17:42Calcio: Mertens, ho clausola da 28 milioni e sono pochi

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "Nel mio contratto c'è una clausola rescissoria di 28 milioni. L'anno scorso ebbi un'offerta dalla Cina che mi avrebbe fatto guadagnare cifre incredibili, ma il Napoli non volle lasciarmi andare, né io volevo partire. Non so se ci sarà questa possibilità anche in futuro". Dries Mertens parla del presente e soprattutto del suo futuro in un'intervista al portale Het Laatste Nieuws, che mette i brividi ai tifosi del Napoli. "Ecco perché - aggiunge il belga - ho scelto d'inserire nel mio contratto la clausola rescissoria. Per un club cinese 28 milioni non sarebbero tantissimi e per il Napoli sarebbe un'ottima cifra". "Tutto ciò - conclude Mertens - fino al passaggio di Neymar al PSG, ora 28 milioni sono pochissimi, sono diventato un affare. Quale giocatore che segna 28 gol in Serie A lo trovi per 28 milioni? Nessuno, giusto?".

17:29Violenza donne: al via corteo a Roma,‎’siamo una marea’

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Al via a Roma il corteo per dire basta alla violenza contro le donne. Dietro allo striscione 'Contro la violenza maschile sulle donne noi abbiamo un piano', firmato dal movimento 'Non una di meno', sta sfilando a partire da piazza della Repubblica la "marea" (così si autodefiniscono le partecipanti) delle associazioni al femminile. Spiccano i palloncini rosa, a centinaia, della Casa internazionale delle donne, a rischio sfratto da parte del Campidoglio. Molti gli striscioni dei centri antiviolenza, ma anche i cartelli che echeggiano i più recenti fatti di cronaca nera, come 'La donna violentata non è l'imputata'.

17:24Calcio: Inzaghi, vincere per ripartire

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Pioli è un allenatore da cui ha tratto insegnamenti e imparato. Eravamo fianco a fianco, allenavamo in orari differenti e spesso mi fermavo a vedere. Ha concetti chiari, è una persona per bene, spesso si pranzava insieme, ho un ottimo ricordo di lui, mi fa piacere vedere lui e il suo staff". Lo dice oil tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina "Ci aspettiamo un avversario scomodo - precisa Inzaghi - la Fiorentina ha ottime individualità e un allenatore molto bravo, che conosco personalmente, che prepara bene le partite. Dovremo essere attenti e ripartire dopo la battuta d'arresto, giocando con grandissima determinazione e umiltà. Dobbiamo giocare da squadra per riprendere il cammino. La partita di domani è molto insidiosa. Vogliamo ripartire, veniamo da una grandissima delusione, ma ho parlato tanto con la squadra. Ci siamo già passati la passata stagione, dobbiamo ripartire più forte di prima".

17:14F.1: Vettel, avremo un buon passo gara

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "E' stata una buona sessione di qualifiche, anche se è un peccato essere così indietro, ma sono convinto che domani avremo un buon passo in gara". Così Sebastian Vettel commenta il suo terzo posto in griglia con la Ferrari nel Gp di Abu Dhabi di domani, dove partirà in pole position il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, con a fianco il campione del mondo Lewis Hamilton. "Le cose sono andate sempre meglio, nelle prove e in qualifica. La macchina mi va a pennello e sono davvero contento", ha detto a sua volta il finlandese, che precede il tedesco di oltre mezzo secondo.

17:09Calcio: Ballardini, contro Roma voglio sana cattiveria

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - "Dovremo essere attenti, chiari, decisi e avere una sana cattiveria". Davide Ballardini, alla vigilia dell'esordio al Ferraris sulla panchina del Genoa, detta le linee guida per affrontare un avversario di livello come la Roma. "Per me la Roma in Italia è, insieme a Napoli e Juve, la squadra più forte nel gioco. Sono organizzati e hanno una grandissima qualità tecnica e forza fisica. Hanno tutto per competere in Italia e per competere in Europa". Non l'avversario migliore, dunque, per un Genoa che in casa non ha ancora vinto. "Sarà importante non concedere nulla ed evitare confronti individuali - ha spiegato Ballardini -. I giocatori della Roma dovranno trovarsi di fronte una squadra in grado di fare bene entrambe le fasi di gioco. Servirà un Genoa che sappia limitarli e che li faccia giocare il meno tranquillamente possibile. Se ci limitiamo a voler vincere qualche confronto individuale non c'è partita".

17:05Calcio: Mihajlovic, nessuna rivincita con il Milan

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Non ho rivincite da prendermi, al Milan ho dato il massimo e il tempo l'ha dimostrato". Così Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della trasferta di San Siro contro la 'sua' ex squadra. Al momento dell'esonero, ricorda Mihajlovic, "eravamo in finale di Coppa Italia, sesti in campionato e quindi in Europa. Se per puntare alla Champions hanno cambiato nove giocatori su 11, tenendo Donnarumma e Romagnoli che ho lanciato io, vorrà pur dire qualcosa. Ho la coscienza a posto, sapendo di avere ottenuto il massimo con la squadra a disposizione", aggiunge, ricordando l'esperienza in rossonero "con grande affetto". Lo stesso che rivela di avere per Montella, suo compagno ai tempi della Sampdoria. "Era un ragazzino, arrivava dal Genoa, un grande giocatore. Con i miei cross l'ho fatto sognare pure di testa, lui che è alto un metro e mezzo - scherza -. E' mio amico, mi spiace stia trovando difficoltà, ma sono sicuro ne uscirà, spero però dalla settimana prossima".

16:59Italia Team: slittino, Kevin Fischnaller vince in Germania

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Kevin Fischnaller ha vinto a Winterberg (Germania) la seconda prova stagionale di Cdm di slittino. Il ventiquattrenne alpino è salito per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in una gara particolarmente difficile sotto il profilo meteorologico. Fischnaller è stato bravissimo a sfruttare il pettorale abbastanza basso nella manche iniziale mentre nella seconda ha limitato i danni con grande maturità, mettendosi alle spalle il tedesco Felix Loch (a per 67 millesimi, mentre il russo Stefan Repilov ha completato il podio a 117 millesimi. Per l'Italia c'è anche il nono posto di Theo Gruber, secondo a metà gara e costretto a rallentare a causa di un addetto alla pista rimasto sul tracciato mentre l'azzurro stava transitando nella sua zona di competenza. La classifica generale vede il russo Semel Pavlichenko - oggi quinto - e Loch appaiati in testa dopo due gare con 155 punti davanti a Kevin Fischnaller 142. La prossima tappa è prevista ad Altenberg, in Austria.