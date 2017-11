Ultima ora

12:04Esce da discoteca ed entra a piedi in A4, travolto e ucciso

(ANSA) - BERGAMO, 26 NOV - Un ragazzo di 21 anni è morto investito da un'auto, la scorsa notte, mentre si trovava a piedi nel tratto bergamasco dell'A4. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane fosse appena uscito da un vicino locale pubblico e, non si sa per quale motivo, sia entrato sulla sede autostradale. L'incidente attorno all'1,30, tra i caselli di Capriate e Dalmine, direzione Brescia. La vittima viveva nel Milanese. Vani i soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi la Stradale. (ANSA).

12:02Sci: cdm, infortunato Neureuther, stagione finita

(ANSA) - Lake Louise (Canada), 26 nov - Stagione gia' finita e niente Olimpiadi coreane per il campione tedesco Felix Neureuther che, mentre si allenava negli Usa, e' caduto riportando la rottura dei legamenti crociati del ginocchio sinistro'. Lo sciatore tedesco - 33 anni, tredici successi in cdm e fresco papà - ha vinto il primo slalom speciale stagionale a Levi due settimane fa.

11:51Calcio: Spalletti frena, troppa euforia fa perdere la testa

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Inter in testa alla classifica e Icardi in vetta tra i marcatori. Spalletti si gode la sua notte magica: "Troppa euforia magari rischia di far perdere contatto dalla realtà - ha detto l'allenatore dell'Inter commentando la vittoria di Cagliari -. Le cose poi non vengono da sole: la direzione alla partita gliela dobbiamo dare noi. Abbiamo scelto una maglia scomoda: con questi colori si fa sul serio, non si scherza. Anche questa sera nel momento giusto l'Inter si è comportata da grande squadra. Siamo stati anche un pò in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio, abbiamo trovato le nostre misure". Cosa pensa del terzo gol concesso dopo l'esame al Var? "Perisic davanti a Rafael - ha risposto Spalletti - non fa male a nessuno. L'Inter ha vinto meritatamente". Barella? "Un gran calciatore, bene se darà seguito al suo modo di stare in campo: sa fare bene tutte e due le fasi".

10:35Cina: esplosione in fabbrica, 2 morti e 30 feriti

(ANSA) - PECHINO, 26 NOV - Almeno due persone sono morte e altre 30 rimaste ferite per un'esplosione in una fabbrica di una città portuale a sud di Shanghai. Lo riporta l'agenzia ufficiale Nuova Cina. La deflagrazione è avvenuta oggi a Ningbo, uno dei porti più trafficati del Paese. Distrutti edifici e autovetture nelle vicinanze. Si indaga sulle cause.

10:21Indonesia: erutta il vulcano Agung, decine voli cancellati

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - E' "allarme rosso" nei cieli sopra l'isola di Bali dopo l'eruzione di martedì scorso del vulcano Agung, sull'isola di Bali, in Indonesia: un getto di cenere e fumo grigio ha raggiunto in cielo i quattromila metri, compromettendo la circolazione area e decine di voli sono stati cancellati, riferisce la Bbc online. L'allarme rosso indica che un'altra imminente eruzione è vicina con una probabile e significativa e produzione di cenere. Al momento l'aeroporto principale sull'isola di Bali rimane aperto, ma molte compagnie aeree hanno cancellato i voli per timore che la cenere possa in qualche modo danneggiare i motori. Prima dell'eruzione di martedì scorso, l'ultimo precedente risaliva al 1963 con oltre mille morti.

10:18Usa: Trump torna ad attaccare Cnn, fonte fake news nel mondo

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - "FoxNews è molto più importante negli Stati Uniti della Cnn, ma fuori dagli Usa Cnn International è ancora una principale fonte di (false) notizie, e rappresentano molto male la nostra Nazione davanti al mondo. Il mondo esterno non distingue la verità da loro!". Lo ha twittato il presidente americano Donald Trump sferrando un nuovo attacco al network tv. Nei giorni scorsi era emerso che la 'guerra' di Trump contro i media, accusati di essere faziosi e di diffondere fake news, potrebbe passare anche dalle nozze tra A&T e Time Warner. La fusione tra At&T e Time Warner "non e' buona per il Paese" ha detto Trump ai cronisti nei giorni scorsi. "Non sono coinvolto in questa vicenda, ma credo che i costi (per i consumatori, ndr) salirebbero", ha aggiunto. Ore prima il Dipartimento di Giustizia si era pronunciato contro il matrimonio da 85 miliardi di dollari ma restano i sospetti che di una bocciatura politica legata ai cattivi rapporti fra Trump e la Cnn (che appartiene a Time Warner).

10:14Teheran, se Ue ci minaccia aumenteremo gittata missili

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il vicecapo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il generale di brigata Hossein Salami, ha avvertito che se l'Europa minaccerà Teheran i pasdaran aumenteranno la portata dei loro missili oltre i 2.000 chilometri. Lo riportano oggi i media internazionali."Se abbiamo mantenuto la portata dei nostri missili a 2.000 chilometri non è dovuto alla mancanza di tecnologia: stiamo seguendo una dottrina strategica", ha detto Salami citato dall'agenzia iraniana Fars. "Finora abbiamo sentito che l'Europa non è una minaccia, quindi non abbiamo aumentato la portata dei nostri missili. Ma se l'Europa vuole diventare una minaccia, aumenteremo la portata dei nostri missili ", ha spiegato.