Ultima ora

01:16Pallavolo:A/1 donne,Novara vince fuori e va in vetta da sola

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'ottava giornata della serie A/1 di pallavolo donne, Samsung Cup, si apre con un tie-break: nell'anticipo di oggi l'Igor Gorgonzola Novara riesce a completare la rimonta sulla Pomì Casalmaggiore, conquistando la vittoria al quinto set (24-26 20-25 25-23 25-20 16-14) e posizionandosi, almeno per questa notte, in solitaria in cima alla classifica, in attesa della gara dell'Imoco Volley Conegliano contro la LiuJo Nordmeccanica Modena. Emozionanti le fasi finali del match: Plak e Chirichella rimettono in gioco Novara (11-12) e Lucchi chiama timeout; Pavan invade, Vasilantonaki e Chirichella murano Starcevic e sul 13-12 Lucchi ferma ancora il gioco. Non si ferma, però, Novara: Chirichella in fast conquista il set ball, Pavan lo annulla ma poi sbaglia il servizio (15-14) ed Egonu inchioda la diagonale che fa esplodere il Pala Igor sul 16-14.

01:10Calcio: Cagliari, Lopez rassegnato, ‘Icardi è implacabile’

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La prima mezz'ora abbiamo fatto la partita che mi ero immaginato: siamo stati molto aggressivi sulle loro fonti di gioco e siamo stati bravi a non far arrivare la palla a Icardi. Poi, purtroppo, una palla gli è arrivata e ha fatto gol: in area di rigore è davvero implacabile, sta facendo una stagione pazzesca assieme a tutta l'Inter". E' un Diego Lopez rassegnato quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta il, Ko casalingo del suo Cagliari con l'Inter. "Ad ogni modo sono soddisfatto della prova dei ragazzi - dice ancora Lopez -, con una prestazione così e con un avversario un filo meno forte dell'Inter avremmo vinto. Dobbiamo continuare su questa strada, continuando a giocare con grande intensità: sotto 2 a 0 potevamo mollare, invece ci siamo rifatti sotto trovando il 2-1 e sfiorando con Farias il pareggio. Siamo una squadra viva, ma dobbiamo essere bravi ad esserlo sempre. Siamo in crescita, non dobbiamo fermarci".

00:50Calcio: Icardi, stiamo costruendo qualcosa d’importante

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "E' stata una partita complicata, l'atteggiamento 'basso' nel primo tempo ci ha un po' penalizzato e ha fatto prendere coraggio al Cagliari. Dopo il gol però siamo cresciuti e anche nella ripresa siamo sempre stati determinati a segnare". Così Mauro Icardi sulla vittoria dell'Inter a Cagliari. Il successo della squadra di Spalletti, ora prima in classifica, è un segnale agli avversari per lo scudetto? "Oggi ci godiamo una notte in testa, ma noi dobbiamo concentrarci sul fare il nostro - risponde Icardi -: gli altri devono sapere che siamo lì, attaccati a loro. Siamo consapevoli del fatto che stiamo costruendo qualcosa di importante: tutti, all'Inter, stanno lavorando duro. Quest'anno non giocare le coppe europee ci permette di lavorare bene in settimana e costruire le basi per fare qualcosa d'importante". E Icardi come sta? "Bene, oggi potevo anche farne tre di gol - dice il bomber -. La clausola? Sono cose di cui parlare con la società: sapete cosa penso io, non c'è nulla da dire".

00:13Calcio: anticipo serie A, Cagliari-Inter 1-3

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'Inter vince 3-1 a Cagliari in uno dei quattro anticipi della 14/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al primo posto da sola, con 36 punti. Una vittoria frutto di una doppietta di Icardi (15 centri in 14 gare per lui): al 29' pt ha colpito a modo suo nell'unica occasione disponibile in un primo tempo fino a quel momento quasi dominato dal Cagliari, con Handanovic tra i migliori in campo; al 39' st ha chiuso la partita dopo la rete al 10' di Brozovic e quella di Pavoletti al 25' per il momentaneo 2-1. Toccherà al Napoli, domani, rispondere ai nerazzurri.

23:17Auto: Rally, Bertelli-Prada vince la sua prima gara

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 25 NOV - Prima vittoria assoluta nella sua carriera sportiva di rallista per Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, oggi al rally Tuscan Rewind di Montalcino, gara valida per il campionato europeo Tour European Ter. Dopo anni di risultati nel campionato del mondo Wrc, Lorenzo Bertelli, in coppia con Simone Scattolin, su Ford Fiesta Wrc, ha coronato con il primo posto una lunga rimonta sugli sterrati del Brunello dopo che a inizio rally un testacoda gli era costato circa 20 secondi e l'arretramento alla decima posizione. Successivamente Bertelli è risalito in classifica, prova dopo prova, passando al comando nelle prove notturne e poi mantenendo il primo posto fino al traguardo. Seconda posizione finale per i cechi Orsak-Smeidler su Ford Fiesta R5, terzi gli specialisti dello sterrato Taddei-Gaspari su Skoda Fabia.

23:16Sci: Feuz vince discesa di Lake Louise, Fill quarto

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 25 NOV - Lo svizzero Beat Feuz, 30 anni e campione mondiale, ha vinto in 1.43.76 la discesa di coppa del mondo di Lake Louise, ottenendo l'ottavo successo in carriera. Secondo posto per il campione olimpico austriaco Matthias Mayer e terzo, al suo rientro dopo una lunga assenza per infortunio, il norvegese Aksel Svindal. L'Italia ha sfiorato il podio con il quarto posto in 1.44.28 di Peter Fill. Tra gli azzurri, hanno concluso decisamente più' indietro Dominik Paris e Christof Innerhofer che gia' nell'unica prova si era mostrati non a loro agio su una pista per scivolatori. Gli atleti hanno gareggiato con un pettorale listato a lutto per ricordare il velocista francese David Poisson morto pochi giorni fa nella vicina Nakiska dopo esser finito contro un albero mentre si allenava in vista della gara di oggi. Domani sempre a Lake Louise e' in programma un supergigante.

23:13Calcio: Germania, primo ko per il Bayern di Heynckes

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Prima sconfitta per Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern Monaco. Dopo una serie di vittorie che aveva permesso ai campioni in carica di allungare, oggi la loro corsa si è fermata a Moenchengladbach, dove il Borussia si è imposto 2-1. Di Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden, la prima rete al 39', seguita prima dell'intervallo dal raddoppio di Ginter. Il Bayern nella ripresa ha accorciato con Vidal al 29', rimanendo in testa alla classifica di Bundesliga con 29 punti dopo 13 giornate, a +3 sul Lipsia, che ha battuto 2-0 il malandato Werder Brema con reti di Keita e Bernardo. Il match più spettacolare è stato quello di Dortmund, dove Borussia e Schalke 04 hanno pareggiato 4-4. Avanti di 4 reti dopo 45' per i gol di Aubameyang, Goetze e Guerreiro, oltre ad un autogol di Stambouli, sembrava fatta per la squadra di Bosz, reduce da tre sconfitte consecutive. Ma nella ripresa Burgstaller, Harit e Caligiuri hanno riportato sotto lo Schalke, che al 49' ha trovato un incredibile pari grazie a Naldo.