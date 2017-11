Ultima ora

22:04Raduno bikers non autorizzato, muore 16enne e 2 feriti

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 26 NOV - Un ragazzo di 16 anni, Umberto Barbieri, di Sesto Fiorentino (Firenze), ha perso la vita questo pomeriggio in uno scontro che ha coinvolto tre moto durante un raduno non autorizzato di bikers, organizzato con passaparola sui social network, nella zona industriale di Montelupo Fiorentino (Firenze). Altri due 17enni sono rimasti feriti: uno, in gravi condizioni, è ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze, mentre l'altro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Empoli. Lo scontro tra le tre moto è avvenuto in via dell'Industria. La polizia municipale, che sta cercando di ricostruire quanto sia successo e la dinamica dell'incidente, stima che fossero presenti almeno cento persone, richiamate sul posto dal passaparola, quasi certamente sui social network e servizi di messaggeria. Gli agenti hanno iniziato ad ascoltare i testimoni. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento. Le moto interessate dallo scontro sono due mezzi di cilindrata 125cc e una di 300cc.

21:39Calcio: Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Un rigore concesso al 92' alla Fiorentina per intervento della Var, e trasformato di precisione da Babacar, toglie il sorriso alla Lazio, che stava conducendo 1-0 la sfida con i viola grazie ad una rete di De Vrij al 25' del primo tempo. La squadra di Inzaghi aveva lasciato spazio specie nella ripresa alle iniziative di Chiesa e compagni ma senza soffrire troppo e portando vari pericoli alla porta ospite. Quando il risultato sembrava acquisito, l'appena entrato Caicedo ha commesso un ingenuo fallo su Pezzella che l'arbitro Massa non aveva rilevato ma colto e punito dalla Var. Il pari porta la Lazio a 29 punti, quinta e sempre a -2 dalla Roma, e la Fiorentina a 18.

21:13Calcio: Atalanta, Gasperini “attaccanti alzino il livello”

(ANSA) - ZINGONIA, 26 NOV - "Il risultato di giovedì sera deve dare la spinta anche al campionato, perché la squadra si è sbloccata psicologicamente una volta che ha saputo di essere comunque qualificata: in alcune partite di campionato, invece, non eravamo riusciti a gestire il vantaggio". Gian Piero Gasperini tiene sul pezzo l'Atalanta alla vigilia della sfida del Benevento sulla scorta della cinquina all'Everton. "Avere fiducia in noi stessi non significa sottovalutare qualcuno, è un rischio che non esiste - precisa il tecnico nerazzurro -. Tutti gli attaccanti in rosa devono alzare il loro livello. La squadra le buone prestazioni le fa, là davanti dobbiamo chiedere più concretezza: da un po' di tempo ci mancano il gol, l'assist, il calcio piazzato, il peso dei cartellini sugli avversari e il peso dentro l'area: i numeri da 10-12 partite dicono questo".

21:08Premier: City soffre ma vince, resta in vetta a +8

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il Manchester City allunga la striscia di vittorie in Premier League andando a imporsi 2-1 Huddersfield in un posticipo della 13/a giornata e conserva così il vantaggio di otto punti sui cugini dello United. Andati sotto per un'autorete di Otamendi allo scadere del primo tempo, gli uomini di Pep Guardiola hanno subito pareggiato con Aguero (2' st) su rigore, ma hanno dovuto penare fino al 39' per trovare la rete della vittoria siglata da Sterling. I Citizens sono gli unici ancora imbattuti in campionato e vantano 12 vittorie in 13 incontri. Vittoria in trasferta, ma ancora più sofferta, anche per l'Arsenal impostosi 1-0 a Burnley con un rigore concesso in pieno recupero. Sanchez non ha sbagliato l'occasione, mantenendo i Gunners al quarto posto ad un punto di distacco dal Chelsea ma a ben 12 lunghezze dal City. Dopo due sconfitte consecutive, il Southampton è tornato alla vittoria battendo 4-1 in casa il malandato Everton, ora quint'ultimo posto.

20:51Polonia: foto di eurodeputati sulle forche

(ANSA) - VARSAVIA, 26 NOV - Sgomento in Polonia dove in una manifestazione di ieri della destra radicale a Katowice sono state esposte per la prima volta delle forche con le foto di sei eurodeputati dell'opposizione Piattaforma civica (Po) 'colpevoli' di aver votato a favore della risoluzione con quale il Parlamento Ue ha ammonito il governo di Varsavia per il mancato rispetto dello stato di diritto. La foto è stata pubblicata su Twitter dal portavoce di Po, Jan Grabiec, che ha chiesto alle autorità di reagire.

20:33Cc fa strage in famiglia: celebrati funerali tre vittime

(ANSA) - SAVA (TARANTO), 26 NOV - C'era anche il bimbo di 11 anni sopravvissuto alla strage ai funerali, svoltisi oggi nella Chiesa Madre di Sava, delle tre persone uccise sabato scorso dal 53enne appuntato dei carabinieri Raffaele Pesare. Il militare, attualmente piantonato in stato di arresto al Policlinico di Bari, ha ammazzato suo padre Damiano, di 85 anni, sua sorella Pasana (detta Nella), di 50, e suo cognato Salvatore Bisci (detto Toruccio), di 69, prima di tentare il suicidio sparandosi al mento con la pistola d'ordinanza. Al rito funebre, concelebrato dal vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello e da don Fernando Mancino, ha partecipato, accompagnato da una parente, il figlio di Bisci e Nella Pesare, che si trovava al doposcuola al momento della strage. Per oggi era stato proclamato il lutto cittadino. Raffaele Pesare avrebbe compiuto la strage per dissidi con il cognato sui proventi della vendita dell'olio dopo la raccolta di olive di un terreno, di proprietà del padre Damiano, che gestiva in società con Bisci.

20:22Calcio: Lega A, Cairo “non credo domani giorno elezione”

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Io non credo che domani sarà il giorno per eleggere presidente e amministratore delegato". Alla vigilia dell'assemblea della Lega Serie A convocata anche per il rinnovo delle cariche, il presidente del Torino Urbano Cairo conferma che si va verso uno slittamento dell'appuntamento elettivo. "Io tra l'altro sono nella commissione per la selezione dell'ad - ha aggiunto Cairo, parlando a San Siro -. Domani sarà il giorno per esaminare i potenziali ad. L'iter è questo per poter andare poi al voto molto presto".