Ultima ora

14:25Arabia Saudita: principe, terrorismo non macchierà l’Islam

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non permetteremo (ai terroristi) di macchiare il nome della nostra religione. Oggi mandiamo un forte messaggio per un nostro impegno a lavorare insieme per sconfiggere il terrorismo". Lo ha detto il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel suo discorso di apertura dell'incontro dei ministri della Difesa della Coalizione Militare Islamica contro il terrorismo a Riad. I Paesi della coalizione, ha aggiunto il principe, si sono impegnati a fare "tutto ciò che possiamo per sradicare e cancellare il terrorismo dalla faccia della terra". L'alleanza è stata creata nel dicembre del 2015 con 34 nazioni, adesso ne conta 41.

14:20Ostia: spari contro casa di uno Spada

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Spari nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Secondo quanto si è appreso, sono stati esplosi cinque colpi di pistola contro la porta di casa di un componente della famiglia Spada. Poco dopo è stata presa a calci e pugni anche la porta di casa del fratello. Non si registrano al momento feriti. Sulla vicenda indaga la polizia. L'episodio avviene a pochi giorni dall'agguato in una pizzeria nel quale sono stati gambizzati due uomini, uno dei quali legato sia ai Fasciani che agli Spada. Secondo quanto si e' appreso, i colpi di pistola sono stati esplosi contro la porta di casa di Silvano Spada, 33enne con diversi precedenti. Poco dopo e' stata presa a calci e pugni anche la porta dell'abitazione del fratello, Giuliano. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.

14:03Yara: 7 anni fa la scomparsa

(ANSA) - BERGAMO, 26 NOV - Erano le 18,40 del 26 novembre di 7 anni fa quando Yara Gambirasio, una ragazzina di 13 anni, scompariva nel nulla, dopo essere uscita dalla palestra di Brembate Sopra, dove si era recata poco prima per riportare uno stereo. La giovane ginnasta era sparita nel tratto di strada tra la palestra e l'abitazione - poche centinaia di metri - e aveva richiamato, nei giorni successivi, centinaia di persone impegnate a lungo nelle ricerche. La speranza che fosse ancora viva si era frantumata esattamente tre mesi dopo: il 26 febbraio 2011, per caso, il suo cadavere venne ritrovato in un campo della zona industriale di Chignolo d'Isola. Sui suoi slip il dna dell'assassino, inizialmente individuato come 'Ignoto 1': soltanto dopo anni di indagini e accertamenti, con migliaia di persone sottoposte al test del dna, gli inquirenti sono risaliti a Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, in carcere dal giugno del 2014 e condannato anche in appello all'ergastolo per l'omicidio di Yara.

13:31Bolzano al top per qualità vita, Roma in forte risalita

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Bolzano e Trento conquistano i primi due posti tra le province italiane per qualità della vita nella classifica di ItaliaOggi. In forte risalita Roma, che fa un balzo di 21 posti, passando dall'88/o gradino del 2016 al 67/o di quest'anno. Trapani si aggiudica la maglia nera, preceduta di solo due posti da Napoli (108/a), ultima tra le metropoli come già lo scorso anno. L'indagine è stata curata dal Dipartimento di statistiche economiche dell'Università La Sapienza di Roma, con il supporto di Cattolica Assicurazioni. Per far emergere la qualità della vita nove sono stati gli indicatori presi in considerazione: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero, tenore di vita. E' il Nordest a monopolizzare le prime posizioni: dopo Bolzano e Trento, ecco infatti Belluno e Vicenza; anche Treviso, Pordenone e Udine nella top ten. Mentre Potenza (44/a) è la prima provincia del Sud. Milano è stabile al 57o posto.

13:14Spagna: a Tenerife collassa pista ballo discoteca, 22 feriti

(ANSA) - MADRID, 26 NOV - La notte scorsa ventidue persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nel crollo del pavimento in una discoteca a Tenerife, nelle isole Canarie. La pista da ballo è collassata aprendo una voragine di quasi 4 metri quadri. Le squadre di soccorso hanno riferito che i feriti hanno riportato ferite gravi e fratture degli arti. Si tratta per lo più di spagnoli, ma la lista fornita dagli ospedali include anche due francesi, una donna belga ed un uomo romeno. Tenerife è una destinazione turistica assai gettonata in Europa anche durante l'inverno per via del clima mite.

13:10Ventenne ucciso a Modena, corpo era in una valigia

(ANSA) - MODENA, 26 NOV - Il corpo del ventenne di origini cinesi trovato morto ieri pomeriggio in un appartamento al sesto piano di una palazzina a Modena era all'interno di una valigia nella camera del giovane. Secondo quanto trapela delle indagini in corso, a fare la macabra scoperta sarebbe stata la madre del giovane, allertata dal compagno di lei, un avvocato modenese che ha contattato la donna spiegandole al telefono di non sapere dove fosse finito il ventenne. Tutti e tre vivevano nella stessa abitazione. Stando a quello che l'avvocato avrebbe riferito agli inquirenti, ieri pomeriggio, mentre l'uomo era in casa, due giovani amici sarebbero venuti a trovare la vittima nell'abitazione, come accadeva tutti i giorni. Poi l'uomo li avrebbe visti uscire chiedendo loro dove fosse il giovane. Alla domanda entrambi avrebbero risposto in modo evasivo allontanandosi. Dubbi restano anche su come il ragazzo sia stato ucciso. Potrebbe essere stato colpito alla testa e anche soffocato, ma in merito non ci sono ancora notizie certe in attesa delle risultanze di medicina legale.

13:08Golf: Hong Kong Open, trionfa l’australiano Ormsby

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Wade Ormsby è il vincitore dell'Hsbc Hong Kong Open. L'australiano, con 269 (68 68 65 68, -11) colpi, s'è aggiudicato il primo torneo stagionale dell'European Tour 2018 sbaragliando la concorrenza. Al secondo posto, distanti una sola lunghezza, un quartetto: gli americani Suri e Peterson, lo svedese Bjork e lo spagnolo Cabrera Bello (tutti a -10). A Fanling, nell'isola di Hong Kong, ha chiuso invece al sesto posto Fleetwood. Il campione della Race to Dubai 2017 ha terminato la sua buona prova con 271 (68 68 66 69, -9) colpi ma non è riuscito a portarsi a casa un trofeo che sembrava a portata di mano. Dietro di lui Chawrasia, che dopo aver condotto la rassegna nelle prime tre giornate è crollato sul più bello, ed è finito al 7/o posto con lo spagnolo Jimenez e l'americano Shin. Decimo il campione olimpico di Rio 2016 Rose (-7). Miglior azzurro Nino Bertasio, al 23/o posto. Buona rimonta anche da parte di Edoardo Molinari, 31/o (-2). Infine Matteo Manassero, in 48/a posizione.