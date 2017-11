Ultima ora

17:05Calcio: Mihajlovic, nessuna rivincita con il Milan

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Non ho rivincite da prendermi, al Milan ho dato il massimo e il tempo l'ha dimostrato". Così Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della trasferta di San Siro contro la 'sua' ex squadra. Al momento dell'esonero, ricorda Mihajlovic, "eravamo in finale di Coppa Italia, sesti in campionato e quindi in Europa. Se per puntare alla Champions hanno cambiato nove giocatori su 11, tenendo Donnarumma e Romagnoli che ho lanciato io, vorrà pur dire qualcosa. Ho la coscienza a posto, sapendo di avere ottenuto il massimo con la squadra a disposizione", aggiunge, ricordando l'esperienza in rossonero "con grande affetto". Lo stesso che rivela di avere per Montella, suo compagno ai tempi della Sampdoria. "Era un ragazzino, arrivava dal Genoa, un grande giocatore. Con i miei cross l'ho fatto sognare pure di testa, lui che è alto un metro e mezzo - scherza -. E' mio amico, mi spiace stia trovando difficoltà, ma sono sicuro ne uscirà, spero però dalla settimana prossima".

16:59Italia Team: slittino, Kevin Fischnaller vince in Germania

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Kevin Fischnaller ha vinto a Winterberg (Germania) la seconda prova stagionale di Cdm di slittino. Il ventiquattrenne alpino è salito per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in una gara particolarmente difficile sotto il profilo meteorologico. Fischnaller è stato bravissimo a sfruttare il pettorale abbastanza basso nella manche iniziale mentre nella seconda ha limitato i danni con grande maturità, mettendosi alle spalle il tedesco Felix Loch (a per 67 millesimi, mentre il russo Stefan Repilov ha completato il podio a 117 millesimi. Per l'Italia c'è anche il nono posto di Theo Gruber, secondo a metà gara e costretto a rallentare a causa di un addetto alla pista rimasto sul tracciato mentre l'azzurro stava transitando nella sua zona di competenza. La classifica generale vede il russo Semel Pavlichenko - oggi quinto - e Loch appaiati in testa dopo due gare con 155 punti davanti a Kevin Fischnaller 142. La prossima tappa è prevista ad Altenberg, in Austria.

16:56Ragazza violentata a Roma in androne palazzo, un arrestato

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Arrestato ieri sera dalla polizia a Roma un giovane dell'Honduras per violenza sessuale su una ragazza italiana di 20 anni. I due si sono conosciuti la mattina in un bar in via Casilina e il 23/enne poco dopo le ha chiesto di uscire dal locale insieme. Poco distante, in un cortile condominiale, ha abusato della giovane. L'honduregno è stato rintracciato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Tor Pignattara poche ore dopo non lontano dal luogo dello stupro. Le grida della ragazza avevano attirato l'attenzione di alcuni condomini. La vittime, come riportato oggi nelle pagine romane dal Corriere della Sera, era uscita di casa ieri mattina per andare al lavoro e si era fermata in un bar di Tor Pignattara, alla periferia di Roma, per fare colazione. Lì ha conosciuto il ragazzo che si sarebbe offerto di accompagnarla. Una volta usciti, la violenza nel sottoscala dell'androne di un vicino palazzo dove l'uomo l'ha spinta a forza, prendendola per un braccio. Ora é in stato di fermo.

16:56Truffa e minaccia anziana e in 4 anni porta via 155mila euro

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Dalla truffa dello specchietto all'estorsione vera e propria. Così, dall'estate del 2013 a pochi giorni fa, è riuscito a farsi consegnare circa 155 mila euro da un'anziana facendo leva sulla paura della donna di vedersi ritirare la patente. Protagonista Massimo Degl'Innocenti, un 52enne fiorentino già noto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di reato, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, subito dopo l'ultima consegna di denaro che l'anziana fiorentina, 86 anni, gli aveva dato sotto gli occhi dei militari. Per soddisfare le continue richieste del malvivente la donna è stata costretta a vendere una casa e alla cessione di un quinto della pensione per ripagare un prestito in banca. Minacciando di denunciarla come responsabile dell'incidente dal quale era cominciata la truffa, e quindi di farle ritirare la patente, le aveva chiesto nuove somme di denaro nel corso degli anni. Spesso arrivava con falsi documenti sanitari e giudiziari sequestrati, insieme a un timbro falso di un giudice di pace.

16:54Puigdemont, al voto per l’indipendenza della Catalogna

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - Con il referendum del primo ottobre "noi catalani abbiamo dimostrato al mondo che abbiamo la volontà di diventare uno Stato indipendente. E con le elezioni del 21 lo dovremo ratificare". Lo afferma il presidente catalano destituito Carles Puigdemont nel lanciare la sua campagna elettorale in un hotel alla periferia di Bruges, a Oostkamp, dove si è stabilito 'in esilio', in attesa che la giustizia belga decida sul mandato d'arresto europeo spiccato dalla Spagna contro di lui e contro quattro dei suoi ex ministri che lo hanno seguito.

16:52Calcio: Pioli, contro la Lazio personalità e carattere

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - "La Lazio va inserita tra le grandi squadre, hanno perso appena due partite su 18, compresa l'Europa. Dovremo mettere in campo tanta personalità e tanto carattere". Così Stefano Pioli ha presentato la partita della Fiorentina che domani all'Olimpico affronterà da ex la Lazio. E oggi, sulla panchina biancoceleste, c'è Simone Inzaghi, che sta ottenendo ottimi risultati: "Il suo lavoro parla per lui, per valutare un allenatore sicuramente ci vuole tempo, ma i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti", ha sottolineato Pioli, che poi ha aggiunto: "Certamente la nostre armi migliori dovranno essere le motivazioni, la squadra si è sempre giocata la partita. Le sconfitte che abbiamo avuto sono state sempre di misura, i valori della squadra mi danno garanzie e possiamo fare bene".

16:48F.1: Gp Abu Dhabi, prima fila Mercedes

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - E' di Vallteri Bottas l'ultima pole della stagione del Mondiale di F1. Sul circuito di Abu Dhabi, il finlandese della Mercedes in 1.36:231 ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.172) e la Ferrari di Sebastian Vettel (+0.628). Quarta la Red Bull di Daniel Ricciardo e quinta la Ferrari di Kimi Raikkonen. Completano la top ten la Red Bull di Max Verstappen, la Renault di Nico Hulkenberg, le Force India di Sergio Perez e Esteban Ocon e la Williams di Felipe Massa