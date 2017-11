Ultima ora

19:46Calcio: Montella “meritavamo vittoria, ci manca serenità”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Abbiamo sempre condotto la gara, concedendo poco o nulla al Torino. Abbiamo creando 6-7 palle gol e sbagliato in altrettante occasioni l'ultimo passaggio. Alla squadra non posso recriminare niente, se non un pizzico di serenità. Non manca cattiveria, manca solo la tranquillità". E' il commento del tecnico rossonero, Vincenzo Montella, dopo il pari col Toro a San Siro. "Dobbiamo continuare ad avere la forza di portare avanti il nostro lavoro - ha proseguito -. I tifosi fanno bene a fischiare. E' il loro modo di esprimere disappunto per la mancata vittoria, ma sanno anche loro che i ragazzi in campo hanno messo tutto. Peccato che in questo momento ci giri un pochino storta. Stiamo comunque migliorando nel proporre gioco e anche nella fase difensiva".

19:44Calcio: Sarri, anni scorsi in gare così avevamo difficoltà

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Oggi non abbiamo fatto molto bene a livello qualitativo e di circolazione palla, ma il campo di Udine non ci ha aiutato: lo stadio è molto bello, ma il terreno di gioco è davvero indegno per la categoria. È lo specchio del calcio italiano". Così l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, dopo la vittoria a Udine. "Gli anni scorsi, in una partita fatta di palle sporche, saremmo andati in difficoltà. Il miglioramento più evidente sono la cattiveria agonistica e la consapevolezza tattica che riusciamo ad abbinare". "Siamo una squadra solida - ha aggiunto Sarri -, specie dal punto di vista difensivo: essendo solidi dietro, sappiamo che poi davanti qualcosa riusciamo a creare. Fa sempre parte della consapevolezza, del processo di maturità".

19:40Calcio: Di Francesco “sciocchezza Daniele, non è ragazzino”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Daniele ha fatto una sciocchezza. Non è un ragazzino, sa quanto ci è costata. Non gli ho ancora parlato ma sicuramente è dispiaciuto". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, commentando la manata di De Rossi su Lapadula punita dall'arbitro con rigore ed espulsione. "E' stata una grandissima ingenuità, il rigore è sacrosanto. La tensione ci sta ma non avevamo concesso nulla fino al nostro gol. Per come abbiamo giocato avremmo meritato la vittoria. Due punti persi? Non è gravissimo, il campionato è ancora lungo. Oggi non mi è piaciuta la gestione dei falli e dei cartellini. E' stato ammonito solo uno dei loro e tre dei nostri e sono stati concessi troppi falli al Genoa".

19:38Tavolo Roma: Calenda pubblica piano sviluppo da 1,6 mld

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Competitività, energia e mobilità sostenibile, interventi settoriali per occupazione e produzione, turismo, riqualificazione urbana. Sono i 5 filoni del progetto emerso dal tavolo per Roma del 23 novembre pubblicato in slide su twitter dal ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda. Trenta i filoni progettuali: dalla moda al Progetto Tevere, dalla videosorveglianza in città fino all'aerospazio. Tra il 2018 e il 2022 per i progetti si stima servano 1 miliardo e seicento milioni, di cui 1,2 miliardi di risorse già individuate (tra fondi ministeriali, europei, regionali, comunali e privati) e 420 milioni in corso di "finalizzazione". Tra i tanti temi c'è spazio anche per l'hub dello sport. Sul fronte mobilità sostenibile si prospetta l'acquisto di 520 nuovi autobus tra diesel, metano e ibridi. "Come ho detto mille volte i problemi economici di Roma vengono da lontano. Sbagliato addossarne la responsabilità a Sindaca. Altra cosa però è constatare mancanza di iniziativa anche quando supportata", twitta Calenda.

19:36Calcio: serie B, Ternana-Perugia 1-1

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Finisce 1-1 il derby umbro tra Ternana e Perugia giocato al Libero Liberati di fronte ai soli tifosi di casa visto che i sostenitori ospiti hanno deciso di disertare la trasferta. I biancorossi sono riusciti ad agguantare il pari a tempo scaduto dopo un buon primo tempo dei padroni di casa. A decidere la gara due calci di rigore. Per la Ternana ha segnato dal dischetto Montalto, al 35' per un mani di Del Prete su un colpo di testa di Tiscione. Nella ripresa al 40' il Perugia è rimasto in 10 per l'espulsione di Volta per somma di ammonizioni. Al 46' però un intervento di Vitiello in area su Terrani è stato giudicato da rigore dall'arbitro. Dal dischetto ha quindi trasformato Di Carmine.

19:32Calcio: Lapadula “De Rossi? Adrenalina ti offusca cervello”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "A volte in campo l'adrenalina ti offusca il cervello, anche se sono cose che in campo succedono. Per me era rigore netto, ma tra me e Daniele non è successo niente". Lo ha detto l'attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, che ha subito lo schiaffo in area costato l'espulsione al centrocampista della Roma e un rigore a favore dei rossoblù.

19:30Calcio: De Rossi “Chiedo scusa a tutti per schiaffo”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "L'episodio mi lascia dispiaciutissimo, c'è poco da dire. Ho provato a tenerlo, a bloccarlo. Le immagini sono brutte". Daniele De Rossi non cerca scuse dopo il 'rosso' rimediato a Marassi per il 'ceffone' a Lapadula. "Con la Lazio con Parolo e Bastos ce l'eravamo dati di santa ragione e mi ero ripromesso di stare più attento - le sue parole a Roma Tv -. Ho trovato quello che si è buttato ed è andata così. Chiedo scusa ai compagni, al mister e ai tifosi. Ripartiremo".