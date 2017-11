Ultima ora

15:03Ostia: Minniti, la libereremo da mafia, saremo duri

(ANSA) - BARI, 26 NOV - "Non possiamo consentire che il litorale della capitale del nostro Paese possa essere condizionato dalle mafie". Lo ha detto a Bari il ministro dell'Interno, Marco Minniti. "Per quanto ci riguarda - ha aggiunto - il tema della liberazione di Ostia dalla mafia sarà irrinunciabile, lì ci giochiamo un pezzo della sovranità del nostro Paese. È nelle sfide più difficili si vede la forza dello Stato. Noi saremo duri e intransigenti. Perché quello che sta avvenendo a Ostia non è tollerabile in una democrazia".

14:57Incendi: Val Susa torna a bruciare,ma fiamme sotto controllo

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Alcuni roghi sono divampati la scorsa notte in Val di Susa nella zona di Villardora. I vigili del fuoco, ancora impegnati a domare le fiamme, alimentate dal vento, assicurano che la situazione è sotto controllo. Al momento le cause sono ancora sconosciute, ma non si esclude il dolo. A fine ottobre, una serie di incendi aveva distrutto oltre 3mila ettari di bosco in tutto il Piemonte; proprio la Val di Susa tra le zone più colpite.(ANSA).

14:48Israele: Netanyahu, nessuna crisi di governo

(ANSA) - TEL AVIV, 26 NOV - "Mi rammarico della decisione del ministro Litzman di lasciare il governo, è stato un eccellente ministro della Sanità". Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyhau, in merito alle dimissioni del ministro, religioso, della Sanità Yaakov Litzman. "Il governo nazionale guidato dal likud è - ha aggiunto il premier - il migliore per lo Stato di Israele. Io penso e so che tutti i membri della coalizione non vogliono che essa si sgretoli''. Secondo i media, Netanyahu si appresta ad assumere l'interim della Sanità oltre a quello che ha già degli Esteri.

14:25Arabia Saudita: principe, terrorismo non macchierà l’Islam

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non permetteremo (ai terroristi) di macchiare il nome della nostra religione. Oggi mandiamo un forte messaggio per un nostro impegno a lavorare insieme per sconfiggere il terrorismo". Lo ha detto il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel suo discorso di apertura dell'incontro dei ministri della Difesa della Coalizione Militare Islamica contro il terrorismo a Riad. I Paesi della coalizione, ha aggiunto il principe, si sono impegnati a fare "tutto ciò che possiamo per sradicare e cancellare il terrorismo dalla faccia della terra". L'alleanza è stata creata nel dicembre del 2015 con 34 nazioni, adesso ne conta 41.

14:20Ostia: spari contro casa di uno Spada

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Spari nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Secondo quanto si è appreso, sono stati esplosi cinque colpi di pistola contro la porta di casa di un componente della famiglia Spada. Poco dopo è stata presa a calci e pugni anche la porta di casa del fratello. Non si registrano al momento feriti. Sulla vicenda indaga la polizia. L'episodio avviene a pochi giorni dall'agguato in una pizzeria nel quale sono stati gambizzati due uomini, uno dei quali legato sia ai Fasciani che agli Spada. Secondo quanto si e' appreso, i colpi di pistola sono stati esplosi contro la porta di casa di Silvano Spada, 33enne con diversi precedenti. Poco dopo e' stata presa a calci e pugni anche la porta dell'abitazione del fratello, Giuliano. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.

14:03Yara: 7 anni fa la scomparsa

(ANSA) - BERGAMO, 26 NOV - Erano le 18,40 del 26 novembre di 7 anni fa quando Yara Gambirasio, una ragazzina di 13 anni, scompariva nel nulla, dopo essere uscita dalla palestra di Brembate Sopra, dove si era recata poco prima per riportare uno stereo. La giovane ginnasta era sparita nel tratto di strada tra la palestra e l'abitazione - poche centinaia di metri - e aveva richiamato, nei giorni successivi, centinaia di persone impegnate a lungo nelle ricerche. La speranza che fosse ancora viva si era frantumata esattamente tre mesi dopo: il 26 febbraio 2011, per caso, il suo cadavere venne ritrovato in un campo della zona industriale di Chignolo d'Isola. Sui suoi slip il dna dell'assassino, inizialmente individuato come 'Ignoto 1': soltanto dopo anni di indagini e accertamenti, con migliaia di persone sottoposte al test del dna, gli inquirenti sono risaliti a Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, in carcere dal giugno del 2014 e condannato anche in appello all'ergastolo per l'omicidio di Yara.

13:31Bolzano al top per qualità vita, Roma in forte risalita

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Bolzano e Trento conquistano i primi due posti tra le province italiane per qualità della vita nella classifica di ItaliaOggi. In forte risalita Roma, che fa un balzo di 21 posti, passando dall'88/o gradino del 2016 al 67/o di quest'anno. Trapani si aggiudica la maglia nera, preceduta di solo due posti da Napoli (108/a), ultima tra le metropoli come già lo scorso anno. L'indagine è stata curata dal Dipartimento di statistiche economiche dell'Università La Sapienza di Roma, con il supporto di Cattolica Assicurazioni. Per far emergere la qualità della vita nove sono stati gli indicatori presi in considerazione: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero, tenore di vita. E' il Nordest a monopolizzare le prime posizioni: dopo Bolzano e Trento, ecco infatti Belluno e Vicenza; anche Treviso, Pordenone e Udine nella top ten. Mentre Potenza (44/a) è la prima provincia del Sud. Milano è stabile al 57o posto.