamare aiuto, l'uomo le ha strappato il cellulare di mano e l'ha colpita con dei pugni sulla testa. La vittima è riuscita a chiamare il 112 e dopo pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto. L'uomo è stato bloccato e arrestato. La donna - giudicata guaribile in 5 giorni dai sanitari - ha confessato di subire violenze ormai da due anni. Il 35enne è finito nel carcere di Poggioreale: è accusato di atti persecutori ("stalking") e maltrattamenti. (ANSA).

12:52Egitto: sorgerà ‘mausoleo gigante’ per vittime moschea

(ANSA) - IL CAIRO, 25 NOV - "Il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha dato istruzioni alle forze armate di costruire un mausoleo commemorativo gigante" dedicato "alla memoria ai martiri dell'attentato terrorista contro la moschea di Al-Rawdah: lo scrive l'agenzia egiziana Mena citando una "fonte ufficiale". Sisi "ha dato istruzioni" anche affinchè il mausoleo sia costruito seguendo "le idee più moderne del design mondiale", aggiunge l'agenzia.

12:51Morto carbonizzato in casa: un fermato in indagini omicidio

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 25 NOV - C'è una persona fermata per l'omicidio di Hamdi Fathel, 32 anni, il cui corpo è stato trovato legato al letto con una catena, completamente carbonizzato, martedì scorso a Piombino (Livorno). Si tratterebbe di un italiano che è stato a lungo sentito dagli inquirenti nella giornata di ieri. L'omicidio, secondo le prime informazioni sarebbe maturato nell'ambiente dello spaccio di droga. I particolari dell'indagine, condotta da carabinieri e polizia, stamani alla Procura di Livorno in una conferenza stampa del procuratore della Repubblica, Ettore Squillace Greco.(ANSA).

12:44Trump e Time, lite su prossima edizione ‘Persona dell’anno’

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - Botta e risposta tra Donald Trump e Time dopo il tweet del presidente Usa che sostiene di aver rifiutato l'invito del settimanale per un'intervista con servizio fotografico per l'edizione sulla 'Persona dell'anno'. "Mi ha chiamato Time Magazine per dirmi che sarei stato PROBABILMENTE nominato 'uomo persona) dell'anno', come lo scorso anno, ma che avrei dovuto rilasciare un'intervista corredata da un servizio fotografico. Ho detto che non faceva per me ed ho rifiutato. Grazie comunque!", è il tweet di Trump. Ma il magazine ha replicato con prontezza: "il Presidente sbaglia riguardo a come avviene la nostra scelta della Persona dell'anno. Time non commenta la sua decisione fino alla pubblicazione che è il 6 dicembre", scrive su Twitter. Trump si è spesso vantato delle volte in cui compare sulle copertine delle riviste iconiche affermando, pur non essendo vero, di detenere il record.

12:40Sindaco Mantova indagato: martedì sarà interrogato

(ANSA) - MANTOVA, 25 NOV - Sarà interrogato martedì il sindaco Pd di Mantova, Mattia Palazzi, accusato di concussione per aver chiesto favori sessuali in cambio di un contributo comunale da elargire ad un'associazione culturale. Palazzi, che attualmente si trova fuori Mantova per evitare la bufera politica in cui si è trovato, sarà sentito dal sostituto procuratore Donatella Pianezzi e dal procuratore capo Manuela Fasolato. Dovrà chiarire il tenore di certi messaggi allusivi che avrebbe inviato alla vice presidente del sodalizio culturale da cui emergerebbero pressioni nei confronti della donna che, però, al momento dalla Procura viene considerata persona informata dei fatti e non come vittima. Secondo indiscrezioni, messaggi tra i due sarebbero circolati su Facebook e sui telefonini fino ad arrivare nelle mani di qualcuno, per ora anonimo, che ha intravisto nel contenuto un reato e ha informato i carabinieri. (ANSA).

12:39Mali: attacchi a forze Onu, bilancio 5 morti e 21 feriti

(ANSA) - BAMAKO, 25 NOV - E' di quattro caschi blu dell'Onu e un soldato maliano morti e altri 21 militari feriti il bilancio di due attacchi contro le forze di pace avvenuti ieri in Mali. In mattinata presunti jihadisti hanno attaccato i cachi blu impegnati in operazioni con le forze di difesa maliane a Indelimane, vicino al confine con il Niger. Mentre più tardi altri assalitori hanno effettuato un attacco contro un convoglio Onu nella regione di Mopti. Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha condannato con fermezza "gli attacchi oltraggiosi" e ha avvertito che prendere di mira i soldati Onu potrebbe costituire crimini di guerra e portare a sanzioni.