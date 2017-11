Ultima ora

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - 'Buonuscita' d'oro per l'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe che prima delle dimissioni ha contrattato una consistente liquidazione e una serie di benefit a vita. Lo scrive il Guardian online precisando che la somma esatta non è nota ma non è certamente inferiore ai dieci milioni di dollari, cinque dei quali subito e il resto nei prossimi mesi. La 'pensione' sarà pari a 150 mila dollari per lui e alla metà, sempre a vita, per la stravagante e dispendiosa moglie, la 52enne Grace. Alla famiglia Mugabe, che continuerà ad abitare nella sconfinata proprietà di Blue Roof ad Harare, saranno pagate a vita cure mediche, staff domestico, sicurezza e viaggi all'estero. Dell'accordo fa parte la garanzia che le sue proprietà e quelle della famiglia allargata non saranno toccate.

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Botta e risposta al vetriolo fra Irlanda e Gran Bretagna sulle trattative per la Brexit. Ad aprire le 'ostilità' é stata Dublino, minacciando di "giocare duro fino alla fine", anche a costo di intralciare il passaggio del negoziato alla fase 2 (sugli accordi commerciali), se Londra non darà garanzie sull'intangibilità dei confini aperti con l'Irlanda del Nord. Un avvertimento confermato in forma esplicita da Phil Hogan, commissario Ue irlandese, con l'immediata replica di un ministro del governo May. Hogan, citato dall'Observer, ha sollecitato il Regno a restare nell'unione doganale e nel mercato unico per risolvere il nodo irlandese (uno dei tre dossier indicati come preliminari da Bruxelles per passare alla 'fase 2' assieme al conto del divorzio e ai diritti dei cittadini Ue). Un'opzione che comporterebbe il mantenimento della libertà di circolazione e che Theresa May ha finora escluso per il dopo Brexit, salvo un "periodo di transizione" non superiore a un paio d'anni.

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - 'Rivoluzione' a Buckingham Palace: per la prima volta dopo ben 357 anni la Royal Navy britannica è entrata oggi in scena nelle parate del cambio della guardia, secolare tradizione finora appaltata esclusivamente a pochi reggimenti scelti di fanteria delle Guardia appiedata, famosi nel mondo per gli alti colbacchi di pelo d'orso bruno canadese. Migliaia di turisti e curiosi hanno potuto assistere stamattina alla 'storica novità', quando di fronte al palazzo reale comparsi - con i loro elmetti bianchi da alta uniforme - 86 marinai, scelti dagli equipaggi di 45 navi. La decisione - presa dal governo di Londra per marcare le celebrazioni dell'Anno della Marina - era stata preannunciata una settimana fa. Riguarderà anche i riti del cerimoniale del Castello di Windsor e di St. James Palace, altre residenze ufficiali di Sua Maestà.

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Un'inchiesta della Associated Press rivela che l'Fbi sapeva dei tentativi da parte di russi di violare account mail personali di funzionari governativi, ma non avvertì, nonostante ne avesse le prove. In particolare l'Fbi sapeva da circa un anno che un'ottantina di funzionari governativi, militari e membri dell'intelligence erano nel mirino del gruppo di hacker noto come 'Fancy Bear', considerato vicino al Cremlino, ma solo un paio di essi furono avvertiti.

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "I tifosi possono stare tranquilli, il Milan non sarà mai escluso dalle Coppe". Così il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, sulle voci di possibili sanzioni Uefa per il fair play finanziario. "Non è questo il momento di avere rimpianti, con quelli al massimo faremo i conti alla fine -ha detto il dirigente, prima della partita col Torino. È vero, ci aspettavamo di essere in un'altra posizione in classifica, ma abbiamo il tempo per recuperare. E considerate che in Europa League siamo arrivati comunque primi nel girone. Sapevamo i rischi che correvamo, abbiamo cambiato tanto per essere competitivi e aprire un grande ciclo". Nonostante il momento non felice, Bonucci è al centro di voci di mercato che vogliono il Real interessato. "Abbiamo faticato per prendercelo: sappiamo che ci sono sempre tante squadre su di lui, ma abbiamo cominciato un progetto e vogliamo tenercelo stretto". Quanto all'ipotesi di un'esclusione dalle Coppe per conti non in ordine, Mirabelli è netto: "Non esiste, è fantacalcio".

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Forfait dell'ultimo minuto per il Milan, che perde Borini per un problema a una caviglia poco prima della sfida di San Siro contro il Torino. Montella ha così dovuto cambiare la formazione, inserendo André Silva, che farà coppia in attacco con Kalinic, con alle spalle Suso e un centrocampo composto da Bonaventura, Kessie, Montolivo e Rodriguez. E' indisponibile per influenza anche Biglia, che però probabilmente non sarebbe partito titolare. Nel Torino, in attacco Mihajlovic punta sull'ex rossonero Niang, titolare dopo tre partite iniziate dalla panchina. Il francese giocherà nel tridente con Belotti e Ljajic.

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Una rimonta che entrerà nella storia del Borussia Dortmund, che l'ha subita, e forse anche negli annali del calcio: da 4-0 a 4-0 nel derby contro lo Schalke, e il giorno dopo l'incredibile pareggio finisce sotto accusa l'attaccante Aubameyang. "E' stato ingenuo e ha rovinato tutto" ha detto di lui a fine partita il tecnico Peter Bosz, riferendosi all'espulsione per il secondo giallo a 18' dalla fine, quando il Borussia vinceva 4-2. All'indomani del clamoroso pari, che allontana la squadra di Dortmund dalla zona Champions, il presidente Rauball e il dg Watzke hanno dovuto affrontare le critiche dell'assemblea dei soci. Ai quali hanno annunciato la fiducia a Bosz, 54enne tecnico olandese, e difeso Aubameyang. "Nelle ultime settimane è stato criticato in un modo che non ci è piaciuto. Ieri abbiamo visto un giocatore che voleva reagire, forse questo stato d'animo lo ha portato a meritarsi il secondo giallo. Ma quante volte ci ha tolto dai guai?".