20:33Cc fa strage in famiglia: celebrati funerali tre vittime

(ANSA) - SAVA (TARANTO), 26 NOV - C'era anche il bimbo di 11 anni sopravvissuto alla strage ai funerali, svoltisi oggi nella Chiesa Madre di Sava, delle tre persone uccise sabato scorso dal 53enne appuntato dei carabinieri Raffaele Pesare. Il militare, attualmente piantonato in stato di arresto al Policlinico di Bari, ha ammazzato suo padre Damiano, di 85 anni, sua sorella Pasana (detta Nella), di 50, e suo cognato Salvatore Bisci (detto Toruccio), di 69, prima di tentare il suicidio sparandosi al mento con la pistola d'ordinanza. Al rito funebre, concelebrato dal vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello e da don Fernando Mancino, ha partecipato, accompagnato da una parente, il figlio di Bisci e Nella Pesare, che si trovava al doposcuola al momento della strage. Per oggi era stato proclamato il lutto cittadino. Raffaele Pesare avrebbe compiuto la strage per dissidi con il cognato sui proventi della vendita dell'olio dopo la raccolta di olive di un terreno, di proprietà del padre Damiano, che gestiva in società con Bisci.

20:22Calcio: Lega A, Cairo “non credo domani giorno elezione”

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Io non credo che domani sarà il giorno per eleggere presidente e amministratore delegato". Alla vigilia dell'assemblea della Lega Serie A convocata anche per il rinnovo delle cariche, il presidente del Torino Urbano Cairo conferma che si va verso uno slittamento dell'appuntamento elettivo. "Io tra l'altro sono nella commissione per la selezione dell'ad - ha aggiunto Cairo, parlando a San Siro -. Domani sarà il giorno per esaminare i potenziali ad. L'iter è questo per poter andare poi al voto molto presto".

20:17Gru incastrate per forte vento a L’Aquila, intervento Vvf

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Spettacolare intervento dei Vigili del fuoco de L'Aquila nel centro storico del capoluogo. Poco prima delle 15, nella parte alta di via Sallustio, sopra al teatro San Filippo, due gru da cantiere, a causa del forte vento, si sono intrecciate tra loro tramite le catene di carico. Una situazione che non consentiva loro di orientarsi a favore di vento, esponendole di conseguenza a marcate sollecitazioni laterali che potevano comprometterne la stabilità, rappresentando quindi un gravissimo pericolo per tutta l'area circostante. Per risolvere il problema due vigili del fuoco abilitati alle tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) sono saliti elevandosi fino a 35 metri di altezza calandosi poi sulla gru sottostante e svincolandola.(ANSA).

20:10Tennis: 3-2 al Belgio, Francia vince Coppa Davis

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Coppa Davis 2017 va alla Francia che ha battuto 3-2 il Belgio nella finale disputata sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Decisivo il punto conquistato, nell'ultimo match in programma, da Lucas Pouille su Steve Darcis: 6-3 6-1 6-0 il punteggio in favore del tennista di casa che riporta l' 'Insalatiera' in Francia dopo 16 anni.

20:03Colletta alimentare, in 24 ore donate 8.200 tonnellate cibo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Milioni di italiani hanno risposto al consueto invito alla carità e alla solidarietà che i volontari del Banco Alimentare hanno loro proposto, in quasi 13.000 supermercati in tutta Italia. La colletta, una "grande festa del dono", ha visto anche la partecipazione ei oltre 145.000 volontari impegnati in tutta Italia. Sono state donate, nel solo giorno di ieri, 8.200 tonnellate di alimenti, con un decremento del 3,5% sul 2016. Questi alimenti, a partire da dicembre, verranno ridistribuiti ad oltre 8.000 strutture caritative. Abbiamo rilevato un risultato di poco inferiore a quello del 2016 - dichiara Andrea Giussani presidente della Fondazione Banco Alimentare - dovuto, riteniamo, al perdurare di una crisi economica che ancora rende cauti i comportamenti di spesa dei cittadini che comunque rispondono sempre più frequentemente ad altre proposte di solidarietà". "Il nostro invito a donare è sempre stato guidato dalla consapevolezza di essere tutti bisognosi di risposte che, nel caso di persone gravemente indigenti, sono primariamente risposte alla povertà materiale. I tempi difficili e l'esperienza della Colletta Alimentare hanno reso però più evidente che è diminuita la distanza e ridotto il confine tra "chi dona" e "chi riceve", rimescolando talvolta ruoli e sensibilità sociali ed umane. Così abbiamo incontrato persone che, dopo aver dichiarato aggressivamente al volontario 'altro che fare una spesa in più, non ne ho per me!", gli hanno consegnato una scatoletta o un omogeneizzato, dicendogli "oggi anch'io posso aiutare gli altri'. Inoltre, alcune delle persone aiutate continuativamente durante l'anno dalla consegna di alimenti recuperati dal Banco Alimentare, hanno fatto i volontari essi stessi, impegnando il loro tempo davanti ai supermercati. Anche molti detenuti/volontari hanno proposto la Colletta in 28 carceri, ottenendo rilevanti risultati di alimenti raccolti. Molte équipe di volontari, davanti ai supermercati, erano composte da persone di condizione sociale, di fede e di etnia diversa", ha concluso.(ANSA).

19:46Calcio: Montella “meritavamo vittoria, ci manca serenità”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Abbiamo sempre condotto la gara, concedendo poco o nulla al Torino. Abbiamo creando 6-7 palle gol e sbagliato in altrettante occasioni l'ultimo passaggio. Alla squadra non posso recriminare niente, se non un pizzico di serenità. Non manca cattiveria, manca solo la tranquillità". E' il commento del tecnico rossonero, Vincenzo Montella, dopo il pari col Toro a San Siro. "Dobbiamo continuare ad avere la forza di portare avanti il nostro lavoro - ha proseguito -. I tifosi fanno bene a fischiare. E' il loro modo di esprimere disappunto per la mancata vittoria, ma sanno anche loro che i ragazzi in campo hanno messo tutto. Peccato che in questo momento ci giri un pochino storta. Stiamo comunque migliorando nel proporre gioco e anche nella fase difensiva".

19:44Calcio: Sarri, anni scorsi in gare così avevamo difficoltà

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Oggi non abbiamo fatto molto bene a livello qualitativo e di circolazione palla, ma il campo di Udine non ci ha aiutato: lo stadio è molto bello, ma il terreno di gioco è davvero indegno per la categoria. È lo specchio del calcio italiano". Così l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, dopo la vittoria a Udine. "Gli anni scorsi, in una partita fatta di palle sporche, saremmo andati in difficoltà. Il miglioramento più evidente sono la cattiveria agonistica e la consapevolezza tattica che riusciamo ad abbinare". "Siamo una squadra solida - ha aggiunto Sarri -, specie dal punto di vista difensivo: essendo solidi dietro, sappiamo che poi davanti qualcosa riusciamo a creare. Fa sempre parte della consapevolezza, del processo di maturità".