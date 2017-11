Ultima ora

17:22Migranti: Alfano, l’Italia sempre in prima linea sulla Libia

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, al suo arrivo a Canberra - dove prende il via una tre giorni densa di appuntamenti - ha avuto un colloquio telefonico con il collega francese, Jean-Yves Le Drian. "Il ministro mi ha contattato per tracciare un lavoro comune in sede Onu sul tema dei migranti e del contrasto al traffico di esseri umani in Libia", ha detto il capo della diplomazia italiana. "L'Italia è da tempo impegnata su questo fronte - ha proseguito Alfano - e condivide pienamente l'importanza di mantenere alta l'attenzione della comunità internazionale". "Proprio per questo - ha aggiunto il titolare della Farnesina - abbiamo dedicato gli appuntamenti qualificanti della nostra Presidenza nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu alla sicurezza nel Mediterraneo, alla Libia - che ho voluto presiedere personalmente -, ai rifugiati e ai migranti e, proprio nei giorni scorsi, al traffico di esseri umani".

17:19Ostia, Raggi: “Ok Minniti, istituzioni unite contro mafia”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV -"#FuoriLaMafiaDaRoma. Bene Minniti su Ostia. Istituzioni unite sono risposta a malavita. Siamo con cittadini, non ci facciamo intimidire da minoranza mafiosa". Così la sindaca Virginia Raggi su Twitter dopo il nuovo episodio di violenza sul litorale romano e la promessa del ministro dell'Interno di usare la massima durezza contro i clan.

17:17F1: ad Abu Dhabi vince Bottas su Hamilton, terzo Vettel

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Doppietta Mercedes nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. La vittoria è andata a Valtteri Bottas, partito dalla pole, che ha preceduto il campione del mondo, Lewis Hamilton. Sul podio, al terzo gradino, anche Sebastian Vettel con la Ferrari, che conserva il secondo posto nella classifica piloti 2017. Quarto posto per il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, e quinto per la Red Bull di Verstappen. Bottas ha preceduto di quasi quattro secondi Hamilton, che nel finale ha rinunciato a inseguirlo, e di quasi 20 il tedesco della Ferrari. Raikkonen all'ultimo giro ha dovuto difendere la quarta posizione dall'assalto di Verstappen. Tra i piloti a punti, il tedesco Nico Huelkenberg ha chiuso sesto con la Renault davanti ai piloti della Force India Sergio Perez ed Esteban Ocon. Nono posto per Fernando Alonso con la McLaren e decimo per Felipe Massa su Williams. Il brasiliano chiude così la sua carriera in Formula 1.

17:06Zimbabwe: buonuscita d’oro per Mugabe,10 milioni di dollari

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - 'Buonuscita' d'oro per l'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe che prima delle dimissioni ha contrattato una consistente liquidazione e una serie di benefit a vita. Lo scrive il Guardian online precisando che la somma esatta non è nota ma non è certamente inferiore ai dieci milioni di dollari, cinque dei quali subito e il resto nei prossimi mesi. La 'pensione' sarà pari a 150 mila dollari per lui e alla metà, sempre a vita, per la stravagante e dispendiosa moglie, la 52enne Grace. Alla famiglia Mugabe, che continuerà ad abitare nella sconfinata proprietà di Blue Roof ad Harare, saranno pagate a vita cure mediche, staff domestico, sicurezza e viaggi all'estero. Dell'accordo fa parte la garanzia che le sue proprietà e quelle della famiglia allargata non saranno toccate.

17:02Brexit: Irlanda minaccia linea dura, botta e risposta con Gb

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Botta e risposta al vetriolo fra Irlanda e Gran Bretagna sulle trattative per la Brexit. Ad aprire le 'ostilità' é stata Dublino, minacciando di "giocare duro fino alla fine", anche a costo di intralciare il passaggio del negoziato alla fase 2 (sugli accordi commerciali), se Londra non darà garanzie sull'intangibilità dei confini aperti con l'Irlanda del Nord. Un avvertimento confermato in forma esplicita da Phil Hogan, commissario Ue irlandese, con l'immediata replica di un ministro del governo May. Hogan, citato dall'Observer, ha sollecitato il Regno a restare nell'unione doganale e nel mercato unico per risolvere il nodo irlandese (uno dei tre dossier indicati come preliminari da Bruxelles per passare alla 'fase 2' assieme al conto del divorzio e ai diritti dei cittadini Ue). Un'opzione che comporterebbe il mantenimento della libertà di circolazione e che Theresa May ha finora escluso per il dopo Brexit, salvo un "periodo di transizione" non superiore a un paio d'anni.

16:54Gb: rivoluzione Buckingham Palace, marinai a cambio guardia

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - 'Rivoluzione' a Buckingham Palace: per la prima volta dopo ben 357 anni la Royal Navy britannica è entrata oggi in scena nelle parate del cambio della guardia, secolare tradizione finora appaltata esclusivamente a pochi reggimenti scelti di fanteria delle Guardia appiedata, famosi nel mondo per gli alti colbacchi di pelo d'orso bruno canadese. Migliaia di turisti e curiosi hanno potuto assistere stamattina alla 'storica novità', quando di fronte al palazzo reale comparsi - con i loro elmetti bianchi da alta uniforme - 86 marinai, scelti dagli equipaggi di 45 navi. La decisione - presa dal governo di Londra per marcare le celebrazioni dell'Anno della Marina - era stata preannunciata una settimana fa. Riguarderà anche i riti del cerimoniale del Castello di Windsor e di St. James Palace, altre residenze ufficiali di Sua Maestà.

16:33L’Fbi sapeva del rischio hacker russi ma non avvertì

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Un'inchiesta della Associated Press rivela che l'Fbi sapeva dei tentativi da parte di russi di violare account mail personali di funzionari governativi, ma non avvertì, nonostante ne avesse le prove. In particolare l'Fbi sapeva da circa un anno che un'ottantina di funzionari governativi, militari e membri dell'intelligence erano nel mirino del gruppo di hacker noto come 'Fancy Bear', considerato vicino al Cremlino, ma solo un paio di essi furono avvertiti.