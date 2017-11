Ultima ora

20:19Libano: Walid Jumblatt chiede dialogo tra Rian e Teheran

(ANSA) - BEIRUT, 25 NOV - Il leader libanese druso Walid Jumblatt ha chiesto all'Arabia Saudita di dialogare con l'Iran per ridurre le tensioni regionali. Oggi in un twitt, Jumblatt ha scritto che la modernizzazione del regno guidato dal potente principe Mohammed bin Salman, in attesa di succedere formalmente al padre, non potrà avere successo se il conflitto nello Yemen - dove i sauditi intervengono da mesi con bombardamenti aerei contro gli sciiti filo-iraniani Houthi - continuerà.

20:18Moro: Mastelloni, non sia punibile chi rivela, serve legge

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - "Bisogna fare una legge che abiliti i soggetti coinvolti nel pericolo di incorrere nel reato di strage a parlare: chiunque apporti un bagaglio di informazioni utile e pertinente alle indagini sul sequestro Moro e l'eccidio di via Fani non deve essere punibile". E' la proposta del Procuratore di Trieste, Carlo Mastelloni, illustrata all'ANSA, che consentirebbe di far definitivamente chiarezza su vicenda Moro e Brigate rosse, dopo decenni. Mastelloni interviene in occasione dell'uscita del suo libro, Cuore di Stato (Mondadori). In assenza di una tale legge, "continueremo a fare un ping pong in un campo ristretto, vittime di una coazione a ripetere che deriva dall' imperversare della Memoria". Una legge che dovrebbe comprendere anche "le stragi di estrema destra. Potremmo così finalmente individuare i coinvolgimenti dei servizi Usa e dei nostri vecchi servizi". Sulla figura di Moro: "Identificato dalle Br come il cuore dello Stato, si rivelò una mossa del cavallo poiché parlò solo di episodi marginali".

20:17Calcio: Valverde, tutti più tranquilli con firma di Messi

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Siamo tutti più tranquilli con la firma di Messi, soprattutto per l'ambiente". L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, è il primo a tirare un sospiro di sollievo per il prolungamento del contratto della 'Pulce', ufficializzato oggi. "Come ha detto Leo, il rinnovo era cosa fatta e mancava solo l'atto formale della firma", ha detto Valverde, spiegando che allenare Messi "è ovviamente un'esperienza unica. Ci sono momenti in cui i giocatori si adattano all'allenatore e altri in cui gli allenatori si adattano al giocatore. Lui è eccezionale", ha detto ancora il tecnico blaugrana, ripetendo che adesso "l'ambiente sarà più sereno e ci saranno molte meno domande sull'argomento durante le conferenze stampa".

20:13Calcio: Donadoni, grande prestazione del Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Nessun problema di mentalità, né di 'sbornia' post Juve. Ne è sicuro l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo: "Bravo il Bologna, quando subisci tre gol devi riconoscere i meriti di chi te li fa", ha detto al termine della partita persa 3-0. "Qualcosa abbiamo sbagliato, ma non posso rimproverare l'atteggiamento dei miei giocatori: abbiamo fatto la solita partita, con il piglio giusto, ma evidentemente qualcosa per strada abbiamo lasciato", ha spiegato il tecnico doriano. Di "spirito perfetto", ha parlato invece Roberto Donadoni, guardando alla "grande prestazione" del suo Bologna, "contro una squadra che una settimana fa aveva fatto tre gol alla Juve". Donadoni ha auspicato che "questa lezione serva, perché il cammino è ancora lungo, pieno di difficoltà e dobbiamo aggrapparci ad ogni punto". Il valore aggiunto della sfida vinta contro la Samp è stato che i giocatori rossoblù, secondo il loro tecnico, "hanno capito che se credono in loro stessi possono giocare contro chiunque, anche in dieci contro 11".

20:11Pittrice scomparsa: nuovo sopralluogo Ris a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 25 NOV - I carabinieri del Ris, che ieri avevano prelevato a Giulianova i campioni di terriccio e polvere presenti sulle gomme e sui tappetini della Fiat 600 di Giuseppe Santoleri, oggi sono stati impegnati per molte ore in una nuova ispezione in tutta l'area in contrada Pianarucci a Tolentino, in cui il 10 novembre scorso è stato trovato il cadavere di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne scomparsa il 9 ottobre, ex moglie di Santoleri. Hanno prelevato, in diverse postazioni, sabbia e terriccio, ma anche fango che ora saranno affidati al geologo Eva Sacchi, maggiore dei Carabinieri del Ris, che dovrà confrontare i campioni prelevati oggi con quelli trovati nell'utilitaria di Santoleri, per accertare l'eventuale presenza dell'auto nel luogo del ritrovamento del cadavere. L'uomo e il figlio Simone sono indagati dalla Procura di Ancona per omicidio e occultamento di cadavere. Erano presenti al sopralluogo il difensore degli indagati, avv. Gianluca Carradori con il consulente della difesa Ezio Denti. Il tossicologo Giampietro Frison di Mestre avrà 45 giorni di tempo per stabilire se possa esserci un collegamento tra i medicinali sequestrati nella casa di Giulianova dell'ex marito e del figlio della pittrice, e l'ipotesi di avvelenamento per abuso di farmaci di Rapposelli.

19:57Calcio: Liga, Real Madrid-Malaga 3-2

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il Real Madrid soffre ma alla fine riesce a piegare la resistenza del Malaga, sconfitto al Bernabeu 3-2 in una partita della 13/a giornata della Liga. Ha aperto le marcature Karim Benzema, dopo 9', ma gli andalusi sono riusciti a pareggiare al 18' con Diego Rolan. Nuovo vantaggio merengue con Casemiro al 21' e nuovo pari ospite al 13' della ripresa con Castro. Alla fine c'è voluto un rigore per spezzare l'equilibrio e far pendere l'ago della bilancia a favore dei campioni d'Europa. Sul dubbio intervento di Luis Hernandez su Modric, l'arbitro Manzano non ha dubbi, indicando il dischetto, sul quale si è portato Cristiano Ronaldo che però si è fatto respingere il tiro da Roberto; sulla seconda conclusione, il Pallone d'Oro ha raccolto senza fallire a porta quasi vuota. Con questo successo, il Real Madrid sale a 27 punti, ovvero a -7 dal Barcellona, in campo domani sera al Mestalla contro il Valencia.

19:55Stupri Rimini: la trans peruviana chiede la cittadinanza

(ANSA) - RIMINI, 25 NOV - Chiede la cittadinanza italiana la trans peruviana picchiata e violentata a Rimini, dal branco di quattro giovani che la notte tra il 25 e il 26 agosto poche ore prima aveva anche abusato in spiaggia di una giovane turista polacca e massacrato di botte il suo giovane amico. Lo conferma il suo avvocato, Enrico Graziosi. Per gli episodi di quella notte Guerlin Butungu, al quale la polizia è risalita anche grazie alla descrizione resa dalla peruviana, è stato condannato a 16 anni di carcere. Lei ha lasciato la strada e chiede che le venga riconosciuta la cittadinanza: la domanda è già stata sottoposta al questore di Rimini, Maurizio Improta, e l'appello sarà inoltrato alla Presidenza della Repubblica. In Italia da 15 anni e finita sulla strada dopo aver svolto diversi lavori, avrebbe già da tempo i requisiti per la richiesta della cittadinanza ma, ha spiegato il legale, è ora che sente di voler essere "più italiana". (ANSA).