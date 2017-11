Ultima ora

22:43Sci: cdm, Jansrud vince superG Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 26 NOV - Il norvegese Kjetil Jansrud , 32 anni e 20 esimo successo in carriera, ha vinto in 1.30.76 il superg di cdm di Lake Louise. Secondo l'austriaco Max Franz in 1.31.04 e terzo l'altro austriaco Hannes Reichelt in 1.31.08. Miglior azzurro e' stato Christof Innerhofer 6/o in 1.31.81. Per L'Italia, con una buona prova di squadra , vi sono poi Dominik Paris 7/o in 1.31.86 e Peter Fill 8/o in 1.31.91 La coppa del mondo uomini passa ora negli Usa, in Colorado, a Beaver Crek dove da venerdi a Domenica sono in programma un superG, una discesa ed uno slalom gigante sulla famosa pista Birds of prey.

22:25Natale: bene primo fine settimana mercatino Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - E' partito bene il mercatino di Natale di Bolzano. I commercianti sono soddisfatti, anche se il numero di pullman è leggermente sceso (da 220 dell'anno scorso a 190 quest'anno). Sono state visitate bene anche le zone 'periferiche' del mercatino, come parco Stazione. Presenti, ma molto discrete, le misure di sicurezza della forze dell'ordine. I varchi al centro storico sono stati presidiati, mentre nella zona del mercatino hanno operato agenti in borghese e in divisa. Ha invece causato rallentamenti al traffico di rientro un tamponamento con tre autovetture nella galleria del Virgolo, fortunatamente senza feriti.

22:23Sindaco Mantova indagato: Palazzi,è inaccettabile massacro

(ANSA) - MANTOVA, 26 NOV - "La mia vita privata è stata devastata e questo è un tormento che nessuno potrà più togliermi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che sto vivendo io". Lo scrive in un comunicato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, indagato per tentata concussione nei confronti di un'operatrice culturale a cui avrebbe chiesto favori sessuali in cambio di un contributo comunale. Palazzi ribadisce la propria innocenza: "Io so di essere innocente dall'accusa che mi viene rivolta e tutte le persone che lavorano con me, dalla giunta ai funzionari del Comune, possono testimoniare che mai ho chiesto favori di alcun tipo in cambio di contributi, patrocini o altro. Adesso le poche energie che mi restano devo concentrarle e spenderle per dimostrare la mia onestà di persona e sindaco. Poi ognuno sarà libero di fare le proprie valutazioni. Ora è solo un inaccettabile gioco al massacro".

22:21Basket: qualificazioni Mondiali, Croazia-Italia 64-80

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - L'Italia batte 80-64 la Croazia nella seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 e sale al primo posto nel girone D. Dopo la vittoria di venerdì a Torino sulla Romania, la nazionale guidata da Meo Sacchetti ha fatto il bis a Zagabria grazie ad un grande Della Valle, autore di 25 punti, e ad una buona prova complessiva della difesa.

22:18Calcio: Fiorentina, Pioli “pareggio meritato”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Per il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, "il pareggio è meritato, al di là di come è arrivato. Dal campo mi è sembrato subito rigore, anche se ero a 50 metri, e comunque oggi abbiamo la tecnologia che lo stabilisce: non devo dirlo io", dice dopo l'1-1 a Roma contro la Lazio. "Stiamo gettando le basi per ricostruire una Fiorentina che possa tornare in fretta a lottare nei palcoscenici che gli competono. Vogliamo tornare a essere competitivi nelle zone alte della classifica: sappiamo che sarà difficile, ma con la programmazione e con le idee possiamo colmare certi gap".

22:14Calcio: Inzaghi, prendere un rigore così lascia amarezza

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "C'è molta amarezza: prendere un rigore così, che rivedi venti volte senza capire il motivo per cui è stato fischiato, è amareggiante". Non si dà pace Simone Inzaghi per il rigore concesso al 93' con l'ausilio della Var e che ha permesso alla Fiorentina di riprendere la Lazio. "Caicedo è in anticipo e Pezzella gli alza la gamba davanti - spiega a Premium - non c'è alcun fallo. E anche se ci fosse, nel primo tempo lo stesso metro non è stato adottato in occasione del contatto su Parolo. È evidente che con il VAR bisogna ancora progredire".

22:04Raduno bikers non autorizzato, muore 16enne e 2 feriti

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 26 NOV - Un ragazzo di 16 anni, Umberto Barbieri, di Sesto Fiorentino (Firenze), ha perso la vita questo pomeriggio in uno scontro che ha coinvolto tre moto durante un raduno non autorizzato di bikers, organizzato con passaparola sui social network, nella zona industriale di Montelupo Fiorentino (Firenze). Altri due 17enni sono rimasti feriti: uno, in gravi condizioni, è ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze, mentre l'altro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Empoli. Lo scontro tra le tre moto è avvenuto in via dell'Industria. La polizia municipale, che sta cercando di ricostruire quanto sia successo e la dinamica dell'incidente, stima che fossero presenti almeno cento persone, richiamate sul posto dal passaparola, quasi certamente sui social network e servizi di messaggeria. Gli agenti hanno iniziato ad ascoltare i testimoni. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento. Le moto interessate dallo scontro sono due mezzi di cilindrata 125cc e una di 300cc.