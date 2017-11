Ultima ora

23:17Auto: Rally, Bertelli-Prada vince la sua prima gara

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 25 NOV - Prima vittoria assoluta nella sua carriera sportiva di rallista per Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, oggi al rally Tuscan Rewind di Montalcino, gara valida per il campionato europeo Tour European Ter. Dopo anni di risultati nel campionato del mondo Wrc, Lorenzo Bertelli, in coppia con Simone Scattolin, su Ford Fiesta Wrc, ha coronato con il primo posto una lunga rimonta sugli sterrati del Brunello dopo che a inizio rally un testacoda gli era costato circa 20 secondi e l'arretramento alla decima posizione. Successivamente Bertelli è risalito in classifica, prova dopo prova, passando al comando nelle prove notturne e poi mantenendo il primo posto fino al traguardo. Seconda posizione finale per i cechi Orsak-Smeidler su Ford Fiesta R5, terzi gli specialisti dello sterrato Taddei-Gaspari su Skoda Fabia.

23:16Sci: Feuz vince discesa di Lake Louise, Fill quarto

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 25 NOV - Lo svizzero Beat Feuz, 30 anni e campione mondiale, ha vinto in 1.43.76 la discesa di coppa del mondo di Lake Louise, ottenendo l'ottavo successo in carriera. Secondo posto per il campione olimpico austriaco Matthias Mayer e terzo, al suo rientro dopo una lunga assenza per infortunio, il norvegese Aksel Svindal. L'Italia ha sfiorato il podio con il quarto posto in 1.44.28 di Peter Fill. Tra gli azzurri, hanno concluso decisamente più' indietro Dominik Paris e Christof Innerhofer che gia' nell'unica prova si era mostrati non a loro agio su una pista per scivolatori. Gli atleti hanno gareggiato con un pettorale listato a lutto per ricordare il velocista francese David Poisson morto pochi giorni fa nella vicina Nakiska dopo esser finito contro un albero mentre si allenava in vista della gara di oggi. Domani sempre a Lake Louise e' in programma un supergigante.

23:13Calcio: Germania, primo ko per il Bayern di Heynckes

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Prima sconfitta per Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern Monaco. Dopo una serie di vittorie che aveva permesso ai campioni in carica di allungare, oggi la loro corsa si è fermata a Moenchengladbach, dove il Borussia si è imposto 2-1. Di Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden, la prima rete al 39', seguita prima dell'intervallo dal raddoppio di Ginter. Il Bayern nella ripresa ha accorciato con Vidal al 29', rimanendo in testa alla classifica di Bundesliga con 29 punti dopo 13 giornate, a +3 sul Lipsia, che ha battuto 2-0 il malandato Werder Brema con reti di Keita e Bernardo. Il match più spettacolare è stato quello di Dortmund, dove Borussia e Schalke 04 hanno pareggiato 4-4. Avanti di 4 reti dopo 45' per i gol di Aubameyang, Goetze e Guerreiro, oltre ad un autogol di Stambouli, sembrava fatta per la squadra di Bosz, reduce da tre sconfitte consecutive. Ma nella ripresa Burgstaller, Harit e Caligiuri hanno riportato sotto lo Schalke, che al 49' ha trovato un incredibile pari grazie a Naldo.

23:07Rugby: O’Shea ‘boccia’ Italia, Sudafrica più energia di noi

(ANSA) - PADOVA, 25 NOV - "È sempre molto difficile descrivere una partita così. Semplicemente c'è da dire che quest'oggi il Sudafrica è stato migliore di noi". Lo dice Conor O'Shea, ct dell'Italia del rugby che oggi contro il Sudafrica ha deluso, perdendo per 6-35. "Quando ho visto i primi venti minuti ho pensato che erano i migliori finora giocati nei tre test match di novembre - aggiunge il ct -. Nel secondo tempo abbiamo pagato caro i tanti cambi di possesso anche quando eravamo in attacco. Tutti conoscono le difficoltà del nostro lavoro ed è difficile trovare le giuste parole. Ma nei prossimi anni avremo una squadra di livello, che ora sta crescendo. Sono sicuro che rispetto al gruppo di un anno fa abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, ma dobbiamo ricordarci che continuiamo a giocare ad alto livello contro grandi squadre. La parola chiave deve essere resistenza davanti alla sconfitta". Ma intanto O'Shea ammette che "il rugby è sempre questione di energia messa in campo, e oggi il Sudafrica ne ha messa più di noi".

23:03Calcio: Pari tra Liverpool e Chelsea, festa triste per Salah

(ANSA) - LONDRA, 25 NOV - Finisce 1-1 il big match in Premier League tra Liverpool e Chelsea. Dopo un match con lunghe fasi di studio e con due squadre chiuse, a sbloccare il punteggio provvede Salah al 20' st, con il 15/o gol stagionale. Poi l'egiziano non festeggia in segno di rispetto per le vittime della strage di ieri nella moschea nel nord del Sinai. La partita sembra vinta dai Reds ma a 5' dalla fine Willian, entrato in campo appena tre minuti prima inventa con una bella giocata la rete del pari e regala un punto importante ai Blues. Con questo 1-1, il Liverpool non riesce a superare il Tottenham, che non va oltre il pari, anche qui 1-1, con il West Bromwich, che segna con Rondon e poi incassa il gol del pari di Kane. Vince a fatica il Manchester United sul Brighton: finisce 1-0 per l'autorete di Dunk. Il Manchester City capolista scende in campo domani contro l'Huddersfield. Intanto le prime posizioni della classifica sono queste: Man City 34, Man United 29, Chelsea 26, Tottenham 24, Liverpool 23, Arsenal 22.

23:00Lettera con proiettili e minacce a prefetto di Siena

(ANSA) - SIENA, 25 NOV - Presso l'ufficio di smistamento postale di Siena é stata scoperta e individuata ieri pomeriggio una lettera indirizzata al prefetto di Siena contenente due proiettili ed un foglio con un testo recante minacce. La polizia riferisce che si tratta di due 'cartucce da pistola'. Delle indagini si occupa la Digos col coordinamento della procura di Siena, subito informata. La missiva e il contenuto sono stati sequestrati e vengono trasmessi ai laboratori del Servizio Centrale di Polizia Scientifica a Roma per le analisi tecniche e tutte le comparazioni necessarie per individuare il mittente. Il ritrovamento della lettera è stato reso noto stasera dalla questura. La missiva era indirizzata al prefetto Armando Gradone. All'interno c'era anche un foglio con scritte di minaccia. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.

22:29Funghi marci dalla Romania, 7 quintali sequestrati su camion

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Sette quintali di funghi in pessimo stato di conservazione, alcuni ammuffiti o marci. Li ha sequestrati la polizia stradale di Ovada, che hanno fermato un camion proveniente dalla Romania, e diretto in Spagna, sull'autostrada Voltri-Sempione. Al camionista, un cittadino romeno, è stata contestata l'inadeguatezza delle modalità di trasporto e l'impossibilità di verificare la provenienza della merce. L'uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo d'arma in relazione a un coltello di trenta centimetri trovato nel portaoggetti. Il camion è stato fermato all'altezza del Comune di Belforte Monferrato. Ad attirare i poliziotti nel corso del controllo è stato proprio l'odore nauseabondo proveniente dal vano carico. L'ispezione ha rivelato il pessimo stato di conservazione dei funghi, alcuni bagnati altri in putrefazione o coperti di muffa. Tutti inadatti al consumo e dannosi per la salute. Il camionista è stato anche denunciato per un coltello di trenta centimetri trovano nel portaoggetti. (ANSA).