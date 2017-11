Ultima ora

19:36Calcio: serie B, Ternana-Perugia 1-1

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Finisce 1-1 il derby umbro tra Ternana e Perugia giocato al Libero Liberati di fronte ai soli tifosi di casa visto che i sostenitori ospiti hanno deciso di disertare la trasferta. I biancorossi sono riusciti ad agguantare il pari a tempo scaduto dopo un buon primo tempo dei padroni di casa. A decidere la gara due calci di rigore. Per la Ternana ha segnato dal dischetto Montalto, al 35' per un mani di Del Prete su un colpo di testa di Tiscione. Nella ripresa al 40' il Perugia è rimasto in 10 per l'espulsione di Volta per somma di ammonizioni. Al 46' però un intervento di Vitiello in area su Terrani è stato giudicato da rigore dall'arbitro. Dal dischetto ha quindi trasformato Di Carmine.

19:32Calcio: Lapadula “De Rossi? Adrenalina ti offusca cervello”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "A volte in campo l'adrenalina ti offusca il cervello, anche se sono cose che in campo succedono. Per me era rigore netto, ma tra me e Daniele non è successo niente". Lo ha detto l'attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, che ha subito lo schiaffo in area costato l'espulsione al centrocampista della Roma e un rigore a favore dei rossoblù.

19:30Calcio: De Rossi “Chiedo scusa a tutti per schiaffo”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "L'episodio mi lascia dispiaciutissimo, c'è poco da dire. Ho provato a tenerlo, a bloccarlo. Le immagini sono brutte". Daniele De Rossi non cerca scuse dopo il 'rosso' rimediato a Marassi per il 'ceffone' a Lapadula. "Con la Lazio con Parolo e Bastos ce l'eravamo dati di santa ragione e mi ero ripromesso di stare più attento - le sue parole a Roma Tv -. Ho trovato quello che si è buttato ed è andata così. Chiedo scusa ai compagni, al mister e ai tifosi. Ripartiremo".

18:55Immigrato salva vita a esponente ‘Noi con Salvini’

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Extracomunitario salva la vita ad attivista Noi con Salvini in un centro del Napoletano: lo fa sapere il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. L'esponente del movimento era alla guida della sua automobile a Marano, alle porte di Napoli, quando è stato colto da un improvviso malore. Un giovane extracomunitario ha notato la scena, è intervenuto prestando i primi soccorsi e salvandogli la vita. L'uomo è ricoverato nel Cardarelli: sta bene. Per Borrelli il giovane straniero meriterebbe la cittadinanza onoraria e a chiederla, dice il consigliere, dovrebbe essere Matteo Salvini. "Questo episodio - afferma - è l'ennesima dimostrazione che le persone per bene non si distinguono in base al colore della pelle, alla religione o alle tradizioni culturali, ma in base a come si comportano e agli atti che compiono nel nostro Paese. Quello di salvare la vita ad un nostro concittadino è un gesto che merita il massimo della riconoscenza, a partire dal riconoscimento della cittadinanza onoraria".

18:38Calcio: serie A, il Napoli vince a Udine e torna primo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il Napoli vince 1-0 a Udine e torna in testa alla serie A a quota 38, +2 sull'Inter. A decidere la partita un gol di Jorginho, che si fa parare un rigore da Scuffet ma è il più veloce a riprendere la respinta e siglare il risultato finale. Primo pareggio stagionale della Roma, fermata 1-1 a Marassi da Genoa. Avanti con El Shaarawy, i giallorossi sono stati raggiunti per un rigore concesso con l'ausilio della Var: De Rossi ha strattonato Lapadula in area, colpendolo poi con uno schiaffo al viso. L'arbitro Giacomelli, dopo aver visionato lo schermo a bordo campo, ha indicato il dischetto e mostrato il rosso al romanista. Il rigore è stato poi trasformato dallo stesso Lapadula. A San Siro, infine, Milan e Torino hanno pareggiato 0-0.

18:32San Pio: spoglie trasferite da Basilica a vecchia chiesa

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 26 NOV - Al termine di una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione, la teca contenente le spoglie di San Pio da Pietrelcina sono state trasferite stamani dalla cripta della Chiesa nuova alla vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie. La teca è stata collocata accanto alla statua della Madonna di Fatima e vi resterà fino a stasera quando, al termine dell'ultima Messa, verrà trasferita nella cripta della stessa chiesa. Le spoglie di san Pio resteranno lì fino al 18 marzo 2018, ultima domenica di Quaresima, quando verranno riportate nella chiesa nuova. Il trasferimento delle spoglie a San Maria delle Grazie - con un tragitto breve che è stato accompagnato stamani da migliaia di fedeli - è stato deciso per agevolare i pellegrini nei mesi invernali, dal momento che per raggiungere la cripta della basilica è necessario attraversare un amplissimo piazzale all'aperto.

18:30Violenza donne: da Telefono rosa ed Ikea #Perunagiustacausa

(ANSA) - CAGLIARI, 26 NOV -Telefono rosa e Ikea lanciano la campagna #PerUnaGiustaCasa contro la violenza sulle donne. L'obiettivo è quello di attirare i riflettori dell'opinione pubblica sul tema della violenza tra le mura domestiche e sull'urgenza di attivare garanzie e tutela alle donne e ai figli: la propria casa, il luogo che dovrebbe proteggerci e farci sentire al sicuro, è lo scenario in cui si consuma l'80% dei casi di violenza. Violenza fisica, psicologica, economica: coniugazioni diverse per gli abusi domestici, fenomeno che in Italia vede coinvolta una donna su tre e che attraversa tutte le fasce sociali e di età, da Nord a Sud. Domenica 26 novembre, il punto vendita Ikea di Cagliari ha ospitato rappresentazioni teatrali ( alle ore 12, 14 e 17) di scene di violenza domestica interpretate da attori del Teatro Stabile d'Abruzzo. In scena dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica e economica. Storie reali di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita. "Siamo orgogliosi di prendere parte alla campagna #PerUnaGiustaCasa, troppo spesso le mura domestiche non sono confortevoli né rassicuranti ma sono barriere da cui sembra impossibile uscire" commenta Sabrina Scarpati, Direttore di Ikea Cagliari. Questa iniziativa è una delle tante che l'Azienda svedese mette in campo per sensibilizzare ed educare uomini e donne al rispetto reciproco. IKea Italia prosegue il percorso già intrapreso con i propri collaboratori con corsi sulla sensibilizzazione alle relazioni per donne e uomini, e corsi per apprendere le tecniche di autodifesa. Per le vittime di episodi di stalking e maltrattamenti familiari, Ikea Italia ha introdotto dallo scorso anno il congedo di sei mesi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici e si impegna inoltre per il futuro a garantire il sostegno al trasferimento presso altri punti vendita.(ANSA).